опубликовано редакцией на Переводике 10.12.18 20:34 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Russia Insider”,

"US Prepares to Sail Warship Into Black Sea, Citing Kerch Strait Skirmish" США - 07 декабря 2018 г. США готовятся отправить военный корабль в Черное море, ссылаясь на перестрелку в Керченском проливе Возможность серьезной эскалации в Черном море между Соединенными Штатами и Россией только значительно возросла, поскольку американские военные официально уведомили Турцию, что планируют отправить военный корабль в Черное море. Представители министерства обороны США сообщили CNN, что требование специально направлено на действия России против Украины во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября. В соответствии с эксклюзивом CNN в среду днем: США начали необходимые приготовления для плавания военного корабля в Черное море, что происходит на фоне усиления напряженности в регионе после захвата Россией украинских кораблей и задержания украинских моряков. Американские военные попросили, чтобы Государственный департамент уведомил Турцию о своих возможных планах отправить военный корабль в Черное море, говорят CNN три американских чиновника. По их словам, это является ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, который соединяет Черное море и Азовское море. Просьба военных в соответствии с требованиями Конвенции Монтрё - соглашения 1936 года, которое давало Турции контроль над проливом Босфор и Дарданеллы, включая полномочия по регулированию транзита военных кораблей. Представитель госдепартамента заявил CNN: «Соединенные Штаты осуществляют свою деятельность в соответствии с условиями Конвенции Монтрё. Однако мы не будем комментировать характер нашей дипломатической переписки с правительством Турции». Не было никаких ранних признаков того, предоставила ли Турция проход, что может быть интересно, учитывая недавние более тесные отношения между Анкарой и Москвой. Но двое из источника CNN предупредили, что предоставление Турции уведомления просто предоставит военно-морскому флоту «возможность» перебросить военный корабль в этот район, что говорит о том, что нет необходимости в развертывании линейных кораблей. Военно-морской чиновник Пентагона пытался преуменьшить значение потенциального маневра, сказав в заявлении: «Наш 6-й флот США всегда готов ответить там, где его призвали». «Мы регулярно проводим операции для обеспечения безопасности и стабильности во всем районе операций 6-го флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря», Кайл Рейнс, представитель Флота, сказал CNN. «Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами», - добавил он. Однако представители Пентагона также отметили, что «Москва претендует на районы, которые намного превышают 12 миль от российской береговой линии, что гарантировано международным правом», сообщает CNN. Также в среду Министерство обороны России объявило о проведении военных учений в восточном Крыму с участием российских войск и зенитных ракетных систем "Панцирь". Напряженность в Японском море возросла, так как в среду военный корабль США прошел через воды, на которые претендовала Россия. Согласно FOX: Военный корабль США плавал в водах, на которые Россия претендовала в Японском море в среду, когда напряженность растет из-за решения Трампа выйти из договора о контроле над вооружениями, заключенного десятилетия назад. Представитель Тихоокеанского флота США говорит, что ракетный эскадренный миноносец USS McCampbell плавал «вблизи» от залива Петра Великого, водного пространства у российского портового города Владивостока, «чтобы оспорить чрезмерные морские претензии России и отстоять права, свободы и законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие страны». Конечно, Россия будет рассматривать любые провокационные действия в Черном море как еще большую угрозу в момент обострения напряженности. Россия на прошлой неделе сигнализировала о наращивании сил в Крыму, в том числе о передаче дополнительных систем противовоздушной обороны С-400. Если американские военные корабли войдут в этот район вместе с уже развернутым британским разведывательным кораблем, это может привести к Третьей мировой войне. статью прочитали: 35 человек Комментарии