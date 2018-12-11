Le Figaro: чем закончится в Ницце «сражение» за рубашку Александра II

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
11.12.18  

Путин отказывается поздравлять губернаторов, выигравших вопреки его воле

(0)
 
10.12.18   Редакция

США готовятся отправить военный корабль в Черное море, ссылаясь на перестрелку в Керченском проливе

(0)
 
10.12.18  

Главный пропагандист Кремля, вероятно, является гражданином Израиля

(0)
 
09.12.18   Редакция

Нет, американские и российские войска не стреляют друг в друга в Сирии, уточнил официальный представитель США

(0)

последние за вчера, 10.12.18  
 
20:34   Редакция

США готовятся отправить военный корабль в Черное море, ссылаясь на перестрелку в Керченском проливе

(0)
 
20:25  

Главный пропагандист Кремля, вероятно, является гражданином Израиля

(0)
 
16:58   Редакция

Одного оскорбления слишком много: Кремль готов пойти против Трампа, поскольку терпение подходит к концу

(0)
 
09:01   Редакция

Министры финансов Еврозоны: реформа валютного союза идет слишком медленно

(0)
 
08:35   Редакция

Торговля нефтью и газом: европейцы хотят подорвать власть доллара

(0)
 
07:00   Редакция

Принуждение к гегемонии доллара: единственное, что является новым в экономических войнах Трампа, это твиты

(0)
 
02:00   Редакция

Неоконы саботируют торговые переговоры Трампа - финансовый директор Huawei взята в заложники, чтобы шантажировать Китай

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 11.12.18 01:13
скаут: Игорь Львович;
   
 

Le Figaro: чем закончится в Ницце «сражение» за рубашку Александра II

RFI Опубликовано 10-12-2018

media

«Реликвии Александра II» сейчас хранятся в крипте Свято-Николаевского собора в Ницце. Российские власти намерены провести их реставрацию, а затем «выставить на всеобщее обозрение»VALERY HACHE / AFP

Газета Le Figaro в понедельник, 10 декабря, опубликовала материал, посвященный юридическим «баталиям» между властями РФ и представителями приходской общины в Ницце (ACOR-Nice), которая принадлежит к Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в составе Константинопольского патриархата. Месяц назад власти РФ «отбили» через французский суд «реликвии царя Александра II», на очереди — сражение за старую русскую церковь и кладбище.

Le Figaro напоминает, что после того, как в 2013-м французский суд постановил передать в ведение российских властей Свято-Николаевский собор в Ницце, представители РФ стали требовать «возврата» и всей остальной «российской собственности», которая находилась в ведении ассоциации ACOR-Nice с 20-х годов XX века.

В частности, Москва сейчас пытается взять под контроль второй русский храм в Ницце — церковь Святых Николая и Александры, расположенную на улице Лоншан, а также относящееся к этому приходу русское кладбище Кокад (второе по размерам русское кладбище во Франции после парижского Сент-Женевьев-де-Буа).

Кроме того, представители РФ обратились в суд Ниццы с требованием вернуть находившиеся ранее в Свято-Николаевском соборе «царские реликвии».

«Битва» за кладбище Кокад, о которой русская редакция RFI подробно рассказывала, еще не закончена. Ну, а несколько «реликвий», оставшихся после покушения на Александра II и позднее привезенных в Ниццу его морганатической супругой, княгиней Екатериной Юрьевской, российские власти вернули месяц назад.

8 ноября 2018 года судебный пристав позвонил Алексею Оболенскому (он — заместитель председателя ACOR-Nice и староста церкви Святых Николая и Александры) и потребовал открыть двери храма.

«Пристав заявил, что (…) если я не открою, он сломает замки. Я открыл. Передо мной стояла бригада: пристав, полицейские, представитель Российской Федерации. Они пришли забрать исторические реликвии, принадлежавшие вдове Александра II. Они сказали, что Путин хотел бы их показать Макрону 11 ноября. У них было предписание суда Ниццы. У меня не оставалось выбора», — рассказал Алексей Оболенский газете Nice Matin.

Оболенский отдал «бригаде», как он ее называет, окровавленную рубашку Александра II, жилет и мундир, три платка с вензелем императора, а также его портрет.

Заявление про Путина и 11 ноября имеет под собой фактическое основание. Телеканал «Дождь» ранее цитировал выдержку из документа, который представило в суд российское посольство во Франции:

«В связи с празднованием двухсотлетия со дня рождения Александра II, царствование которого было значимым для франко-русских отношений, президент РФ Владимир Путин выразил пожелание увидеть эти (...) исторические реликвии во время своего официального визита во Францию 11 ноября 2018 года».

Эту же цитату в сокращении приводит и газета Le Figaro.

Кроме того, как заявил Жан-Марк Жепетовски, адвокат ACOR-Nice, истцы выдвинули в суде аргументы о «чрезвычайной дипломатической важности этого дела», «нелегитимном, чисто идеологическом противодействии со стороны вице-президента» ассоциации (то есть Алексея Оболенского), а также заявили, что «Российская Федерация сейчас является законным владельцем церкви на улице Лоншам».

При том, что судебные тяжбы по поводу церкви и относящегося к этому приходу кладбища Кокад еще не завершены.

Более того, к моменту, когда суд Ниццы вынес постановление о передаче «царских реликвий» представителям РФ, еще не было вынесено решение по жалобе российских же властей, которые обвинили Алексея Оболенского в «краже» этих вещей.

С учетом этих обстоятельств адвокат ассоциации ACOR-Nice называет судебное постановление незаконным. «Я за тридцать лет своей карьеры еще не видел, чтобы (французский) суд срочно принимал решение, основанное на одном только желании главы иностранного государства», — говорит адвокат Жепетовски.

К слову, Путин не только не стал показывать «царские реликвии» Эмманюэлю Макрону, но и сам на них не взглянул, когда 11 ноября прилетал в Париж на празднование 100-летия окончания Первой мировой. В посольстве РФ в Париже газете Le Figaro заявили, что это даже «не было запланировано» в его программе.

Что касается обвинения в «воровстве» этих предметов, то уже 9 ноября — то есть на следующий же день после того, как они оказались в руках российских властей — прокурор Ниццы подписал решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

То есть выходит, что суд Ниццы постановил вернуть российским властям никем не украденные (согласно решению прокурора) вещи  — из церкви, судьба которой пока в суде не решена.

Алексей Оболенский вместе с адвокатом сейчас готовят жалобу о нарушении «общих норм права».

Но вернуть себе «царские реликвии» ассоциации ACOR-Nice «будет трудно даже в случае положительного судебного решения», подчеркивает Le Figaro: «Россия как государство обладает абсолютной юридической неприкосновенностью».

«Царские реликвии останутся в Свято-Николаевском соборе в Ницце, где будут выставлены и открыты для всеобщего обозрения, — заявил в интервью Le Figaro Станислав Оранский, руководитель канцелярии российского консульства в Марселе. — Мы не имеем ничего против (ассоциации) ACOR, мы пытаемся урегулировать проблемы мирным путем. Время прекратить эту войну!»

Но «война» продолжится: впереди судебные баталии за обладание церковью Святых Николая и Александры и русским кладбищем Кокад. По данным Le Figaro, суд должен пройти в 2019 году.

статью прочитали: 17 человек

   
теги: Франция  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 