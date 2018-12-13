Квартиры в Болгарии лишили Тимура Валиулина поста в МВД РФ

Подсанкционный генерал тайно приобрел жилплощади под Варной в 2006 и 2011 гг., продав их лишь в 2017 г.

Декабрь 11, 2018

Николай Марченко

Начальник Главного управления МВД Российской Федерации по противодействию экстремизму, генерал-майор полиции Тимур Валиулин, подал в отставку, сообщили во вторник, 11 декабря, российские СМИ.

Согласно изданиям Lenta.ru и «Коммерсантъ», Тимур Валиулин покинул свой пост в МВД в связи с тем, что при подаче соответствующей налоговой декларации не задекларировал денежные средства, вырученные с продажи квартиры в Болгарии.

«Донесла» о жилье Валиулина за рубежом его супруга, с которой чиновник находится в бракоразводном процессе, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Супруга отставного высокопоставленного офицера МВД РФ также занимает руководящую должность в силовом ведомстве, являясь полковником полиции.

Проверка сайта Биволъ в партнерстве с НКО «Трансперенси Интернешнл — Россия» (Transparency International Russia) установила следующее: в 2006 году и 2011 г. он приобрел две квартиры в болгарском курортном городе Бяла – в Варненской Области (на берегу Черного Моря ).

Апартаменты площадью 83,69 кв. м (стоимостью €57 700) и 107 кв.м. (€125 000) располагаются в небольшом жилом комплексе закрытого типа с прилегающим к нему бассейном во дворе. Только недавно, в 2017 году, генерал продал свои квартиры в Болгарии физическому лицу — сделка была заключена на общую сумму 361 901 лв. (свыше €180 тыс.).

Квартира, 107 кв.м., куплена в 2006 г. за 249 245 лв. (€125 000)

Квартира, 89 кв.м. куплено в 2011 г. за 112 655 лв. (€57 700)

Тимур Валиулин продал обе квартиры в 2017 г. — за 361 901 лв. (свыше €180 тыс,)

Странно, что в базе Реестра Недвижимости Республики Болгария на имя Тимура Валиулина появляется только одна запись — о приобретении одной квартиры в комплексе. Документ о сделке по продаже, в итоге, «нашелся», но он обнаруживается только при поиске в системе Кадастра Болгарии по реквизитам соответствующей сделки.

Проверка на имя Тимура Валиулина в реестре не выявила данных о том, что жилье было продано

В то же время, в обязательных для всех чиновников РФ налоговых декларациях Валиулиным не упоминается наличие ни одной из двух его болгарских квартир.

Справка по кадастровому номеру в электронной системе кадастра Болгарии выявила точное местоположение здания, в котором находится квартира Тимура Валиулина. Апартаменты бывшего начальника в МВД РФ располагаются на третьем и четвертом этажах элитного жилого комплекса.

Имя Тимура Валиулина нашумело после ряда его инициатив: в частности, предложения ввести наказания учителей, чьи ученики становятся участниками каких-либо акций протеста против властей РФ.

Также, бывшего генерала из системы МВД России связывают с участившимися случаями запрета концертов ряда, популярных среди молодежи по всей стране, рэп-музыкантов. В апреле 2018 г. Тимур Валиулин был внесен в санкционный список США.

Биволъ располагает специализированной базой данных о приобретении недвижимости иностранцами на территории Болгарии. Сайт регулярно работает в партнерстве с иностранными СМИ, прежде всего из стран бывшего СССР, которые занимаются расследованием источников доходов политиков и чиновников, недекларирующих свою недвижимость. Среди «засветившихся» по итогам совместных журналистских расследований есть ряд политически ангажированных персон из таких стран как: Литва, Армения,Россия, Украина.

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