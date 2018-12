архив



опубликовано редакцией на Переводике 09.12.18 05:31

"Navy Day: When Russian-speaking Indian sailors destroyed 3 Pakistani ships" Индия - 04 декабря 2018 г. 4 декабря - День Военно-морского флота Индии

Война 1971 года была тем редким событием, когда все три вида индийских вооруженных сил сыграли значительную роль в боевых действиях. В частности, это были звёздные часы индийского военно-морского флота.

Dev Goswami New Delhi December 4, 2018 4 декабря 1971 года индийский военно-морской флот предпринял дерзкий рейд в пакистанских водах и потопил два корабля пакистанских ВМС и уничтожил еще один. (Photo for representation) В этот день, 48 лет назад, индийский военно-морской флот одержал одну из своих блистательных побед над ВМС Пакистана. Настолько яркую, что эта победа была отмечена как День военно-морского флота Индии, который празднуется 4 декабря. 4 декабря 1971 года, индийский военно-морской флот предпринял дерзкий рейд в пакистанских водах и потопил два корабля пакистанских ВМС и уничтожил еще один. Также, в результате атаки, было потоплено торговое судно, перевозившее боеприпасы. Тогда, в первые дни индо-пакистанской войны 1971 года, которая закончилась освобождением Бангладеш (в то время - Восточного Пакистана), рейд поднял моральный дух и усилил стратегические позиции индийских сил. Война 1971 года была тем редким случаем, когда все три вида индийских вооруженных сил - армия, авиация и флот, сыграли значительную роль в боевых действиях. Индийский военно-морской флот занимался пакистанскими кораблями и подводными лодками по обе стороны индийского полуострова - в Аравийском море на западе и в Бенгальском заливе на востоке. Атака в районе Карачи была одним из звёздных часов индийского ВМФ. Исследуя официальную историю индийского военно-морского флота, мы можем проследить, как была предпринята эта дерзкая атака. Подготовка ВМФ Индии начал планировать рейд на порт Карачи вскоре после того, как 23 ноября 1971 года Пакистан объявил о введении в стране чрезвычайного положения. Но ещё за несколько месяцев до этого, стало появляться всё больше и больше признаков того, что Индия и Пакистан скоро начнут войну из-за зверств, совершавшихся тогда в Восточном Пакистане. К концу ноября, когда Пакистан объявил чрезвычайное положение в стране, война уже казалась неизбежной. И тогда, индийский военно-морской флот сформировал ударную группу из трех ракетных катеров, вооруженных противокорабельными ракетами. Эта ударная группа была развернута в военно-морском порту штата Гуджарат - Охе , который расположен на расстоянии “полета вороны”, примерно в 200 км, от портового города Карачи. Ракетные катера были дислоцированы там для того, чтобы моряки и офицеры поближе познакомились с водами в Охе и вокруг него. Ударная группа, которая, как планировалось, должна была атаковать Карачи, была дислоцирована в военно-морском порту в Охе (в красном круге). Карачи находится к северо-западу от этого места. Флот также установил на море «демаркационную линию». Кораблям Западного Командования флота, со штаб-квартирой в Мумбаи, было запрещено пересекать эту линию. Ракетные катера, базировавшиеся в Охе, также должны были оставаться за этой линией. Это было сделано для того, чтобы индийские боевые корабли не вступили, по-ошибке, в бой друг с другом. . Позже, ударная группа, предназначенная для нападения на порт Карачи, в котором размещалась штаб-квартира ВМС Пакистана, была подкреплена двумя корветами класса «Petya» и еще одним ракетным катером . Корветы, которые были менее быстроходными, по сравнению с ракетными катерами, предназначались для обеспечения связи и радиолокационной поддержки . Четвёртый ракетный катер должен был служить в качестве резерва. Война «Я говорю с вами в момент серьезной опасности для нашей страны и нашего народа», - сказала премьер-министр Индии Индира Ганди вечером 3-го декабря, обращаясь к народу по Всеиндийскому радио. «Несколько часов назад, вскоре после 5:30 вечера 3 декабря, Пакистан начал против нас полномасштабную войну» - сказала Ганди, имея в виду внезапное нападение пакистанских ВВС (PAF). Пакистанская авиация атаковала базы индийских военно-воздушных сил (IAF) в Амритсаре, Патанкоте, Шринагаре, Авантипуре, Утерлае, Джодхпуре, Амбале и Агре. Это были упреждающие удары, предназначенные для того чтобы не допустить нападения индийских истребителей на цели в Пакистане. По всей Индии объявляется чрезвычайное положение - Индира Ганди, 3 декабря 1971 года

«Сегодня, война в Бангладеш стала войной с Индией, и это налагает на меня, мое правительство и народ Индии огромную ответственность», - сказала Ганди (полный текст ее выступления доступен здесь, через New York Times / Reuters). «По всей Индии объявляется чрезвычайное положение», - сказала Ганди, и Индия и Пакистан официально вступили в войну.

