опубликовано редакцией на Переводике 12.12.18 22:57 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The National Interest”,

"The U.S. Air Force Could Fall Behind Russia and China by 2025" США - 11 декабря 2018 г. Военно-воздушные силы США могут отстать от России и Китая к 2025 году Военно-воздушные силы изложили подробный запрос на увеличение войск с 312 оперативных эскадрилий до 386. ВВС США отстанут от России и Китая к 2025 году, если войска быстро не приступят к значительному расширению своих боевых технологий, оружейного арсенала и основных ударных платформ – включая новые бомбардировщики, истребители, беспилотники, спасательные вертолеты и многое другое, предполагают старшие руководители. После подробного анализа, который, вероятно, включал тщательное изучение угроз, требований миссии и опасных новых технологий, войска выложили подробный запрос на увеличение с 312 оперативных эскадрилий до 386. Согласно плану ВВС, наибольшее необходимое увеличение включает 22 новые эскадрильи командования и управления ISR, еще 7 эскадрилий истребителей и еще 5 эскадрилий бомбардировщиков. «Стратегия национальной обороны говорит нам, что мы должны быть в состоянии защитить родину, обеспечить ядерное сдерживание и победить в войнах против крупных держав, противодействуя странам-изгоям», – заявил недавно секретарь ВВС Хизер Уилсон на съезде Ассоциации ВВС. «Мы должны создать дилеммы для нашего противника». Заявив, что ВВС «нужны» 386 эскадрилий для встречи ожидаемой угрозы к 2025–2030 годам, Уилсон, похоже, указывал, косвенным образом, на то, что ВВС США находятся в опасном отставании от России и Китая – если войска не расширятся. В сообщении ВВС цитируется Уилсон, объясняющий это следующим образом: анализ в поддержку 386 эскадрилий, необходимых для поддержки стратегии национальной обороны, основан на оценках ожидаемой угрозы к 2025–2030 годам. В конце холодной войны у ВВС было 401 оперативных эскадрилий. По некоторым поверхностным оценкам, не требуется особого внимания, чтобы заметить резкое увеличение требований к военно-воздушным силам, последовавшее за более чем 15-летними миссиями воздушной поддержки по борьбе с повстанческим движением в Ираке и Афганистане. «Воздушные силы слишком малы для того, что страна ожидает от нас», – сказал Уилсон. Другие детали плана расширения, запрошенного ВВС, включают: еще 5 бомбардировочных эскадрилий, еще 9 эскадрилий поиска и спасения, еще 22 Командования и Управления - эскадрильи ISR, еще 14 эскадрилий самолётов-заправщиков, еще 7 истребительных эскадрилий, еще 7 космических эскадрилий. Интересно, что требование ВВС, по словам Уилсона, не просит конкретно увеличения численности кибер-эскадрилий, хотя Уилсон сказал, что от нынешних кибер-сил будет требоваться гораздо больше. Между тем, заявления бывших высокопоставленных руководителей ВВС, аналитиков Конгресса, наблюдателей и критиков могут пойти еще дальше, когда речь заходит о том, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу способности войск противостоять ожидаемым угрозам, назвав нынешнюю ситуацию «опасной». «ВВС США – это гериатрическая сила – у нее есть бомбардировщики, танкеры и учебные самолеты старше 50 лет; вертолеты свыше 40; и истребители старше 30 лет – у нее недостаток более 2000 пилотов », Генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептула, декан Института аэрокосмических исследований им. Митчелла, рассказал Warrior в интервью. Чтобы подчеркнуть свою точку зрения, Дептула сослался на недавнюю независимую двухпартийную комиссию по стратегии национальной обороны, заявив: «Военное превосходство Америки – мощная основа ее глобального влияния и национальной безопасности – разрушена в опасной степени». Возвращаясь к войне в Персидском заливе, Косово и, конечно, к операции «Свобода Ираку», у ВВС США было мало проблем, когда речь шла о достижении и поддержании «господства в воздухе». Однако такого рода превосходство больше не гарантируется, сценарий который продолжает вдохновлять ВВС на подготовку к