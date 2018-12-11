Путин отказывается поздравлять губернаторов, выигравших вопреки его воле

Елизавета Сурначева, Фарида Рустамова, Петр Козлов Би-би-си

6 декабря 2018

Путин зол на кандидатов, победы которых на губернаторских выборах никто не ожидал, считает политолог Аббас Галлямов

Уже несколько недель президент России Владимир Путин не принимает и не поздравляет лично с победой губернаторов, выигравших выборы у ставленников Кремля. Пауза затянулась необычно долго: президент зол на них, полагает эксперт.

Еще несколько лет назад сложно было представить, чтобы руководителем российского региона стал кандидат, не согласованный лично Путиным. До 2012 года главы регионов назначались напрямую президентом, потом выборы вернули, но только один раз на них победил не тот, кого Путин назначал временно исполняющим обязанности губернатора.

Осенние выборы 2018 года закончились неожиданно. Сразу в четырех регионах - во Владимирской области, в Хакасии, в Хабаровском крае и в Приморье - выдвиженцы от "Единой России" не смогли победить в первом туре.

В трех регионах во втором туре победили ранее малоизвестные кандидаты от КПРФ и ЛДПР. В Приморье результаты второго тура, где с небольшим отрывом победил единоросс, отменили, новые выборы пройдут в декабре.

В итоге победители оказались лишены традиционных атрибутов признания федеральным центром: президент не поздравил их публично с победой и до сих пор не встретился с ними лично.

Такого не было с момента возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году - все остальные или приходили на общую встречу с новоизбранными губернаторами, или получали персональную аудиенцию или поздравление Путина.

Трое не спят

Выдвиженец от ЛДПР Сергей Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края 26 сентября, 28 сентября он уже вступил в должность. С момента вступления его в должность прошло уже 68 дней. Кремль не сообщал о том, что у Фургала была встреча с Путиным.

Инаугурация Фургала прошла в конце сентября, но с Путиным он так и не встретился

Поздравлений Фургалу с победой Путин также не отправлял. Полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев не пришел на инаугурацию нового губернатора, но на церемонии зачитали поздравление от его имени. "В подарок Сергей Фургал получил папку, в которой содержатся все поручения руководства страны по развитию Хабаровского края", - описывалацеремонию "Комсомольская правда".

Фургал вечером в среду не ответил на вопрос Би-би-си.

Выдвиженец от ЛДПР Владимир Сипягин стал губернатором Владимирской области, победив во втором туре губернаторских выборов члена высшего совета "Единой России" Светлану Орлову. В должность он вступил 8 октября.

С Сипягиным (в центре) пока встречался только полпред президента Щеголев (справа)

С президентом он не встречается уже 58 дней.

Личного поздравления с победой на выборах от Путина он также не получил. Инаугурацию Сипягина посетил полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Он поздравил выдвиженца от ЛДПР с избранием "по поручению Владимира Путина".

Президент направил поздравление от своего имени 4 ноября: он поздравил лично Сипягина и жителей области с Днем народного единства.

Сипягин вечером в среду был недоступен для комментариев.

Коммунист Коновалов стал губернатором почти месяц назад, но Путин с ним не встретился до сих пор

31-летний коммунист Валентин Коновалов выиграл второй тур губернаторских выборов в Хакасии 11 ноября, в должность вступил 15 ноября. Путин не принимает его уже 20 дней, хотя сам Коновалов сразу после избрания говорил, что собирается поехать в Москву, чтобы наладить контакт с московскими чиновниками.

В итоге Коновалов не удостоился не только личного поздравления президента, но и даже встречи с полпредом президента в Сибирском округе Сергеем Меняйло. В день инаугурации коммуниста Меняйло поехал на слет студенческих отрядов.

Как сообщало агентство "Хакасия", в конце ноября Меняйло прислал письмо новому губернатору и поздравил его с Днем конституции России, который будет отмечаться 12 декабря. "Лучше раньше, чем никогда", - пошутило по этому поводу издание.

