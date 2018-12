архив



опубликовано редакцией на Переводике 13.12.18 22:24 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Russia Insider”,

"OPEC-Russia Deal on Cuts Is Doomed, More PR Than Serious Effort to Reinflate Crude" США - 13 декабря 2018 г. Соглашение ОПЕК-Россия по сокращению обречена ОПЕК + объявила об огромном запланированном сокращении добычи, но на самом деле в соглашении не говорится, сколько должен сократить каждый отдельный производитель. Кроме того, Россия объявила, что будет сокращать очень постепенно, показывая, что, в отличие от отчаявшихся саудовцев, она не проявляет особого интереса к более высоким ценам. Сразу же после того, как ОПЕК + объявила о сокращении на 1,2 млн баррелей в день (мб / д), поток отчетов от нефтяных аналитиков и инвестиционных банков поздравил группу с хорошо выполненной работой. В конце концов, показатель 1,2 мб / д оказался больше, чем ожидал рынок. Однако реальность начинает наступать. Во-первых, сокращения могут быть не реализованы в январе, несмотря на обещание. Россия указала, что собирается медленно идти на сокращение, постепенно вначале 50–60 000 баррелей в сутки в январе. Это важно, потому что Россия является основным действующим лицом в группе, не входящей в ОПЕК. Ожидается, что группа, не входящая в ОПЕК, сократит добычу на 400 000 баррелей в сутки, но если Россия будет только постепенно выполнять свою часть в течение следующих нескольких месяцев, сокращения, не входящих в ОПЕК, могут в ближайшее время не достичь обещанных уровней. Более того, поскольку нет распределений для конкретной страны, будет трудно привлечь к ответственности любого производителя. Это подрывает уверенность в сделке. «По сравнению с началом прошлой недели результаты были довольно разочаровывающими, весь процесс был неубедительным, и до сих пор неясно, будет ли на самом деле сокращение», - сказал Bloomberg старший экономист по энергетике ABN Amro Ханс ван Клиф. Пока нефтяные торговые компании сомневаются в достоверности сделки, даже если ОПЕК + придерживался бы своих обещанных сокращений, этого возможно было бы недостаточно. Это происходит потому, что есть и другие факторы, которые могут оставить рынок переполненным. Трещины в мировой экономике растут, спрос демонстрирует признаки напряжения, а предложение продолжает расти. EIA только что выпустило свой последний краткосрочный прогноз по энергетике, и агентство по-прежнему ожидает значительного роста добычи сланца в США, несмотря на снижение цен. EIA понизило прогнозируемые цены на WTI на 2019 год на 10 долларов за баррель по сравнению с предыдущим отчетом, но сохранило прогноз по поставкам без изменений - по-прежнему считает, что добыча нефти в США вырастет с 10,9 мб/д в 2018 году до 12,1 мб/д в 2019 году, несмотря на значительный пересмотр цен в сторону понижения. Другими словами, производство сланца в США не может быть замедлено недавним спадом цен каким-либо драматическим образом, и в то же время, благодаря соглашению о сокращении добычи, ОПЕК + заверила ответственных за сланец, что они не позволят ценам упасть еще ниже. По данным Rystad Energy, ОПЕК + потребуется сократить дополнительно 700 000 баррелей в сутки, чтобы сбалансировать рынок и вернуть Brent до 70 долларов за баррель. «Соглашение ОПЕК +, как и ожидалось, не соответствовало тому, что, по утверждению Rystad Energy, потребовалось бы для полной сбалансированности рынка в 2019 году», - говорится в заявлении Бьорнара Тонхаугена, руководителя исследования рынка нефти Rystad Energy. «Согласованного сокращения производства будет недостаточно для обеспечения устойчивого и немедленного восстановления цен на нефть. Приглушенная реакция рынка, замеченная до сих пор, не удивляет нас ». Rystad говорит, что согласованные в Вене сокращения позволяют на данный момент создать «мягкую основу» под ценами на нефть, и группа все еще может добиться успеха, если продлит сокращение до конца 2019 года. ОПЕК + намерена оценивать ход сокращений в апреле и может принять решение о продлении сокращений в июне, если они посчитают, что рынку нужно больше времени. «Скорее всего, ОПЕК будет вынуждена время от времени проводить управление производством в течение следующих нескольких лет, если поставки сланца в США не будут расти даже быстрее, чем мы ожидаем в настоящее время. Члены ОПЕК в предстоящие годы откажутся от своей работы », - сказал Тонхауген из компании Rystad. Избыток предложения может быть устранен путем незапланированных отключений. Ливия только что потеряла 400 000 баррелей в сутки из-за вторжения ополченцев, согласно данным National Oil Corp. Венесуэла и Иран также намерены продолжать терять добычу, в то время как Нигерия сохраняет риск. Эти события невозможно предсказать, и они могут быстро стереть любой избыток предложения. Однако пока рынок нефти не убежден в том, что сокращения ОПЕК + будет достаточно для значительного повышения цен на нефть, несмотря на начальную эйфорию вокруг Венского соглашения.

