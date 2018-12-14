Россия развернула свою базу вблизи американской Ат-Танф

FILE IMAGE: военнослужащие российских сил специального назначения в Сирии

Как сообщили 12 декабря сирийские проправительственные активисты, российские силы развернули свою базу в районе Заза, прямо на границе 55-километровой зоны деэскалации вокруг базы возглавляемой США коалиции в городе Ат-Танф на сирийско-иракской границе.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал SouthFront, что на новой российской базе было развернуто несколько современных систем ПВО и другая военная техника. Ожидается, что в ближайшие несколько дней на базу поступит большое количество оружия, включая тяжелые ракетные установки.

Ранее в этом месяце возглавляемая США коалиция выпустила несколько ракет со своей базы в Ат-Танфе по позициям Сирийской арабской армии (САА) на близлежащей горе Аль-Гураб. Жертв в результате атаки не было и коалиция никогда не признавала её проведение.

Через несколько дней после инцидента министерство обороны России заявило, что, во избежание любых конфликтов в этом районе, оно предложило идею совместного использования базы Ат-Танф. Однако США не заинтересовались этим предложением.

По словам местных наблюдателей, усиление активности российских сил вокруг Ат-Танфа направлено на сдерживание и оказание давления на возглавляемую США коалицию, они считают, что в конечном итоге эти шаги могут заставить Вашингтон вывести свои войска из стратегического приграничного района.

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