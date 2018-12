архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 14.12.18 22:42 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Russia Insider”,

"'I Ain’t Got No Quarrel With Them Russians'" США - 14 декабря 2018 г. «Я не в ссоре с этими русскими» Даже если самые серьезные глубокие обвинения со стороны государства в том, что россияне пытались помочь Трампу победить, верны, это говорит о том, что они только хотят дружить с США, потому что именно за это боролся Трамп. Вся антироссийская шумиха напомнила мне о том, что Мухаммед Али заявил после получения от местной призывной комиссии уведомления о том, что он был вынужден служить в армии США во время войны во Вьетнаме. Али объявил. «Я не в сcоре с этими вьетконговцами». Али был прав. В конце концов, что сделал Вьетконг с ним или любым другим американцем? Ни один вьетконговец никогда не приезжал в Соединенные Штаты и не нападал на гражданских лиц, солдат или агентов ЦРУ или АНБ. Ни один вьетконговец никогда не проявлял никакого интереса к вторжению и покорению Соединенных Штатов и захвату федерального правительства и государственных школ страны. Все, что они делали, пытались выиграть гражданскую войну, которая поставила бы всю страну под власть Хо Ши Мина, объявленного коммунистом. Какое это имеет отношение к Мухаммеду Али или любому другому американцу? О, конечно, вьетконговцы убивали американских солдат, но эти солдаты были там. Действуя по приказу Пентагона, они вторглись на чужбину в тысячах миль от США. Они были вовлечены в гражданскую войну другой нации. Они убивали людей там. Если бы они не вторглись, ни один вьетконговец не пришел бы за нами, несмотря на утверждение холодной войны Пентагона и ЦРУ о мировом коммунистическом заговоре, который предположительно базировался в Москве, в России, целью которого было предположительно начать разрушать страны, подобные домино, до тех пор, пока они наконец не получили бы Большое Домино, которым были Соединенные Штаты. Более того, правительство США никогда не принимало никаких законов, делающих Вьетконг официальным врагом Соединенных Штатов. А Конгресс США никогда не объявлял войну Вьетконгу или Северному Вьетнаму, что, требует Конституция как обязательное условие для отправки войск на войну. Я смотрю на антироссийскую шумиху примерно так же. Что они, русские, сделали мне? Что они сделали любому американцу? На самом деле, что они сделали Пентагону, ЦРУ и АНБ, кроме как лишения их официального врага? Конечно, я слышу, что эти россияне купили какую-то рекламу в Facebook, чтобы повлиять на мой голос на президентских выборах. Я не думаю, что когда-либо видел рекламу, но, очевидно, они были разработаны, чтобы побудить людей голосовать за президента Трампа. Как бы то ни было, они не cработали на мне. Я голосовал за Гэри Джонсона, кандидата от Либертарианской партии. Как насчет тех избирателей, которые были склонены голосовать за Трампа из-за рекламы в пользу Трампа на Facebook? Что ж, возможно, нам следует пересмотреть ценность государственного обучения, если можно так легко повлиять на умы людей голосовать за того, за кого они на самом деле не хотят голосовать. Но вот странная вещь в предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Русские поддерживали Трампа, потому что Трамп говорил, что намерен установить дружеские отношения с Соединенными Штатами. Это отличалось от Хиллари Клинтон, которая ясно дала понять, что ее отношение к России будет враждебным. Таким образом, Россия явно была заинтересована в результатах этой кампании. Если бы они хотели продолжения холодной войны, они бы поддержали Клинтон. Тот факт, что они поддерживали Трампа, показал, что продолжение холодной войны было не тем, что они хотели. Они хотели установить дружеские отношения с Соединенными Штатами, поэтому поддержали Дональда Трампа на пост президента. Можно легко распознать это явление в деятельности 28-летней Марии Бутиной, которая сейчас вынуждена признать себя виновной в том, что не зарегистрировалась в качестве агента российского правительства. Имейте в виду, американские чиновники не обвиняют ее в шпионаже в пользу России. Они жалуются, что она пыталась подружиться с США от имени России. В конце концов, открытое посещение конференций, спонсируемых такими консервативными организациями, как Heritage Foundation, CPAC и др., и общение