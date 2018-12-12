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Путин потребовал от Нетаниягу планы "Северного Щита"

11.12 10:24   MIGnews.com

Путин потребовал от Нетаниягу планы `Северного Щита`

Израильский портал Debka, со ссылкой на источники в военно-политическом истеблишменте передает подробности телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся 8 декабря.


Путин потребовал от Нетаниягу объяснений причин начала операций на границе с Ливаном. По данным источников, разговор “не был приятным”, и не продемонстрировал никаких положительных изменений в российской позиции.


Сегодня, 11 декабря, в Москву вылетает делегация высокопоставленных израильских военных во главе с начальником оперативного отдела ЦАХАЛа генералом Ахараном Халива.


Делегация должна рассказать российским коллегам подробности плана операции “Северный Щит”.


Источники Debka выразили опасение того, что план будет немедленно “слит” иранцам и “Хизбалле”.

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теги: Израиль  
   
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