В Охе Между тем, в Охе, ударная группа индийского ВМФ “Карачи” была готова начать свой дерзкий рейд на Карачи. К тому времени, когда вечером 3 декабря Индира Ганди объявила чрезвычайное положение, было уже слишком поздно начинать атаку и индийский флот решил подождать до полудня 4 декабря, когда ударная группа, состоящая из двух корветов и четырех ракетных катеров лодок, начала Операцию «Трезубец». Ракетные катера были вооружены четырьмя противокорабельными ракетами Styx каждый. Корветы отбуксировали три ракетных катера к Карачи. Четвертый ракетный катер, остававшийся в резерве, патрулировал вблизи порта Dwarka. Одним из ракетных катеров, которые входили в состав ударной группы “Карачи”, был INS Veer. На этой фотографии представлено более позднее поколение INS Veer. Эта версия INS Veer была снята с вооружения в 2016 году (Фото: Indian Navy) Во время рейда, при переговорах по радио, индийские моряки и офицеры ВМФ говорили по-русски. Это было сделано для того, чтобы обмануть пакистанских “слухачей” на станциях перехвата сообщений, которые должны были следить за передвижениями индийских кораблей на севере Аравийского моря. Корветы отбуксировали три ракетных катера до точки южнее Карачи. Оттуда, ракетные катера, на полной скорости двинулись в направлении Карачи. Более медленные корветы следовали за ними, намереваясь встретиться с катерами в заранее определенной точке. Атака Ночью, один из ракетных катеров, INS Nirghat, обнаружил движущееся судно, которое офицеры на борту идентифицировали как военный корабль . INS Nirghat изготовился к атаке и, в 10.45 вечера, выпустил одну из своих ракет по кораблю. Ракета попала в цель, за ней последовала еще одна, которая и нанесла смертельный удар по пакистанскому военному кораблю . Он затонул, забрав с собой в морскую могилу более 250 пакистанских моряков и офицеров. Военный корабль позже был идентифицирован, как пакистанский эсминец PNS Khaibar . Между тем, другой ракетный катер, INS Nipat, заметил две цели и выпустил по одной ракете в каждую из них. Одна из целей - торговое судно MV Venus Challenger , которое перевозило боеприпасы из Вьетнама в Пакистан, - затонуло, а другой цели - эсминцу PNS Shah Jahan - были нанесены непоправимые повреждения . INS Nipat уничтожил торговое судно, которое перевозило боеприпасы из Вьетнама в Пакистан. На этой фотографии представлено более позднее поколение INS Nipat; этот корабль был исключен из состава флота в 2016 году (Photo: Indian Navy) Третий ракетный катер, INS Veer, также атаковал военный корабль. Выпустив одну ракету, он потопил судно, которое позже было идентифицировано как PNS Muhafiz, тральщик военно-морских сил Пакистана . В виду Карачи Затем победители, три ракетных катера, обратили свои взоры в сторону Карачи. План состоял в том, чтобы выпустить ракеты по порту и вернуться на место встречи со своими двумя корветами - INS Kiltan и INS Katchall - которые прикрывали тыл. Ракетному катеру INS Nipat , который имел на борту командира ударной группы катеров, удалось запустить ракету в направлении Карачи. Однако, одновременно с другим ракетным катером, INS Nirghat поднял тревогу, которая, как выяснилось позже, оказалась ложной . Офицеры на борту катера по-ошибке приняли зенитные ракеты выпущенные Пакистаном, за истребители и командир группы ракетных катеров, который находился на борту INS Nipat, приказал кораблям разворачиваться и возвращаться в Индию. На волосок от боя Между тем, корвет INS Kiltan продолжал двигаться к точке рандеву, где он должен был встретиться с ракетными катерами. На борту INS Kiltan находился командующий всей ударной группой и командир группы ракетных катеров официально доложил ему о своем решении. Однако, из - за ошибки связи, командующий всей ударной группой так и не узнал, что командир группы ракетных катеров приказал своим кораблям возвращаться в Гуджарат. И когда INS Kiltan добрался до места встречи, он нашел только пустынное море. INS Veer , один из ракетных катеров, был поблизости, так как у него возникла техническая проблема и он не мог идти на полной скорости. Это последнее поколение INS Kiltan. Этот корабль в настоящее время входит в состав индийского военно-морского флота (Photo: Indian Navy) Но никто этого не знал . И когда INS Kiltan развернулся, чтобы возвращаться домой, INS Veer принял свой флагман за вражеский военный корабль и логично приготовился выпустить по нему ракету . Но затем, к счастью, INS Kiltan удалось восстановить связь и обозначить себя индийским кораблем, предотвратив таким образом катастрофу. После насыщенной ночи все корабли ударной группировки “Карачи” вернулись в свой порт в Охе . Они добирались по одному, по двое и дозаправлялись в порту. Затем они отправились в главный порт Западного флота - Бомбей, теперь Мумбаи. 6 декабря корабли ударной группы “Карачи” вошли в порт Бомбея где их приветствовали как героев. Почти полвека спустя легенда о них живет среди людей статью прочитали: 42 человек Комментарии