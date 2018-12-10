Неоконы саботируют торговые переговоры Трампа - финансовый директор Huawei взята в заложники, чтобы шантажировать Китай

"Си-Эн-Эн" сообщает, что глава аппарата Белого дома Джон Келли должен вскоре уйти в отставку. Сходные слухи были и раньше, но на этот раз эта новость может оказаться верной. Это плохо для Трампа и для американской политики. Келли является одним из немногих противовесов советнику по национальной безопасности Джону Болтону. Его заменой станет, вероятно, кто-то, кого выберет Болтон. Это передаст контроль над политикой Трампа еще больше в руки неоконсерваторов.



Именно Болтон неделю назад умышленно испортил отношения США с Китаем.



Министерство юстиции США организовало арест Канадой финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу из-за предполагаемого нарушения санкций США в отношении Ирана. Этот случай связан не с недавно введенными Трампом санкциями, а с предполагаемым конфликтом с режимом санкций до ядерной сделки с Ираном. Подробности все еще неизвестны.



Мэн Ваньчжоу является дочерью основателя и главного владельца Huawei, Жэнь Чжэнфэй, и готовилась стать его преемницей. Компания имеет крайне хорошую репутацию в Китае. Это один из китайских флагманов, а 170000 сотрудников и 100 миллиардов долларов доходов делают ее важной политической силой.

Арест 1 декабря произошел в момент, когда президент Трамп вел переговоры с китайским президентом Си о торговых отношениях. Трамп не знал о грядущем аресте, но Болтон был об этом проинформирован:

В то время как Министерство юстиции проинформировало Белый дом о готовящемся аресте, г-ну Трампу об этом не сказали. И эта тема не поднималась на ужине с г-ном Си. Советник г-на Трампа по национальной безопасности Джон Р. Болтон сказал на NPR, что он знал об аресте заранее, ..

Болтон, конечно, должен был проинформировать Трампа до ужина с Си, в котором Болтон принимал участие, но он этого не сделал.





Это было ловушкой. Этот арест является публичной пощечиной Китаю и лично Си. Это не останется без ответа. О чем бы Трамп ни договорился с Си, теперь является ничтожным. Джон Болтон умышленно саботировал переговоры и отношения США с Китаем.

Huawei - это китайский производитель телекоммуникационного оборудования. Это мировой лидер в области беспроводной технологии 5G, которая вскоре заменит беспроводные сети, которые мы знаем сегодня, сетями с более высокой информационной ёмкостью, с более быстрым реагированием и многими новыми функциональными особенностями.

После того, как Huawei была основана в 1987 году, она копировала технологии у Cisco и других производителей США. Сегодня это самостоятельная технологическая сила. Это один из ведущих изобретателей в области сетей пятого поколения и за последние годы она подала заявки на оформление тысяч патентов, связанных с этим. Ее успех в этой области достигнут в самом деле собственными силами:

С сетями 5G китайские компании начали разработку технологии заблаговременно. Huawei инвестировала 600 миллионов долларов в исследования сетей 5 поколения с 2009 года, согласно представителю компании, и выделила еще 800 миллионов долларов в этом году. Компания тестирует оборудование 5G вместе с европейскими операторами связи, включая BT, Deutsche Telekom и Vodafone.

Еще в начале 2017 года 10 процентов из 1450 патентов, необходимых для сетей 5G, находились в китайских руках, согласно аналитикам Jefferies, которые написали, что они ожидают, что эта цифра вырастет. Эта цифра включает права интеллектуальной собственности, принадлежащие Huawei; другому китайскому производителю оборудования, ZTE; и другим компаниям.

Доля патентов 5G компании Huawei с тех пор еще больше выросла. Сегодня это единственный реальный поставщик 5G, который может построить полную сеть.

Компания все еще зависит от компьютерных микросхем, изготавливаемых в Сингапуре, Тайване и Соединенных Штатах. Но Huawei и другие китайские компании инвестируют теперь в собственную технологию производства микросхем. Они планируют использовать 7-нанометровый технологический процесс, который обеспечивают очень немногие другие компании в мире. Huawei также инвестирует в квантовые вычисления.



