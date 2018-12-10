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Главный пропагандист Кремля, вероятно, является гражданином Израиля

10.12.2018

vladimir-solovev-snova-stal-evreem

Книга Владимира Соловьева "Мы - русские" (фрагмент обложки)

Фото: "Курсор"

В последнее время в российских СМИ вновь активно обсуждается возможное израильское гражданство Владимира Соловьёва (наряду с видом на жительство и элитной недвижимостью в Италии, чего сам «кремлевский соловей» уже не отрицает)

Об этом говорится в статье постоянного автора газеты «Завтра»Алексея Иванова, которая посвящена причинам появления в СМИ данных о британском подданстве и дорогостоящей недвижимости в Лондоне еще одного выдающегося кремлевского пропагандиста и горячего патриота России Сергея Брилева.

Как информировал Курсор, в конце ноября появились новые подробности о тайной жизни ведущего кремлевского пропагандиста Алексея Брилева и его скромной недвижимости на «растленном буржуазном Западе», который заместитель директора государственного телеканала «Россия» по «специальным информационным проектам» постоянно критикует и высмеивает в своих программах.

23 ноября Алексей Навальный опубликовал, в нескольких оппозиционных российских СМИ, результаты расследования Фонда борьбы с коррупцией, посвященного Брилёву. Согласно полученным данным, имена Брилёва и его супруги Ирины в 2001 году находились в списке избирателей Лондона, где жене Брилёва с 2016 года принадлежит квартира стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона долларов), которая была приобретена за наличные (то есть без займов и ипотеки).

Поначалу супруги Брилевы (в стиле кремлевской пропаганды) решительно отрицали «клевету» о наличие как британского подданства, так и элитной квартиры, потом заявляли «да, возможно», а сейчас удивленно пожимают плечами: «Да, есть. Ну и что?».

«Вопрос о британском гражданстве (так в тексте — Курсор) и британской недвижимости ведущего «Вестей в субботу» и заместителя гендиректора телеканала «Россия-1» Сергея Брилёва в публичную плоскость вынесла главред RT, МИА «Россия сегодня» и ИА Sputnik Маргарита Симоньян — используя навальненский сливной бачок ФБК», — пишет Иванов и продолжает:

«Сам Брилёв малоинтересен — там у половины медийных лиц имеются запасные аэродромы. Всего лишь громкий эпизод в войне за ВГТРК». Напомним, что Владимир Соловьев является сотрудников ВГТРК, а качество его работы объективно оценил еще один гражданин Израиля и РФ, сотрудник Первого телеканала Иван Ургант: «Соловьиный помет».

Сам Владимир Рудольфович Соловьев (девичья фамилия матери — Шапиро) позиционирует себя «русским» или «евреем» по мере служебной необходимости. Приезжая в Израиль, он накладывает тфиллин у Стены плача и с дрожью в голосе произносит «Шма, Исраэль!», а путешествия по городам РФ, с успехом рекламирует свою книгу «Мы — русские, с нами Бог!».

Отметим, что чем патриотичнее высказывается тот или иной российский политик, тем более вероятным можно считать наличие у него или его детей иностранного гражданства или близких родственников на ПМЖ за рубежом. На Западе давно и успешно «загнивают» дочери Сергея Лаврова и Ирины Родниной, сын классической российской патриотки Мизулиной и многие другие.


статью прочитали: 47 человек

   
теги: евреи  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  22.11.2018 04:50  
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И перестаньте, наконец, упрекать русских евреев пресловутым “составом ленинского ЦК"
Владимир ГАЛЬПЕРИН “Не падайте духом поручик Гальперин, кадет Яков Шварцман…”

читали: 1687 , обсуждали: 2

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