США готовятся отправить военный корабль в Черное море, ссылаясь на перестрелку в Керченском проливе

Возможность серьезной эскалации в Черном море между Соединенными Штатами и Россией только значительно возросла, поскольку американские военные официально уведомили Турцию, что планируют отправить военный корабль в Черное море.

Представители министерства обороны США сообщили CNN, что требование специально направлено на действия России против Украины во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

В соответствии с эксклюзивом CNN в среду днем:

США начали необходимые приготовления для плавания военного корабля в Черное море, что происходит на фоне усиления напряженности в регионе после захвата Россией украинских кораблей и задержания украинских моряков.

Американские военные попросили, чтобы Государственный департамент уведомил Турцию о своих возможных планах отправить военный корабль в Черное море, говорят CNN три американских чиновника. По их словам, это является ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, который соединяет Черное море и Азовское море.

Просьба военных в соответствии с требованиями Конвенции Монтрё - соглашения 1936 года, которое давало Турции контроль над проливом Босфор и Дарданеллы, включая полномочия по регулированию транзита военных кораблей.

Представитель госдепартамента заявил CNN: «Соединенные Штаты осуществляют свою деятельность в соответствии с условиями Конвенции Монтрё. Однако мы не будем комментировать характер нашей дипломатической переписки с правительством Турции». Не было никаких ранних признаков того, предоставила ли Турция проход, что может быть интересно, учитывая недавние более тесные отношения между Анкарой и Москвой.

Но двое из источника CNN предупредили, что предоставление Турции уведомления просто предоставит военно-морскому флоту «возможность» перебросить военный корабль в этот район, что говорит о том, что нет необходимости в развертывании линейных кораблей.

Военно-морской чиновник Пентагона пытался преуменьшить значение потенциального маневра, сказав в заявлении: «Наш 6-й флот США всегда готов ответить там, где его призвали».

«Мы регулярно проводим операции для обеспечения безопасности и стабильности во всем районе операций 6-го флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря», Кайл Рейнс, представитель Флота, сказал CNN. «Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами», - добавил он.

Однако представители Пентагона также отметили, что «Москва претендует на районы, которые намного превышают 12 миль от российской береговой линии, что гарантировано международным правом», сообщает CNN.

Также в среду Министерство обороны России объявило о проведении военных учений в восточном Крыму с участием российских войск и зенитных ракетных систем "Панцирь".

Напряженность в Японском море возросла, так как в среду военный корабль США прошел через воды, на которые претендовала Россия. Согласно FOX:

Военный корабль США плавал в водах, на которые Россия претендовала в Японском море в среду, когда напряженность растет из-за решения Трампа выйти из договора о контроле над вооружениями, заключенного десятилетия назад.

Представитель Тихоокеанского флота США говорит, что ракетный эскадренный миноносец USS McCampbell плавал «вблизи» от залива Петра Великого, водного пространства у российского портового города Владивостока, «чтобы оспорить чрезмерные морские претензии России и отстоять права, свободы и законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие страны».

Конечно, Россия будет рассматривать любые провокационные действия в Черном море как еще большую угрозу в момент обострения напряженности.

Россия на прошлой неделе сигнализировала о наращивании сил в Крыму, в том числе о передаче дополнительных систем противовоздушной обороны С-400. Если американские военные корабли войдут в этот район вместе с уже развернутым британским разведывательным кораблем, это может привести к Третьей мировой войне.

статью прочитали: 35 человек