крупной схватке, включающей воздушный бой и атаки на современные средства противовоздушной обороны. Модернизация F-15, B-2 и Reaper В ответ на этот значительный дефицит вооруженных сил ВВС пытаются быстро перейти к обновлению своего нынешнего парка, чтобы сохранить темп с появлением угроз. Модернизация F-15, беспилотник Reaper и B-2 – все это наглядные примеры того, как войска пытаются модернизировать системы вооружений, которые существуют десятилетиями. Эти инициативы, которые при рассмотрении действительно кажутся как существенными, так и эффективными, могут, тем не менее, иметь ограничения и в конечном итоге не отвечают всем ожидаемым вызовам, которые ставят перед собой технологически сложные враги. Например, ВВС погружены в агрессивную программу по модернизации своего F-15, чтобы он мог летать в 2040-х годах. Это включает в себя интеграцию нового оружия, экспоненциальные скачки скорости компьютерной обработки и новую радиолокационную станцию с активной антенной решёткой с электронным сканированием. Несмотря на то, что эти изменения значительно увеличат дальность обнаружения самолета 1980-х годов, диапазон атаки и обработку датчиков, Комиссия Конгресса (Обзор экономики и безопасности США и Китая) несколько лет назад обнаружила, что недавно построенная китайская J-10 закрыла разрыв с F-15 и, по-видимому, представляет существенную, если не эквивалентную угрозу. Это, по словам разработчиков, вооружения ВВС и Боинга, является однозначным драйвером современной модернизации F-15. Кажется очевидным, насколько он может выдержать разрыв в превосходстве – вопрос открытый. Наряду с агрессивной модернизацией, ВВС одновременно занимаются «Полномасштабные испытания на усталость», чтобы выяснить, насколько более длинные планеры F-15, авионика и системы вооружений могут продлить срок службы, сказала бывшая представительница ВВС Эмили Грабовски Warrior Maven. Что касается интеграции нового оружия F-15, инженеры по вооружениям ВВС планируют добавить ракету класса воздух-воздух AIM-9X и бомбу малого диаметра II, добавила она. Должностные лица ВВС и Raytheon заявили, что бомба малого диаметра II, в настоящее время близка к оперативной готовности – это новое сбрасываемое с воздуха оружие, способное уничтожать движущиеся цели при любых погодных условиях на дальностях, превышающих 40 миль. Пока ВВС в настоящее время используют бомбу с лазерным наведением под названием GBU-54, способную уничтожать движущиеся цели, новая бомба малого диаметра II сможет делать это на более дальних дистанциях и в более широком диапазоне боевых условий. В настоящее время ВВС эксплуатируют примерно 400 F-15C, D и E варианты – и планируют сохранить самолет летающим в 2040-х годах. Китайские самолеты J-20 и J-31 5-го поколения, по многим оценкам, представляют серьезную угрозу для F-35. Конечно, в то время как некоторые точные детали китайского самолета не доступны в исследованиях из открытых источников, широко известно, что конструкция является очевидной копией F-35. На самом деле, в обзоре Конгресса США-Китая еще в 2014 году была сделана конкретная ссылка на отчет Совета по оборонным наукам США, в котором говорится, что китайский кибершпионаж несет ответственность за кражу ряда характеристик вооружений США, в том числе F-35. Все это, как известно, многие эксперты и американские разработчики военного оружия, не колеблясь, говорят, что они уверены, что F-35 является самым превосходным истребителем 5-го поколения в мире, наряду с F-22. Кроме того, многие эксперты, наблюдатели и разработчики оружия понимают, что попытки Китая скопировать, сопоставить или украсть техническую изощренность 5-го поколения США могут быть не совсем успешными. Однако нынешняя и будущая угроза, которую представляет китайская авиация, считается крайне серьезной по любой оценке. Еще одна насущная дилемма, часто признаваемая аналитиками по оценке угроз и старшими разработчиками ВВС, заключается в том, что возникающие высокотехнологичные средства противовоздушной обороны будут испытывать