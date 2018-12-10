Торговля нефтью и газом: европейцы хотят подорвать власть доллара

Европейская комиссия хочет усилить роль Евро по всему миру: в будущем платежи за энергоносители должны чаще производиться в Единой европейской валюте. Причина: возникновение ряда споров с США.

В связи с возникновением ряда споров с США Европейская комиссия хочет стать понизить уровень своей зависимости от доллара. Для этого необходимо путем принятия ряда мер усилить роль Евро в международном платежном обороте, а также роль Евро в качестве резервной валюты, заявляют в Брюсселе.

Однако Европейская комиссия не может оказать на это прямого влияния. Решение о том, какую валюту использовать, как правило, принимается рынком самостоятельно. Однако Брюссель хочет, по крайней мере, мягко изменить историческую практику. Прежде всего, это касается энергетики.

Там Единая европейская валюта должна стать стандартным платежным средством для покупки нефти и газа. По официальным данным, из ежегодного объема импорта энергоносителей стоимостью 300 миллиардом Евро в настоящее время только 15% платежей осуществляется в Евро. «Странам-членам ЕС нужно систематически указывать на то, чтобы перейти здесь на Евро», заявил Европейский комиссар по вопросам климата Мигель Ариас Каньете.

Однако: «Решение о валюте в конечном итоге принимается участниками рынка», заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Данная инициатива была выдвинута на фоне спора между США и Ираном о международном соглашении в атомной области. В мае Вашингтон решил выйти из соглашения, а затем ввел новые санкции, которые затрагивают и страны-члены ЕС. При этом Вашингтон по всему миру использует центральную роль доллара при совершении сделок как средство давления.

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