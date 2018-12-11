Китай, Россия и высокая нравственность американского реализма

by Tom Rogan | December 10, 2018

Поддержка Владимиром Путиным и Си Цзиньпином венесуэльской антиутопии отражает их полное безразличие к коренным интересам других людей. Но она говорит также о более широких вещах: она четко фиксирует контраст между доктринами внешней политики России и Китая, с одной стороны, и Америки - с другой.

Да, мир 2018 года лучше, чем когда-либо раньше. Он предлагает не имеющее аналогов в прошлом процветание человечества, и относительный мир, лишенный больших войн типа тех, которыми был отмечен 20-й век. И во многом благодаря американскому капитализму, наш мир извлекает выгоду из постоянно прогрессирующих технологий, которые делают нашу жизнь счастливее и здоровее. Но, если применить сюжетные линии из серии «Игра престолов», то пример Венесуэлы также доказывает, что мир при этом мрачен и полон ужасов.

Даже если мы стремимся изменить его к лучшему, сторонники реалистической внешней политики должны принять этот мир таким, какой он есть. Мы должны сделать это, потому что при отсутствии реализма мы рискуем проводить политику, которая будет наносить ущерб интересам наших граждан и сделает этот мир менее безопасным. Таким образом, для государственных деятелей приоритет состоит в том, чтобы в каждый, отдельно взятый момент, сбалансировать долгосрочное продвижение национальных и смежных интересов с интересами человечества. Самыми лучшими примерами такого баланса являются оптимальные альянсы: например, НАТО . Однако реализм также требует, чтобы, для достижения предпочтительных долгосрочных результатов, мы иногда работали и с неприятными субъектами.

Возьмем отношения администрации Трампа с саудовским наследным принцем и фактическим правителем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. Трамп прав, когда поддерживает тесные отношения с СА, несмотря на то, что мы выступаем против худших порывов принца. Американская безопасность, региональная стабильность и уменьшение страданий йеменцев придают вес этому праведному реализму. Именно сочетание этих переменных интересов делает политику США в Саудовской Аравии моральным выбором.

Сравните реалистичный баланс интересов Америки с политикой Пекина и Москвы в Венесуэле. Безусловно, как и в случае интересов США в Саудовской Аравии, у Китая и России есть важные национальные интересы в сохранении власти президента Николаса Мадуро в Каракасе. Мадуро служит региональным противовесом и причиной раздражения для основного противника обеих стран - Америки, а венесуэльский лидер выступает в качестве важного союзника по экспорту нефти. Китай нуждается в нефти Мадуро для своей экономики, а Россия нуждается во влиянии Венесуэлы на ОПЕК, чтобы поддержать стратегию Москвы в отношении цены на продукцию.

Крайне важно, однако, что, в отличие от влияния США на Саудовскую Аравию по таким вопросам, как Йемен, ни Китай, ни Россия не заинтересованы в том, чтобы повлиять на Мадуро в направлении более нравственного поведения. Напротив, Си и Путин абсолютно счастливы видеть, как люди Венесуэлы голодают, нищенствуют и занимаются проституцией, пока Мадуро делает то, что они хотят, чтобы он делал.

Не менее важно то, что ни Си, ни Путин и не пытаются скрыть свое эгоистичное пренебрежение к человечеству.

Буквально на прошлой неделе Путин расстелил красную дорожку для Мадуро, когда тот приезжал в Москву, чтобы просить инвестиций. А предложение Путина о сотрудничестве с Саудовской Аравией построено на принципе абсолютно свободной морали.

В сентябре Мадуро нашел такое же дружелюбие во время своего визита в Китай. Ни в том, ни в другом случае ни один из лидеров ни лично, ни публично не оказывал давления на своего союзника, чтобы тот предпринял более активные действия для уменьшения ужасных человеческих страданий своего народа. Как и ожидалось, Путин просто прибег к своему истрепанному КГБэшному справочнику далеких от реальности метафор-трюизмов. «Мы поддерживаем, - сказал Путин Мадуро, - ваши усилия по достижению взаимопонимания в обществе и все ваши действия, направленные на нормализацию отношений с оппозицией». Путин знает, что «усилия» Мадуро не имеют ничего общего с «нормализацией отношений» и означают только разгром оппозиции. Но Путин также знает, что его слова дают нить его ткачам-пропагандистам.

Так или иначе, мир должен обратить внимание на разницу между американским реализмом и китайско-русским реализмом, потому что эти две доктрины не имеют между собой ничего общего. И их различие выражается во множестве других международных реалий, таких как индустрия китайских концлагерей и воровство в Тихом океане , отношение России к сирийским спасателям и авантюристические убийства. Это говорит о простой истине: если бы Китай или Россия когда-либо заместили реализм возглавляемого Америкой международного порядка своим реализмом, это было бы губительно для человечества.

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