Министры финансов Еврозоны: реформа валютного союза идет слишком медленно

Уже несколько лет министры финансов Еврозоны выступают за всеобъемлющую реформу валютного союза. «Мы заключили сделку», заявлено сегодня утром главой Еврогруппы. Однако эта «сделка» представляет собой скорее минимальный компромисс.

Министры финансов Еврозоны договорились о принятии мер по усилению валютного союза в отношении кризисов в будущем. «Мы заключили сделку», сообщает пресс-секретарь главы Еврогруппы Марио Чентено во вторник утром после 16-часовых переговоров в Брюсселе. По сути, необходимо усилить Европейский стабилизационный механизм. При этом продолжатся переговоры и бюджете Еврозоны и Общей системе страхования сберегательных вкладов.

Чентано заявил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению страховочной сети по ликвидации проблемных банков и ключевых моментах реформы Фонда спасения еврозоны Европейского стабилизационного механизма. Необходимо и дальше стремиться к формированию собственного бюджета Еврозоны, чего добиваются Германия и Франция, если на это согласны главы государств и правительств стран-членов ЕС.

«Каких-либо значительных шагов вперед предпринято не было»

Это звучало обнадеживающе, однако комментарий Европейского комиссара по вопросам экономики Пьера Московиси был скуден. «Мы до сих пор…не предприняли каких-либо значительных шагов вперед», заявил он после встречи Еврогруппы.

Однако министр финансов Германии Олаф Шольц (СДПГ) написал в Твиттере: «После почти 16 часов переговоров в Еврогруппе у нас есть результат – хороший результат. Будут приняты решающие меры по реформе Евро». Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о «важной мере, которая значительно усилит Еврозону». После достижения соглашения Европейский стабилизационный фонд станет «настоящим, еще более эффективным антикризисным инструментом».

Кроме того, министры «впервые открыли настоящую перспективу для бюджеты Еврозоны», заявил Ле Мэр. Однако продолжится работа над продвигаемой Парижем возможности стабилизации экономически отстающих стран.

Идею бюджет Еврозоны предложил президент Франции Эммануэль Макрон. До последнего времени его предложение сталкивалось с массой оговорок стран Еврозоны, таких как Нидерланды, даже если он был бы размещен в рамках обычного бюджета ЕС. Чентано прояснил, что по этому вопросу еще не принято окончательного решения. Переговоры продолжатся только в том случае, если с этим будут согласны главы государств и правительств стран-членов ЕС.

Помимо бюджета Еврозоны по предложениям Макрона следует ввести пост министра финансов ЕС и реорганизовать Европейский стабилизационный механизм в европейский валютный фонд. Большая часть из этого – весьма отделенные во времени планы, однако теперь приняты по крайней мере первые меры. Европейский стабилизационный механизм, который до настоящего времени мог прежде всего выдавать кредиты нуждающимся государствам, в будущем должен вмешиваться на более ранних стадиях. Кроме того, он должен больше участвовать в управлении программами помощи совместно с Европейской комиссией. Это, прежде всего, должно обеспечивать более реалистичный возврат государствами своих долгов.

В прошлом – например при выдаче пакетов помощи Греции – центральную роль играл Международный валютный фонд (МВФ). Однако между МВФ и европейцами были значительные разногласия, в первую очередь по вопросу оценки задолженности.

Кроме того, Европейский стабилизационный механизм должен применяться и в качестве гаранта при Европейском фонде ликвидации банков Единого механизма санации банков. Банки сами делают взносы в Единый механизм санации банков, до 2024 года они должны внести 55 миллиардов Евро. Однако при перегруженности механизма ликвидации включается Единый механизм санации банков. «Это даст фонду ликвидации банков необходимую силу для решения крупных проблем», считает глава Европейского стабилизационного механизма Клаус Реглинг.

Гарантии должны быть предоставлены еще до 2024 года, при условии совершения дальнейших шагов с целью снижения рисков в банковском секторе. Для этого необходимо, помимо прочего, списать с балансов невозвращенные (просроченные) кредиты.

Страны-члены ЕС не торопятся с принятием решений

В переговорах в рамках Еврогруппы принимали участие и другие страны-члены ЕС – за исключением Великобритании, которая выходит из Европейского Союза в марте следующего года. Переговоры затянулись до самого утра. По данным из кругов, приближенных к ЕС, страны-члены ЕС согласны на запланированное соглашение для решения существующих проблем.

Однако в отношении предложения Европейской комиссии от 2015 года о введении общей для банков системы страхования вкладов вряд ли был достигнут прогресс. Было официально заявлено, что рабочая группа должна изучить возможность этого. Сомнения в этом есть, прежде всего, в Германии, пока не сокращены риски в банках других стран. Финансовые институты Германии опасаются, что должны будут нести ответственность при возникновении кризисной ситуации.

На завершающей стадии встречи Германия и Франция смогли договориться об общих ключевых принципах Европейского налога на крупные интернет-концерны. Однако налог будет введен в 2021 году только в случае провала попытки принятия решения на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Министры финансов ЕС во вторник обсудили планы введения налогов на прибыль в сфере цифровой экономики.

Кроме того, министры финансов были единого мнения в отношении отклонения предложений Италии по бюджету. После этого премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что представит новый проект бюджета.

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