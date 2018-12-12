Путин потребовал от Нетаниягу планы "Северного Щита"
11.12 10:24 MIGnews.com
Израильский портал Debka, со ссылкой на источники в военно-политическом истеблишменте передает подробности телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся 8 декабря.
Путин потребовал от Нетаниягу объяснений причин начала операций на границе с Ливаном. По данным источников, разговор “не был приятным”, и не продемонстрировал никаких положительных изменений в российской позиции.
Сегодня, 11 декабря, в Москву вылетает делегация высокопоставленных израильских военных во главе с начальником оперативного отдела ЦАХАЛа генералом Ахараном Халива.
Делегация должна рассказать российским коллегам подробности плана операции “Северный Щит”.
Источники Debka выразили опасение того, что план будет немедленно “слит” иранцам и “Хизбалле”.
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