Арест 1 декабря Мэн Ваньчжоу и ряд других инцидентов в этот день вызвали ряд интересных теорий заговора в китайском интернете (через Питера Ли, ссылки добавлены):

Red @OmeletteRed - 19:09 utc- 6 дек. 2018 Отличное объяснение похищения Huawei, написанное товарищем в расхождении с Deng Gang Central. Все может быть не так просто, как кажется на первый взгляд, с шокирующим арестом Канадой по распоряжению США финансового директора Huawei и наиболее вероятной преемницы Мэн Ваньчжоу (ссылка ниже). Китайские источники собрали следующие факты: Апрель 2017 г.: Директор китайского тех.гиганта Huawei лично сопровождал знаменитого физика родом из Шанхая Чжан Шоучэна из гостиницы последнего в Шэньчжэне. Профессор физики Jackson & Wood в Стэнфордском университете, Чжан находился в городе, чтобы принять участие в саммите информационных технологий.



Сентябрь 2018 г.: Профессор Чжан получил Европейскую премию по физике, одну из многих его наград. Его работа в области квантовой физики, как ожидается, произведет переворот в глобальной полупроводниковой промышленности. Ян Чжэннинг, первый китайский ученый, получивший Нобелевскую премию по физике (1957), предсказал, что Чжан станет следующим лауреатом.



1 декабря 2018 г.: Профессор Чжан и Мэн Ваньчжоу должны принять участие в ужине в Аргентине, где проводится саммит "большой двадцатки".



1 декабря 2018 г.: По пути туда Мэн арестована во время транзита канадским правительством.



1 декабря 2018 г.: Профессор Чжан погиб после падения из здания в США, предположительно это самоубийство. Говорят, что он страдал от депрессии, ему было 55 лет.



1 декабря 2018 г.: На фабрике голландской компании ASML, ведущего мирового производителя литографической технологии экстремального ультрафиолетового диапазона (ЭУФ), ночью вспыхнул пожар. ЭУФ играет важнейшую роль в производстве следующего поколения полупроводников, за вывод которых первыми на рынок конкурируют американские и китайские технологические фирмы, а также корейская Samsung. Известно, что ведущий китайский производитель полупроводников SMIC заказал технологию ЭУФ стоимостью 120 миллионов долларов у ASML, с запланированной поставкой в начале 2019 года. Посде пожара ASML объявила, что она ожидает отставания от графика поставок ее продуктов, в частности, в начале 2019 года.



Профессор Чжан также являлся венчурным инвестором. Он являлся партнером и основателем базирующегося в Кремниевой долине фонда, инвестирующего в первую очередь в технологии ранней фазы. Danhua Capital, также известная как Digital Horizon Capital, владеет акциями стартапов Кремниевой долины, которые работают в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и беспилотных летательных аппаратов. Компанию Danhua поддерживает Zhongguancun Development Group, контролируемая государством организация, финансируемая городской администрацией Пекина. Компания привлекла пристальное внимание Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (КИИСШ), который подозревает (pdf), что ее целью является кража важных американских технических разработок и передача их Китаю.

Семья Чжан говорит, что его смерть не имела никакого отношения к американо-китайским противоречиям.

Американские спецслужбы и военные не любят Huawei. Они больше не могут свободно взламывать оборудование, которое продает компания. Убедить Cisco или любую другую американскую компанию оставить лазейки в их оборудовании достаточно просто. Всегда можно пригрозить руководителям или правлению этих компаний каким-нибудь налоговым расследованием или расследованием других темных дел. Но это нелегко сделать, если компания размещается в Китае. Это требует от АНБ и других использовать более дорогостоящие усилия, чтобы достичь их цели:

Агентство национальной безопасности взломала серверы Huawei много лет назад в попытке изучить ее операции и ее связи с китайскими службами безопасности и военными, и создать лазейки с тем, чтобы Агентство национальной безопасности могло бродить в сетях по всему миру, где бы не использовалось оборудование Huawei.

