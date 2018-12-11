Le Figaro: чем закончится в Ницце «сражение» за рубашку Александра II

RFI Опубликовано 10-12-2018

«Реликвии Александра II» сейчас хранятся в крипте Свято-Николаевского собора в Ницце. Российские власти намерены провести их реставрацию, а затем «выставить на всеобщее обозрение»VALERY HACHE / AFP

Газета Le Figaro в понедельник, 10 декабря, опубликовала материал, посвященный юридическим «баталиям» между властями РФ и представителями приходской общины в Ницце (ACOR-Nice), которая принадлежит к Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в составе Константинопольского патриархата. Месяц назад власти РФ «отбили» через французский суд «реликвии царя Александра II», на очереди — сражение за старую русскую церковь и кладбище.

Le Figaro напоминает, что после того, как в 2013-м французский суд постановил передать в ведение российских властей Свято-Николаевский собор в Ницце, представители РФ стали требовать «возврата» и всей остальной «российской собственности», которая находилась в ведении ассоциации ACOR-Nice с 20-х годов XX века.

В частности, Москва сейчас пытается взять под контроль второй русский храм в Ницце — церковь Святых Николая и Александры, расположенную на улице Лоншан, а также относящееся к этому приходу русское кладбище Кокад (второе по размерам русское кладбище во Франции после парижского Сент-Женевьев-де-Буа).

Кроме того, представители РФ обратились в суд Ниццы с требованием вернуть находившиеся ранее в Свято-Николаевском соборе «царские реликвии».

«Битва» за кладбище Кокад, о которой русская редакция RFI подробно рассказывала, еще не закончена. Ну, а несколько «реликвий», оставшихся после покушения на Александра II и позднее привезенных в Ниццу его морганатической супругой, княгиней Екатериной Юрьевской, российские власти вернули месяц назад.

8 ноября 2018 года судебный пристав позвонил Алексею Оболенскому (он — заместитель председателя ACOR-Nice и староста церкви Святых Николая и Александры) и потребовал открыть двери храма.

«Пристав заявил, что (…) если я не открою, он сломает замки. Я открыл. Передо мной стояла бригада: пристав, полицейские, представитель Российской Федерации. Они пришли забрать исторические реликвии, принадлежавшие вдове Александра II. Они сказали, что Путин хотел бы их показать Макрону 11 ноября. У них было предписание суда Ниццы. У меня не оставалось выбора», — рассказал Алексей Оболенский газете Nice Matin.

Оболенский отдал «бригаде», как он ее называет, окровавленную рубашку Александра II, жилет и мундир, три платка с вензелем императора, а также его портрет.

Заявление про Путина и 11 ноября имеет под собой фактическое основание. Телеканал «Дождь» ранее цитировал выдержку из документа, который представило в суд российское посольство во Франции:

«В связи с празднованием двухсотлетия со дня рождения Александра II, царствование которого было значимым для франко-русских отношений, президент РФ Владимир Путин выразил пожелание увидеть эти (...) исторические реликвии во время своего официального визита во Францию 11 ноября 2018 года».

Эту же цитату в сокращении приводит и газета Le Figaro.

Кроме того, как заявил Жан-Марк Жепетовски, адвокат ACOR-Nice, истцы выдвинули в суде аргументы о «чрезвычайной дипломатической важности этого дела», «нелегитимном, чисто идеологическом противодействии со стороны вице-президента» ассоциации (то есть Алексея Оболенского), а также заявили, что «Российская Федерация сейчас является законным владельцем церкви на улице Лоншам».

При том, что судебные тяжбы по поводу церкви и относящегося к этому приходу кладбища Кокад еще не завершены.

Более того, к моменту, когда суд Ниццы вынес постановление о передаче «царских реликвий» представителям РФ, еще не было вынесено решение по жалобе российских же властей, которые обвинили Алексея Оболенского в «краже» этих вещей.

С учетом этих обстоятельств адвокат ассоциации ACOR-Nice называет судебное постановление незаконным. «Я за тридцать лет своей карьеры еще не видел, чтобы (французский) суд срочно принимал решение, основанное на одном только желании главы иностранного государства», — говорит адвокат Жепетовски.

К слову, Путин не только не стал показывать «царские реликвии» Эмманюэлю Макрону, но и сам на них не взглянул, когда 11 ноября прилетал в Париж на празднование 100-летия окончания Первой мировой. В посольстве РФ в Париже газете Le Figaro заявили, что это даже «не было запланировано» в его программе.

Что касается обвинения в «воровстве» этих предметов, то уже 9 ноября — то есть на следующий же день после того, как они оказались в руках российских властей — прокурор Ниццы подписал решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

То есть выходит, что суд Ниццы постановил вернуть российским властям никем не украденные (согласно решению прокурора) вещи — из церкви, судьба которой пока в суде не решена.

Алексей Оболенский вместе с адвокатом сейчас готовят жалобу о нарушении «общих норм права».

Но вернуть себе «царские реликвии» ассоциации ACOR-Nice «будет трудно даже в случае положительного судебного решения», подчеркивает Le Figaro: «Россия как государство обладает абсолютной юридической неприкосновенностью».

«Царские реликвии останутся в Свято-Николаевском соборе в Ницце, где будут выставлены и открыты для всеобщего обозрения, — заявил в интервью Le Figaro Станислав Оранский, руководитель канцелярии российского консульства в Марселе. — Мы не имеем ничего против (ассоциации) ACOR, мы пытаемся урегулировать проблемы мирным путем. Время прекратить эту войну!»

Но «война» продолжится: впереди судебные баталии за обладание церковью Святых Николая и Александры и русским кладбищем Кокад. По данным Le Figaro, суд должен пройти в 2019 году.

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