архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 13.12.18 20:15 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The National Interest”,

"Russia’s MiG-29 Fighter: Can It Be Saved From Becoming Obsolete?" США - 13 декабря 2018 г. Российский истребитель МиГ-29: можно ли спасти от устаревания? Creative Commons У Москвы есть несколько идей. Российский легкий истребитель МиГ-29 четвертого поколения был задуман в 1970-х годах как доступный советский вариант наряду с более высококлассным Су-27. Экономичный производственный цикл МиГ-29 позволил массово выпускать его как популярный экспортный продукт. Он стал одним из наиболее широко покупаемых истребителей, используемых повсюду от Индии до Перу; даже США приобрели 21 МиГ-29 у Молдовы в рамках Совместной программы по сокращению угрозы. Но какими бы ни были его прошлые лавры, базовая модель МиГ-29 демонстрирует свой возраст с устарелой радарной технологией и относительно низким топливным объемом. Российские военно-воздушные силы, соответственно, реализуют несколько параллельных проектов по модернизации устаревших аспектов МиГ-29, сохраняя при этом его боевой потенциал. К ним относятся более дюжины вариантов, которые, как и МиГ-29СЕ и МиГ-29К, направлены на улучшение конкретных функций - от усовершенствованных радаров до ракетных надстроек. МиГ-35 разрабатывается как более полная модернизация МиГ-29 со сложными электронными контрмерами и большим топливным объемом. В то время как МиГ-35 мог бы постепенно свернуть МиГ-29 в долгосрочной перспективе, последние новости предполагают, что некоторое повторение МиГ-29 останется. Исполняющий обязанности директора российского производителя авиадвигателей «Климов» Александр Ватагин в начале этой недели дал официальному телеканалу следующее заявление: «Мы разрабатываем двигатель для легкого истребителя. Если говорить о производстве истребителя пятого поколения, то это был бы тяжелый истребитель. Но, конечно, мы не отказались от нашей веры в то, что двигатель РД-33 все еще имеет потенциал и может быть использован в качестве основы для более современного двигателя, который будет добавлен в ряды двигателей пятого поколения с нагрузкой до 11 тонн. Мы работаем над этим ». Двигатель РД-33 был ключевой частью того, почему МиГ-29 был настолько экономически выгодным для массового производства, но все чаще рассматривается как техническое препятствие посреди усилий по обновлению стареющего самолета. Этот двигатель «пятого поколения», похоже, представляет собой нечто иное, чем РД-33MК, разработанного для МиГ-35 в 2001 году. Каков же двигатель «пятого поколения» для некоторых моделей МиГ-29 и 35? Спецификации не были предложены на момент написания, но повторное использование Ватагиным термина «пятое поколение» является признаком, совместимым с упором на улучшение некоторых наиболее явных недостатков РД-33: повышение эффективности использования топлива, увеличение срока службы и улучшения маневренности. Вслед за недавними сообщениями о том, что Россия могла бы разрабатывать меньшие гиперзвуковые ракеты для Су-57 и, возможно, других самолетов, более мощный двигатель мог бы также позволить модифицированным вариантам МиГ-29 и 35 иметь более разнообразный диапазон вооружений. Разработка этого двигателя также, вероятно, связана с объявлением Кремля в 2017 году о новом легкого истребителя «пятого поколения», который будет введен в эксплуатацию к 2025 году. По словам тогдашнего вице-премьера Дмитрия Рагозина, «я надеюсь, что в рамках этого правительственного плана обороны этот самолет уже будет летать [к 2025 году] ». Представляется весьма вероятным, что новый двигатель пятого поколения, разрабатываемый на основе РД-33, будет испытан на текущих моделях МиГ-29 и МиГ-35, чтобы подготовить его к серийному производству вместе с недавно анонсированным самолетом Рагозина.

статью прочитали: 2 человек Комментарии