США лоббируют различные страны, чтобы они не использовали оборудование Huawei. Они утверждают, что китайское правительство может использовать его для шпионажа. Эта мысль явно родилась тогда, когда американские шпионы видели то, что они делают сами. Австралия, Новая Зеландия и Япония уже согласились блокировать Huawei. Сегодня еврокомиссар по технологиям Андрус Ансип также предостерег от использования Huawei. Ансип ранее являлся премьер-министром американского протектората Эстонии. Он известен как американский крот и его не воспринимают слишком всерьез:

Германия, тем временем, заявила, что она против исключения любых производителей из запланированного строительства сетей мобильной связи 5G.

Мэн Ваньчжоу, арестованному финансовому директору Huawei, сегодня предстоит избрание меры пресечения в Канаде. Она, вполне вероятно, будет бороться против экстрадиции в Соединенные Штаты. Полное соблюдение санкций США затруднительно, и Huawei, возможно, не всегда это делала. Но, с другой стороны - обвинения США о нарушении санкций всегда можно придумать на основе пустых угроз.

Санкции уж точно не являются реальной причиной, почему Мэн Ваньчжоу оказалась под ударом. Белый дом даже признал это.







Надпись внизу экрана: "Источник: некоторые чиновники администрации Трампа считают, что арестованная китайская управляющая может быть использована как рычаг влияния на торговых переговорах с Китаем"

Мэн Ваньчжоу была взята в заложники, чтобы использовать ее как рычаг влияния на торговых переговорах с Китаем. "Рычаг также мог бы быть использован, чтобы подтолкнуть Huawei предоставить АНБ "черные ходы" в ее оборудовании. Это стиль поведения сомалийских пиратов или саудовских паясничающих принцев. Жестокость этой операции шантажа потрясающая. Она типична для поведения неоконсерваторов, использующих такие чрезвычайные меры. Внешней политикой Трампа управляют неоконсерваторы и они снова наносят огромный вред, как тогда, когда они сфабриковали разведданные, чтобы заложить основы для вторжения в Ирак:

Мелания была права, когда она сказала журналисту в Африке, что ее муж окружен врагами внутри его администрации. Это люди, которые либо были против него во время избирательной кампании 2016 года, либо поступили на работу в предвыборный штаб в самом начале в ожидании, что они смогут получить должности в администрации Трампа, и в обоих случаях понимали, что президентом, не привыкшим серьезно думать ни о чем, кроме деловой деятельности, можно будет манипулировать или обмануть его в стремлении к их собственным тайным намерениям, а не к намерениям президента или "изгоев общества".

Эти люди - это неоконы-инкубы и суккубы, стремящиеся к еще даже более господствующей главной роли в мире для США. Они чистейшие империалисты невиданного со времен Мак-Кинли и американо-филиппинской войны рода.

... Болтон, Помпео, его новая помощница Мэри Киссел, десятки и десятки бывших обамовцев-глобалистов и люди, находящие грубые методы Трампа отталкивающими, все они подтачивают администрацию изнутри, а Трамп ничего не делает по этому поводу.

... Компетентен ли Трамп в таких вопросах как налоговая политика, реформа нормативно-правовой базы и торговые переговоры? Я думаю, что да, но он позволяет неоконам разрушать возможность разумных политических отношений в Европе и на Ближнем Востоке.



... и с Китаем.

Уильям Барр был только что выдвинут на должность генерального прокурора. Он уже занимал эту должность в администрации Д.У. Буша и верит в "единую исполнительную власть", диктатуру исполнительной власти. Келли уходит. Болтон и Помпео имеют доступ к Трампу и будут манипулировать им, чтобы он выбрал одного из их приятелей на замену Келли. Министр обороны Мэттис - следующий на выход. Когда все выбранные Болтоном люди будут поставлены, внешняя политика США станет даже еще более радикальной, чем она есть сейчас.

Взятие в заложники финансового директора одной из ведущих компаний Китая, чтобы получить контроль над ее технологией, и как рычаг воздействия на торговых переговорах уже является чрезвычайной мерой, у которой будут долгосрочные разрушительные последствия для американо-китайских отношений. Представьте, что еще может быть совершено, когда то немногое, что осталось от законного поведения и пристойности во внешней политике США, будет полностью отброшено.



статью прочитали: 47 человек