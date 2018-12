архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.12.18 17:01 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The National Interest”,

"Here's Why U.S. Tactical Nukes Are a Bad Idea." США - 10 декабря 2018 г. Вот почему тактическое ядерное оружие США - плохая идея. Reuters Скорее всего, они не изменят расчеты Москвы во время кризиса. Политики в Вашингтоне приводят доводы в пользу ядерного оружия малой мощности. Но это оружие направлено на решение проблемы, основанной на главных и бездоказательных предположениях о российской доктрине. Такое оружие не окажет существенного влияния на российские расчеты, если Кремль будет опасаться, что на карту поставлено существование их государства. Однако они могут укрепить мнение в Москве о том, что Соединенные Штаты стремятся к превосходству как в ядерной, так и в обычной сферах. Политики США обеспокоены тем, что если Россия начнет проигрывать обычный конфликт, это может перерасти в использование ядерного оружия для деэскалации и урегулирования конфликта на выгодных для Москвы условиях. Они также утверждают, что российская агрессия против союзников США в Европе становится более вероятной, если у Соединенных Штатов нет ядерных боеголовок малой мощности, чтобы симметрично соответствовать эскалации России. Наличие такого оружия остановило бы россиян от мыслей об ядерном упреждении и усилило бы сдерживание США. Эта логика основывается на нескольких проблемных предположениях. Все начинается с наихудшего толкования российской стратегии и доктрины. Есть показатели, но нет убедительных доказательств, подтверждающих утверждение о том, что «эскалация к деэскалации» является российской стратегией. Неопровержимым свидетельством такой стратегии была бы декларативная стратегия, указывающая на такую ориентацию, которая делала бы то же самое, а также возможности, которые поддерживали бы такую концепцию. Из трех элементов только третий четко различим. Российская декларативная стратегия – это не «эскалации к деэскалации» или ядерное упреждение. Официальные сообщения, включая последние три повтора российской военной доктрины и несколько заявлений, сделанных президентом Путиным, министром обороны Шойгу и начальником Генерального штаба Герасимовым, указывают на попытки России уменьшить свою зависимость от ядерного оружия. В октябре Путин недвусмысленно попытался прояснить российскую ядерную доктрину для западной аудитории: «Ядерного упреждения нет в нашей доктрине». Тем не менее, политики США продолжают утверждать, что в российской доктрине есть упреждение. Российская позиция и реализация структур являются другими показателями того, имеет ли Москва стратегию раннего и ограниченного использования ядерного оружия. В этой сфере разведывательное сообщество имеет свое главное аналитическое преимущество; они могут собирать и накапливать более подробные данные о позиции структур, чем анализ с открытым исходным кодом. Тем не менее, сделать окончательные выводы относительно того, что Россия будет делать в конфликте, основанном на позиции и реализации, остается непростым делом, даже с учетом доступа к информации, собранной тайно или с помощью национальных технических средств. Военные учения предназначены для нескольких целей, одной из которых является стратегическое общение. Другим является достижение целей учений для всех участвующих подразделений. Блоки с ядерными системами или системами двойного назначения также будут задействованы в определенный момент. С другой стороны, некоторые ядерные положения России, такие как летающие профили ядерного нападения на западные цели, кажутся менее амбивалентными. Тем не менее, невозможно сделать окончательный вывод о том, что отношение способности к ядерному нацеливанию указывает на упреждающую доктрину. Даже имея совершенную секретную информацию, военные планы не могут однозначно сказать, что будут делать российские лидеры в условиях кризиса. Решение о применении ядерного оружия будет политическим, принятым президентом Путиным. Наиболее убедительным доказательством российской стратегии ограниченного использования ядерного оружия является ее большой арсенал субстратегических ядерных вооружений. Россия продолжает видеть ценность в этом арсенале, и продолжающаяся модернизация показывает, что русские видят роль этого оружия также в своем будущем арсенале и концепциях. Такая возможность развития, кажется, противоречит заявлениям о том, что Россия теперь стремится больше полагаться на обычные военные возможности. Это также поднимает вопросы о политической и военной координации формулировки российской стратегии и приобретения и развития вооружений. Учитывая неопределенность, вытекающую из декларативной стратегии и позиционирования, определенность, с которой политики США утверждают, что они знают, как Россия будет использовать ядерное оружие в условиях кризиса, вызывает удивление. Уверенность в том, что новое ядерное оружие малой мощности изменит российские расчеты, также сомнительна. Нам нужно больше узнать о сценарии, при котором Россия будет рассматривать использование ядерного оружия. Россия ясно заявляет, что рассмотрит использование ядерного оружия, когда «само существование государства будет находиться под угрозой». Хотя эта формулировка может быть предметом интерпретации, она означает некоторое требование агрессии против самой России. Кажется разумным предположить, хотя мы не можем быть уверены, что россияне исчерпают традиционные варианты, прежде чем прибегнуть к ядерным. Другими словами, ситуация должна была бы стать ужасной, чтобы Россия рассмотрела ограниченный ядерный удар. Повлияет ли новая ядерная боеголовка США малой мощности на их расчеты в этой ситуации? Короче говоря, убедит ли новая ядерная боеголовка малой мощности российских лидеров в том, что война, в которой они сражаются, не стоит ядерной эскалации, несмотря на их мнение о том, что российское государство находится под угрозой? Российская доктрина и стратегия сигнализируют о том, что нет ядерных табу, когда существует угроза их существованию. Они сигнализируют о том, что в крупномасштабном противостоянии с Россией не будет кризисной стабильности, если под угрозой окажутся ее жизненные интересы. Соединенные Штаты не смогут убедить Россию в том, что она должна согласиться сражаться с Америкой на собственной территории только с помощью обычных средств. Причина, по которой Россия модернизировала крупнейший в мире ядерный арсенал, заключается именно в том, что обычная борьба с Соединенными Штатами не будет справедливой и что они проиграют. Новые американские ядерные боеголовки малой мощности – это стратегический ответ, основанный не на наиболее вероятной, но наиболее опасной возможной интерпретации российской стратегии, прямо противоречащей российской декларативной ядерной стратегии. В России нет доктрины ядерного упреждения, и остается неясным эффективность эскалации к деэскалации. Но Россия рассмотрит вопрос об использовании ядерного оружия раньше, чем Америка в конфликте, когда на карту будет поставлено ее существование. Новое ядерное оружие США не убедит Россию в снижении ценности ее ядерного оружия.

