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опубликовано редакцией на Переводике 14.12.18 04:14
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия развернула свою базу вблизи американской Ат-Танф

Russia Established New Base Near Al-Tanaf – Report

FILE IMAGE:   военнослужащие  российских сил специального назначения  в Сирии

Как  сообщили 12 декабря  сирийские проправительственные активисты,  российские силы развернули свою базу в районе Заза, прямо на  границе 55-километровой зоны деэскалации вокруг базы возглавляемой  США коалиции в городе Ат-Танф на сирийско-иракской границе.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал SouthFront, что на новой российской базе было развернуто несколько современных систем ПВО и другая  военная техника. Ожидается, что в ближайшие несколько дней на базу поступит большое количество оружия, включая тяжелые ракетные установки.

Ранее в этом месяце возглавляемая США коалиция выпустила несколько ракет со своей базы в Ат-Танфе по позициям  Сирийской арабской армии (САА) на близлежащей горе Аль-Гураб. Жертв в результате атаки не было и коалиция никогда не признавала  её проведение.

Через несколько дней после инцидента министерство обороны России заявило, что,  во избежание любых конфликтов в этом районе, оно предложило идею совместного использования  базы Ат-Танф. Однако США не заинтересовались этим предложением.

По словам местных наблюдателей, усиление активности российских сил вокруг Ат-Танфа направлено на сдерживание и оказание давления на возглавляемую США коалицию, они   считают, что в конечном итоге эти шаги могут заставить Вашингтон вывести свои войска из стратегического приграничного района.

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теги: Сирия  
   
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