В ближайшее время в правительстве Хакасии ожидают, что Кремль сообщит дату встречи Путина с Коноваловым, сказал Би-би-си источник в правительстве Хакасии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал Би-би-си, что встретиться с победителями вторых туров Путину пока не позволял график.

Все ли партии одинаково опасны

Такой паузы глава государства не выдерживал, даже когда в 2015 году на выборах губернатора Иркутской области победил коммунист Сергей Левченко - тогда он также обошел поддержанного Кремлем кандидата от "Единой России".

Выдвиженец от КПРФ Левченко победил во втором туре выборов в конце сентября 2015 года. 2 октября он официально стал губернатором, а уже 6 октября Путин провел встречу с ним, Дмитрием Кобылкиным, победившим на выборах в Ямало-Ненецком автономном округе, и Вячеславом Володиным, который тогда был первым замглавы администрации президента.

С тех пор Путин проводил персональную встречу с Левченко еще два раза, следует из сообщений сайта Кремля.

Все остальные кандидаты, выдвигавшиеся не от "Единой России" и победившие на выборах с 2012 года, были согласованы с Москвой.

Существовала своеобразная партийная "квота": по одному губернатору должно было быть у ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ - трех формально оппозиционных парламентских партий.

Путин назначал кандидатов от этих партий исполняющими обязанности губернаторов, единороссы поддерживали их выдвижение и помогали пройти "муниципальный фильтр", то есть их победа была запланирована - и поздравления, как правило, не заставляли себя ждать.

"Согласованным" кандидатом от коммунистов в этом году был Андрей Клычков. Он проработал врио губернатора Орловской области почти год, официально в должность вступил 14 сентября 2018 года, а Путин с ним встретился 4 сентября - еще до выборов.

У "Справедливой России" есть свой губернатор в Омской области. Экс-депутат Госдумы Александр Бурков проработал врио почти год, а оконочательно в должность вступил 14 сентября 2018 года. С Путиным он встречался вместе с другими избранными главами регионов 18 сентября. Кроме того, Путин встречался с Бурковым и незадолго до выборов, когда 28 августа приезжал в Омскую область.

От ЛДПР еще в 2012 году губернатором Смоленской области был назначен депутат Алексей Островский. В 2015 году он решил пойти на выборы, и за несколько месяцев до дня голосования с ним встретился Путин. После выборов Островский виделся с президентом во время общий встречи с 22 главами, избранными в сентябре 2015 года.

Новых "победителей от оппозиции" объединяет не только то, что они не получали публичной поддержки Москвы, но и то, что до дня голосования они не считались серьезными конкурентами действующей власти. Эксперты считают, что эти кандидаты победили благодаря протестному голосованию, вызванному недовольством избирателей повышением пенсионного возраста.

"Забрали то, что по праву принадлежит ему"

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает, что пока отсутствие знаков внимания со стороны Путина не очень важно.

"Если бы они победили в первом туре выборов, то наверняка бы попали на встречу. А так будут в графике президента на общих основаниях", - считает эксперт. По его словам, беспокойства по этому поводу в самих регионах пока не заметно.

Политолог Аббас Галлямов полагает, что ни один из новых победителей-оппозиционеров в глазах Путина не является серьезной фигурой.

"Они - спойлеры, которым просто повезло. Думаю, он даже зол на них: они воспользовались тяжелыми обстоятельствами и забрали то, что по праву принадлежит ему", - считает эксперт.

Когда Путин встречался с кандидатами от власти:

1. Сергей Собянин, Москва

Вступление в должность: 18 сентября 2018 года

Встреча с Путиным: 18 сентября 2018 года

2. Александр Бречалов, Удмуртия

Вступление в должность: 18 сентября 2017 года

Встретился с Путиным: 20 сентября 2017

3. Антон Алиханов, Калининградская область

Вступление в должность: 29 сентября 2017 года

Встретился с Путиным: 20 сентября 2017 года

4. Дмитрий Миронов, Ярославская область

Вступление в должность: 10 сентября 2017 года

Встреча с Путиным: 20 сентября 2017 года

5. Алексей Дюмин, Тульская область

Вступление в должность: 22 сентября 2016 года

Встреча с Путиным: 23 сентября 2016 года

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