Новая стратегия Трампа по Африке нацелена на Китай и Россию

Советник по национальной безопасности Джон Болтон представляет стратегию администрации Трампа по Африке в Фонде Наследия в Вашингтоне, в четверг, 13 декабря 2018 года. (AP Photo / Cliff Owen).

Вашингтон (AP) – Администрация Трампа в четверг объявила о резкой переориентации своей стратегии в Африке, чтобы противостоять так называемой «хищной» практике Китая и России, которые «умышленно и агрессивно нацеливают свои инвестиции в страну, чтобы получить конкурентное преимущество».

Советник по национальной безопасности Джон Болтон изложил новую стратегию в своих замечаниях в Фонде наследия, заявив, что США теперь будут более тщательно выбирать своих партнеров Африки. Он особо нацелился на Китай, обвинив его во «взяточничестве, непрозрачных соглашениях и стратегическом использовании долга для удержания государств в Африке в плену желаний и требований Пекина».

По его словам, Россия также «стремится усилить свое влияние в стране посредством коррупционных экономических отношений». Усилия России и Китая на африканском континенте, сказал он, «сдерживают» экономический рост.

Некоторые критики говорили, что эта администрация слишком долго позволяла политике Африки дрейфовать, в то время как президент хорошо известен своими пренебрежительными высказываниями о континенте, где проживает 1,2 миллиарда человек.

Обращаясь к членам Конгресса в среду, помощник госсекретаря Тибор Наги был последним, кто предупредил о растущем экономическом, военном и политическом влиянии Китая на Африку, континент с одной из самых быстрорастущих экономик мира и природными ресурсами на триллионы долларов. По его словам, к 2050 году население Африки удвоится, что является "демографическим цунами".

Однако любая новая попытка США противостоять Китаю в Африке отходит на несколько лет позже. Почти десять лет назад Китай стал главным торговым партнером континента и инвестировал миллиарды долларов в крупные инфраструктурные проекты.

В ответ на предупреждения США и других стран о задолженности перед Китаем некоторые в Африке отмечали иногда неудобные финансовые условия, выставленные западными державами в прошлом. Другие хвалят предложения Китая безо всяких условий, не настаивая на реформах в области прав человека.

Ранее в этом году Конгресс принял закон о создании международного агентства развития на 60 миллиардов долларов, что широко рассматривается как ответ на китайские программы развития за рубежом.

По словам Болтона, в соответствии с новой стратегией «Процветающая Африка» «мы будем поощрять африканских лидеров выбирать высококачественные, прозрачные и устойчивые проекты с иностранными инвестициями, в том числе из Соединенных Штатов».

Он предупредил, что США «переоценит свою поддержку миротворческих миссий ООН», а также помощь странам, управление которых им кажется проблематичным, включая Южный Судан.

«Соединенные Штаты больше не будут оказывать неизбирательную помощь на всем континенте», - сказал Болтон. Он добавил, что «страны, которые неоднократно голосуют против Соединенных Штатов на международных форумах или предпринимают действия, противоречащие интересам США, не должны получать щедрую американскую иностранную помощь».

На военном фронте Китай открыл свою первую зарубежную военную базу в прошлом году в Джибути, где находится единственная постоянная военная база США на континенте. Болтон предупредил о возможном смещении стратегического региона, по выгодному и оживленному морскому пути Красного моря, в Китай.

По мере того, как Пекин и другие стремятся увеличить свое военное присутствие, США отступают. В ноябре Пентагон заявил, что планирует сократить численность войск Африканского командования США на 10 процентов в течение нескольких лет, поскольку его глобальный акцент смещается с борьбы с терроризмом на предполагаемые угрозы со стороны России и Китая.

Какие бы шаги США ни предпринимали дальше, восприятие является немедленным препятствием. Президент известен своими нелестными замечаниями: сравнивая некоторые страны с грязным туалетом, ссылаясь на несуществующую страну «Намбия» и говоря, что нигерийцы - из крупнейшей экономики Африки - никогда бы не вернулись к своим «хижинам» один раз увидев США.

В то время как Конгресс ограничил некоторые из предложенных его администрацией глубоких сокращений иностранной помощи, Трамп не предложил никакого подписного африканского проекта.

Дженнифер Кук, директор Института африканских исследований в Университете Джорджа Вашингтона, сказала, что США следует избегать попыток быть слишком транзакционными.

«Мы не собираемся превзойти Китай в его собственной игре, которая подразумевает крупные инвестиции и в инфраструктуру и дороги, порты, железные дороги и тщеславные проекты», - сказала Кук. «То, что отличает США, - это более широкое взаимодействие, помимо правительства, с точки зрения развития, гражданского общества.

В конечном итоге африканские страны выиграют от этого соревнования, заявил в среду Комитету Сената по делам вооруженных сил Джадд Девермонт, который до этого года занимал должность офицера национальной разведки США для Африки.

«Некоторые из нынешних волнений, связанных с китайскими инвестициями в Африке, преувеличены и плохо информированы», - предупредил он, сказав, что многие инфраструктурные проекты Китая направлены на удовлетворение отчаянных потребностей.

По словам Девермонта, некоторые действия Китая представляют безошибочную угрозу военным операциям и коммуникационным платформам США, однако африканские лидеры не забывают о риске. «Соединенные Штаты набирают мало очков, разговаривая с африканскими коллегами об опасностях китайского участия», - сказал он.

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