Никки Хейли: моя политика в ООН заключалось в том, чтобы выдавать Трампа за умалишенного

Бывший постпред США при ООН на фоне назначения нового американского постпреда при ООН сказала, что для навязывания своего контроля в этой организации постоянно говорила, что Трамп является ненормальным с непредвиденным поведением.

В беседе с американскими журналистами, Никки Хейли добавила, что во время переговоров со своими коллегами в СБ ООН, особенно во время принятия резолюции против Северной Кореи, она пыталась представив умалишенным президента США Дональда Трампа добиться от них уступок и пролоббировать резолюцию, которую проносил Вашингтон.

Отвечая на вопрос, как Россия и Китай три раза подряд согласились проголосовать за резолюцию против Северной Кореи, бывший постпред США при ООН рассказала, что на всех встречах СБ ООН ссылалась на непредвиденность и непредсказуемость действий Трампа.

Некоторые американские источники в октябре 2017 года сообщили, что президент США Дональд Трамп призвал своих помощников и близких в своем правительстве ради получения уступок называть его на международных переговорах умалишенным.

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