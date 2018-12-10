В КБР прошел Всероссийский съезд руководителей волонтерских организаций

С 6 по 10 декабря в поселке Тегенекли Кабардино-Балкарской Республики проходил Всероссийский съезд руководителей волонтерских объединений, входящих в состав Ассоциации волонтерских центров России. В мероприятии принимали участие более 160 представителей организаций из более 50 субъектов Российской Федерации.

7 декабря, в рамках Съезда, состоялась торжественная церемония открытия Всероссийского съезда руководителей волонтерских объединений, проведено Общее собрание членов Ассоциации волонтерских центров и заседание Совета Ассоциации.

Открывая Съезд, Председатель Совета АВЦ, член Общественной палаты РФ Артем Метелев поблагодарил организаторов форума – Кабардино-Балкарский государственный университет им. Бербекова за радушный прием в живописном месте и отметил, что данная встреча станет для Ассоциации волонтерских центров красивым завершением Года добровольца в России.

Мы все приехали с Международного форума добровольцев, который проходил в Москве на ВДНХ, где была потрясающая атмосфера, где нас поприветствовал президент страны Владимир Владимирович Путин, который отметил, что Год волонтера завершился, но тема развития добровольчества остается и не теряет своей актуальности. Здесь же мы как раз будем обсуждать итоги нашей практической работы, перспективы, стратегию и планы деятельности на предстоящий год, — сказал Артем Метелев.

То, что Съезд АВЦ не только важное, но и знаменательное для молодежи региона событие, отметил ректор КБГУ Юрий Альтудов:

Не понаслышке, а видя реальные дела и намерения добровольцев университета, я знаю, что у всех вас очень много хороших планов, уверен все они сбудутся, в этом вам помогут величие и сила этих гор, по мере возможностей поддержит вас в этом и руководство университета. Хочу отметить, что социальное самочувствие человека в России определяется во многом благодаря вашей работе, поэтому искренне благодарю вас и желаю удачи во всех ваших добрых делах!

Министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков в своем выступлении подчеркнул, что Год волонтера принес каждому региону страны позитивные результаты, как в плане реализации конкретных общественно-полезных проектов, так и в плане воспитания молодежи в духе высоких гражданских ценностей.

Еще год назад отряд волонтеров Кабардино-Балкарской Республики составлял восемь тысяч добровольцев, а на сегодняшний день он насчитывает 18 тысяч человек, разного возраста: школьники, студенты, люди преклонного возраста, так называемые «серебряные» волонтеры. У народов КБР такое явление, как добровольчество, существовало всегда, взаимопомощь и поддержка слабых и немощных заложены в этических нормах адыгэ хабзэ и тау-адет. Этот год послужил укреплению данных предками знаний и приданию добровольчеству нового качества и масштаба,

— сказал Ауес Кумыков.

Далее на общем собрании членов АВЦ, которое является высшим органом управления Ассоциации, голосованием представителей организаций-членов АВЦ, были приняты важнейшие решения, касающиеся будущего организации. Так, были рассмотрены следующие вопросы: «Ежегодный отчетный доклад о деятельности Ассоциации в 2018 году»; «Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации волонтерских центров»; «Об итогах Мониторинга эффективности деятельности членов Ассоциации волонтерских центров»; «О целесообразности дальнейшего членства наименее активных организаций по итогам 2018 года»; Доклад о планах по развитию Ассоциации на 2019 год и несколько организационно-кадровых вопросов.

Кроме того, прошло награждение организаций-лидеров по итогам деятельности за 2018 год. И здесь уместно отметить, что в их число попал и Региональный ресурсный центр по поддержке добровольческого движения КБР «Продвижение». Его руководитель – Светлана Самофалова получила из рук руководства АВЦ соответствующий сертификат.

По итогам мониторинга эффективности работы членов Ассоциации наш Ресурсный центр находится в «зеленой зоне» как организация, лидирующая по всем направлениям деятельности, а также находится в числе лидеров по организации и мероприятий регионального значения.

В рамках программы форума была проведена общая сессия: «Федеральные программы АВЦ в 2019 году. План мероприятий», учебно-методические семинары в рабочих группах, а также экскурсионные выезды на поляну «Азау», подъем на канатке, катание на лыжах, сноуборде, выезд на термальные источники на поляну Нарзанов и многое другое.

Как отмечают участники, Съезд помог оценить итоги, сформулировать планы и подарил лидерам добровольцев России массу положительных эмоций, мотивирующих на дальнейшую плодотворную работу.

Фотоматериалы первого дня съезда можно скачать здесь.

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