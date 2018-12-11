Эмманюэль Макрон пошел на миллиардные уступки «желтым жилетам»

RFI Опубликовано 10-12-2018 За выступлениями Эмманюэля Макрона по телевизору наблюдали тысячи желтых жилетов REUTERS/Philippe Wojazer

Эмманюэль Макрон в понедельник, 10 декабря, объявил о специальных мерах, направленных на разрешение политического и общественного кризиса во Франции. В своем видеообращении, которое транслировали главные телеканалы, он заявил об увеличении минимального размера оплаты труда (SMIC) на сто евро в месяц и отмене с 2019 года обложения сверхурочных часов социальными сборами. Президент Франции также попросил работодателей выплатить сотрудникам новогодние премии, которые не будут облагаться налогами.

«События последних недель глубоко взбудоражили Францию, — сказал президент Макрон в начале своего выступления, — Они смешали как легитимные требования народа, так и неприемлемые акты насилия».

Таким образом, первый акцент в своей речи Эмманюэль Макрон сделал на то, что все виновные в беспорядках и погромах в Париже и других городах Франции будут наказаны. Всех, кто участвовал в них, президент назвал «оппортунистами», которые воспользовались «легитимным» народным гневом для достижения своих целей. Среди этих оппортунистов Макрон упомянул и «безответственных политиков», которые ведут страну «к хаосу и анархии». При этом Макрон не уточнил, о каких именно политиках идет речь.

Далее президент призвал всех к спокойствию и пообещал, что власти предпримут все необходимые меры для защиты общественного порядка.

В своем телеобращением к нации Эмманюэль Макрон объявил о четырех ключевых мерах, призванных повысить покупательную способность французов. Это и было одним из основных требований протестующих «желтых жилетов».

1. «Минимальная заработная плата будет увеличена на 100 евро в месяц в будущем году. Это не обойдется предприятиям ни на одно евро больше», — сказал президент. Это означает, что повышение минимальной зарплаты будет оплачиваться из государственной казны. Ранее правительство уже приняло решение о повышении SMIC (так во Франции называют минимальную заработную плату) на 1,8% с января будущего года.

2. С 2019 года все налоговые сборы за сверхурочные часы будут отменены. Такая мера уже была введена во время правления президента Николя Саркози, а затем отменена правительством Франсуа Олланда.

3. «Я попрошу всех работодателей, которые могут это сделать, выплатить своим работникам премию за проделанную работу в конце года», — заявил Эмманюэль Макрон. Эта премия также не будет облагаться налогом ни с предприятий, ни с их сотрудников.

4. Президент Макрон пообещал отменить для пенсионеров запланированное на 2019 год повышение сбора CSG — социальных выплат, за счет которых финансируется государственная система здравоохранения и фонд помощи безработным. Эти выплаты существуют с 1991 года и каждое новое правительство объявляет об их повышении. В 2019 году, по словам Макрона, социальные выплаты не будут увеличены только для тех пенсионеров, доход которых составляет меньше 2000 евро в месяц.

Кроме мер по повышению покупательной способности французов Эмманюэль Макрон говорил о мерах, направленных на французские предприятия. Он пообещал усилить борьбы с «налоговыми беглецами», которые регистрируются в странах с более низким налогообложением, и добиться того, чтобы работающие в стране филиалы иностранных предприятий платили свои налоги во Франции.

«Когда начинается насилие, заканчивается свобода. Теперь во Францию должен вернуться республиканский порядок и спокойствие. Мы сделаем все для этого. Мы не сможем построить ничего, пока мы будем опасаться за спокойствие на наших улицах. И я уже дал правительству наиболее жесткие инструкции по этому поводу. Но при этом я не забываю, что в стране есть гнев. Его ощущают многие из нас. И этот гнев выражается не только в тех недопустимых разрушениях, о которых я говорил. Конечно, это гнев против налога — и премьер-министр уже отменил его увеличение, намеченное на начало года. Но этот гнев может быть нашей возможностью. Это чувствовалось последние 40 лет: это ощущали рабочие, это ощущалось в деревнях, где госуслуг предоставлялось все меньше… 40 лет люди чувствовали, что их не слышат. Все это пришло к нам издалека, но происходит тут, сейчас! За полтора года мы не смогли найти быстрое и эффективное решение проблемы. И я чувствую свою ответственность».

Премьер-министр Эдуар Филипп должен представить все вышеперечисленные меры в Национальном собрании, нижней палате парламента Франции, уже в будущую среду.

Предложения Эмманюэля Макрона могут поставить под угрозу соблюдение Францией одного из главных требований Евросоюза, согласно которому дефицит бюджета должен составлять меньше трех процентов от ВВП. В Еврокомиссии заявили, что будут «внимательно следить» за экономической ситуацией во Франции.

В правительстве не объявили о том, во сколько обойдутся новые меры, предложенные Макроном. Как сообщает в твиттере журналист Paris Match со ссылкой на расчеты комиссии Национального собрания по социальным вопросам, на реализацию президентских инициатив потребуется 15 миллиардов евро.

Лидеры оппозиционных партий уже отреагировали на выступление Макрона. Глава левой «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон призвал к «гражданской революции» и заявил, что президент Франции «ошибся эпохой». «Он начал с обвинений в адрес народа и ничего не сказал о раненых [во время протестов]», - отметил Меланшон. По его мнению, предложения Макрона не помогут студентам и безработным. Глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент «не признает, что люди выступают против модели, которую он выбрал: против дикой глобализации, массовой миграции и нечестной конкуренции».

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