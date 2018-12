архив



опубликовано редакцией на Переводике 10.12.18 16:58 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Russia Insider”,

"One Snub Too Many: Kremlin Ready to Turn Against Trump as Patience Coming to an End" США - 07 декабря 2018 г. Одного оскорбления слишком много: Кремль готов пойти против Трампа, поскольку терпение подходит к концу Getty Images Все больше и больше людей приходят к такому выводу «Российскому терпению приходит конец», – заявил Bloomberg глава Совета по международным отношениям Андрей Кортунов в редком суждении, которое на самом деле пытается выяснить интересы России в ухудшающихся отношениях с Трампом в отличие от распространенного основного анализа, который начинается с Russiagate и заканчивается попыткой урегулирования антироссийской политики Трампа в соответствии с неким четырехмерным шахматным воображаемым сценарием принятия решений. Кортунов продолжил: «Это сигнал для нас, что трудно иметь дело с этим человеком, что он ненадежен и непригоден как партнер». После интервью с многочисленными высокопоставленными членами Кремля Bloomberg пришел к выводу, что разочарование России достигло предела. В отчете отмечалось, что «Дональд Трамп, возможно, слишком часто подводил Владимира Путина» после того, как дважды оскорбил Путина менее чем за месяц. Сначала были отмененные переговоры в Париже 11 ноября во время столетней годовщины событий Дня перемирия, но более сильным ударом было G-20 в Аргентине, согласно Bloomberg: Российские чиновники были озадачены, когда Трамп написал в Твиттере, что он отменяет переговоры с Путиным на саммите Группы 20 в Аргентине за несколько часов до того, как они договорились встретиться на прошлой неделе, решение, которое один из них назвал действительно плохим. С тех пор российское разочарование неуклонно росло, по словам четырех высокопоставленных чиновников, которые просили не называть их имени при обсуждении внутренних вопросов. Так много для заговора в стиле MSNBC за марионеткой тайного канала информации Кремля и Белого дома ... но мы не ожидаем, что такой бессодержательный комментарий скоро исчезнет в любое время, несмотря ни на что. Что это значит для двух сверхдержав, которым трудно или невозможно сидеть за одним столом? Вот оценочная таблица, отражающая все более опасные тенденции, которые, безусловно, не сулят ничего хорошего для глобальной стабильности и мира, что значит намного больше, чем два противоречащих лидера в условиях развития геополитической напряженности, по мнению Bloomberg. Новая гонка вооружений: Поскольку Путин предупреждает о новой гонке вооружений из-за угрозы Трампа отказаться от важного ядерного договора, Кремлю не осталось ничего другого, кроме как пойти на конфронтацию по требованиям США. Санкции: [Россия] может также принять ответные меры против возможных будущих санкций США после того, как Путин воздержался от принятия мер в ответ на более ранние сроки наказания ... Напряженность может усилиться в ближайшие месяцы, если США решат ввести новые санкции в связи с предполагаемым вмешательством России в выборы. Украина, Сирия, Иран: Россия занимает более жесткую позицию в переговорах с США по сложным вопросам, включая контроль над вооружениями, конфликты на Украине и в Сирии и ядерное соглашение Ирана. Военная напряженность в Черном море: посол ООН Никки Хейли назвал нападение на украинские корабли «безрассудным» и «незаконным» действием на экстренном заседании Совета безопасности. Госсекретарь Майкл Помпео назвал это «опасной эскалацией и нарушением международного закона». Европейская безопасность находится под угрозой: на военном фронте Россия уже угрожает европейским государствам, если они разместят ракеты США после выхода Трампа из Договора о ядерных силах средней дальности. «Не пытайтесь говорить с Россией с позиции силы», – сказал Клинцевич, депутат. «У вас будет такая головная боль, что вы не будете знать, что вас поразило». Двери в дипломатию закрываются: Хотя российские должностные лица ранее выражали «понимание» политических трудностей Трампа в ходе расследований США вмешательства, на этот раз они открыто подвергают его сомнению. После недавних оскорблений Трампа представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что идея визита Путина в Вашингтон – как это было предложено во время предыдущего саммита двух лидеров в Хельсинки – теперь «вне обсуждения». Это означает, что, скорее всего, нет шанса встречи до следующего саммита G-20 в Японии в июне. Ключевой темой среди опрошенных чиновников и российских аналитиков было ощущение, что России постоянно говорят «что-то дать», чтобы улучшить отношения с Вашингтоном, но взамен в этом процессе терпят только унизительное холодное плечо. Оптимизм по всей России – от отечественных СМИ до государственных чиновников - ослабевает. Высокопоставленные члены правящей партии «Единая Россия» даже сожалели о победе Трампа, хотя Путин отверг идею о том, что кандидат в президенты Хиллари Клинтон предотвратила бы нынешние разногласия. «Это намного хуже, чем было бы при Клинтоне», – сказал Франц Клинцевич, сенатор, который входит в совет управляющих «Единой России». «Она опытный политик, и любые ее действия были бы основаны на логике и какой-то дискуссии. Здесь мы видим огромные колебания в одном направлении и другом» – Bloomberg Владимир Лукин, бывший посол России в США и нынешний российский парламентарий, хорошо выразился, когда сказал Bloomberg: «Мы можем делать «давать и брать», но не «давать и давать»».