способность стелс-платформ действовать на вражеской территории. Эта реальность, утверждают ученые и специалисты, формирует принципиальную основу как для потребности в новом бомбардировщике-невидимке B-21, так и в нынешней масштабной модернизации B-2. Беглый взгляд на модернизацию B-2 включает в себя интеграцию нового датчика под названием «Система управления обороной», который, как сообщается, может помочь существующему десятилетия бомбардировщику определить места противовоздушной обороны противника. Другие корректировки B-2, которые, как полагают, позволят B-2 очень успешно функционировать в течение десятилетий, включают новый, в 1000 раз более быстрый компьютерный процессор и новое оружие, такое как гораздо более мощная ядерная бомба B-61 mod 12 и другое. В то же время, несмотря на эти достижения, существует четкое согласие с тем, что войскам требуется большее количество новых бомбардировщиков B-21. Будущие беспилотники будут включать в себя стелс-технологии, миниатюрные датчики с большей дальностью и более высокий уровень автономности - учитывая, что современные платформы, такие как Reaper, будут, как и следовало ожидать, испытывать проблемы при работе над продвинутыми средствами противовоздушной обороны, заявили Дептула и другие. Тем не менее, ВВС ожидают, что Reaper будет иметь решающее значение для миссии в ближайшие десятилетия. В настоящее время Reaper получает универсальный оружейный интерфейс для расширения своей зоны досягаемости оружия, а также новые топливные баки для увеличения продолжительности миссии. Продолжительность развертывания также является основным фактором, когда речь идет о максимизации текущей способности ВВС удовлетворить глобальные требования боевых командиров, согласно исследованию RAND под названием «Достаточно ли велики летающие силы США». Исследование, о котором сообщает Warrior Maven писатель Дейв Маджумдар, изучает четыре потенциальных сценария; два сценария холодной войны с Россией или Китаем, сценарий принуждения к миру и сценарий борьбы с терроризмом и мятежом. «В каждом из четырех рассмотренных возможных вариантов будущего ВВС США 2017 года не смогли удовлетворить потребности всех типов самолетов» – говорится в резюме исследования. Ни один класс самолетов не показывал хороших результатов во всех четырех рассмотренных вариантах будущего. Самолеты-истребители подошли ближе всего, и у платформ C3ISR / BM (командование, управление, связь, разведка, наблюдение, управление боевыми действиями) были самые большие недостатки, отражающие их малый парк и высокий спрос… . RAND исследование Исходя из этой оценки, не случайно, что наибольшее необходимое увеличение размера воздушного флота, по данным ВВС, относится к технологии ISR. Результаты отчета RAND также включают в себя широкий спектр выводов, процентов и аналитических результатов. Кажется очевидным, что большое значение имеет то, что развертывание после одного года, по всей видимости, приводит к чрезмерному расширению военно-воздушных сил. «Когда непредвиденные ситуации не были ограничены, было только 14 случаев, когда силы в 2017 финансовом году удовлетворяли 80 или более процентов требований, и только один случай, когда 100 процентов требований были удовлетворены. Другие 18 случаев имел существенные, а порой и крайние недостатки» – говорится в результатах. Степень удовлетворения запросов ВВС остается неопределенной, особенно с учетом того, что и армия, и флот также заявляют, что у них крайне недостаточно ресурсов. В то же время среди военных стратегов Пентагона, нет недостатка в серьезной обеспокоенности тем, что США могут быть все больше и больше недостаточно подготовлены к будущей войне великой державы. «К сожалению, на протяжении более 20 лет ВВС постоянно испытывали дефицит ресурсов. В результате ВВС США являются старейшими, самыми маленькими и наименее готовыми за всю историю своего существования » – сказал Дептула. «Мы больше не сталкиваемся с почти равными, а с равными, учитывая успехи китайской и российской армии».