с членами консервативного движения - не совсем лучший способ шпионить за Пентагоном и ЦРУ. Вся деятельность Бутиной направлена на достижение одной цели: улучшить отношения между Россией и Соединенными Штатами. Это ее настоящее «преступление». Заставлять ее признавать себя виновной в том, что она не подписала официальный реестр правительства США, а затем принудительно депортировать ее, является и обманом, и позором. Ее наказывают за то, что она совершила непростительную ошибку организации национальной безопасности США: попытку улучшить отношения между Россией и Соединенными Штатами. Никто не должен этого делать, будь то американец или русский. Фактически, именно это и привело Трампа в затруднительное положение. С самого начала он дал понять, что его целью было улучшение отношений между двумя странами. Кстати, также именно это привело президента Кеннеди в затруднительное положение с организацией национальной безопасности США после того, как он произнес свою знаменитую речь о мире в Американском университете, в которой он выразил намерение установить дружеские отношения с Россией и остальным Советским Союзом. Стоит отметить, что Конгресс никогда не принимал законопроекта о России как официального врага. Конгресс также не объявил войну России. Поэтому, почему любой американец должен относиться к России как к врагу? Что не так с Марией Бутиной, пытающейся улучшить отношения между двумя странами? Что не так с Трампом? Ответ на эти вопросы и корень всей антироссийской шумихи лежит непосредственно в организациях национальной безопасности США, то есть в Пентагоне, ЦРУ и АНБ. Эти три агентства, которые являются наиболее влиятельной частью федерального правительства, знают, что причина, по которой они были созданы после Второй мировой войны, заключалась в том, чтобы вести холодную войну против Советского Союза, который, по иронии судьбы, был врагом Гитлера во время войны и партнером Америки и союзником. Но как только война против Гитлера закончилась, появились люди, которые выступали за превращение федерального правительства из республики с ограниченным правительством в государство национальной безопасности, тип правительственной структуры, которая присуща тоталитарным режимам, включая Советский Союз. Чтобы добиться этого преобразования, президенту Трумэну сказали, что ему придется напугать американский народ. Таким образом, Советский Союз, основным членом которого была Россия, превратился из партнера и союзника в военное время в официального врага времен холодной войны Соединенных Штатов. Американцам внушали глубокий страх перед красными, которые, как им сказали, собирались заполучить их в рамках всемирного коммунистического заговора, базирующегося в Москве, столице России. Таким образом, именно страх и враждебность по отношению к России и остальному Советскому Союзу привели к созданию организации национальной безопасности и позволили ей получать все возрастающие суммы налоговых сборов для финансирования своих операций в течение десятилетий холодной войны. Затем в 1989 году Советский Союз в одностороннем порядке закончил холодную войну, что, в свою очередь, шокировало организацию национальной безопасности. Внезапно ее оправдание существования и постоянно растущие налоговые сборы перестали существовать. Именно тогда она внушала американцам глубокий страх перед Саддамом Хуссейном, который длился около 10 лет. Затем, после нападений 11 сентября, они стали террористами, затем мусульманами и на некоторое время ИГИЛ. Иногда наркоторговцы и нелегальные иммигранты были брошены в смесь страха для хорошей меры. Но все эти страхи преходящи. Их нельзя сравнивать со страхом перед русскими и красными, такими как в Китае, на Кубе, в Северной Корее и даже в Иране. Вот почему Пентагон, ЦРУ и АНБ одержимы необходимостью делать все возможное, чтобы держать все эти страны на расстоянии вытянутой руки и жестоко выступать против любого, кто осмелится установить мирные и дружеские отношения с ними и Соединенными Штатами. Есть только одно решение всех этих внушающих страх и порождающих кризис ситуаций: убрать радикальный и разрушительный эксперимент Америки в виде национальной безопасности государства и восстановить конституционно республику с ограниченным правлением на нашей земле. Это стало бы гигантским шагом к восстановлению свободы, мира, процветания и гармонии в американском обществе.

статью прочитали: 36 человек Комментарии