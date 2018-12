архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.12.18 05:20

"China’s Toughness v. Weak-Kneed Russia: Beijing’s Response to Arrest of Meng Wanzhou" Канада - 14 декабря 2018 г. Жесткость Китая и малодушие России На примере реакции Пекина на арест Мэн Ваньчжоу By Stephen Lendman Global Research, December 14, 2018

Единственный язык который понимает Вашингтон - это жесткость. США безнаказанно издеваются и запугивают другие страны, потому что большинство правительств боятся бросить вызов гегемонии США. Умиротворение контрпродуктивно и самоубийственно. Отказ терпеть враждебные действия США - единственный эффективный ответ. США считают Россию, Китай и все другие суверенные независимые страны врагами или противниками, а не партнерами. Вера России в партнерство с Вашингтоном - это чистая фантазия. Республиканцы и демократы хотят превратить Россию в вассальное государство любым способом, включая возможную ядерную войну. Ответ Пекина контрастирует с ответом Москвы В ответ на беззаконный арест канадскими властями (выступающими в качестве доверенных лиц режима Трампа) 1 декабря в Ванкувере, финансового директора Huawei Technologies Сабрины Мэн Ваньчжоу, заключение её под стражу и жестокое обращение с ней, Пекин потребовал ее немедленного освобождения, предупредив, что, в противном случае, наступят «серьезные последствия».

Освобождение её под залог на неприемлемых условиях после 10 дней сурового заключения, помещение ее под виртуальный домашний арест (до тех пор, пока незаконное требование об экстрадиции не будет, так или иначе, получено от режима Трампа), не позволяющие ей выполнять её работу, являются незаконным нарушением ее основных прав. Когда российских граждан незаконно арестовывают и удерживают в качестве политических заключенных в Америке, как, в частности, недавно - Марию Бутину, Россия разве что заявляет протест - неэффективная нерешительная реакция, которая ничего не дает. Китай жестко отреагировал на незаконный арест и заключение Мэн под стражу. Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг был арестован и посажен в тюрьму, по сообщениям AP News, за неправильную регистрацию в стране в качестве [представителя] неправительственной организации. Отказываясь подтвердить его арест и заключение под стражу, министерство иностранных дел Китая заявило, что его деятельность в стране является незаконной. По словам Синьхуа, он подозревается в участии в действиях, наносящих ущерб национальной безопасности Китая - его арест и задержание являются, вероятно, ответом на задержание Канадой Мэн Ваньчжоу, т.е. акция «око за око», - единственный способ привлечь внимание Оттавы. В среду, премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевернул истину с ног на голову, заявив, что его страна «всегда (соблюдает) установленные законом правила». Канада является имперским, политическим, экономическим и финансовым младшим партнером Соединённых Штатов, в значительной мере вовлеченным в их агрессивные войны. В знак почтительного отношения к Вашингтону, Оттава враждебна суверенным независимым государствам, в которых США ставят своей целью добиться смены режима. В незаконном аресте и задержании Мэн власти Канады действовали в качестве марионеток США Китай арестовал и заключил под стражу второго гражданина Канады, предпринимателя Майкла Спавора. Он подозревается в том, что поставил под угрозу национальную безопасность страны - такое же удобное, как и любое другое, обвинение, в ответ на жестокое обращение с Мэн. Канадские власти были уведомлены об арестах и ​​задержании обоих лиц. То, что происходит, похоже, является ответом Пекина на незаконный арест и задержание Мэн. Возможно, оба гражданина Канады будут задержаны до тех пор, пока она не будет безоговорочно освобождена, свободна от экстрадиции в Америку и сможет беспрепятственно возобновить свою обычную деятельность. Реагирование на недопустимую жесткость "сделано в США", аналогичными действиями - это единственный эффективный способ противостоять ей. Арест одного или нескольких граждан США, удержание их до тех пор, пока Мэн не будет безоговорочно освобождена, более решительно даст понять Вашингтону, что Китай не допустит незаконных действий против своих граждан со стороны США, Канады или любых других стран. В среду, китайские граждане, работающие в сфере высоких технологий, были предупреждены о том, что им следует избегать поездок в Америку. Им было приказано удалять конфиденциальную информацию, связанную с работой, с мобильных телефонов и ноутбуков во время поездок на Запад, особенно если они должны были отправиться в США. Это, как видно на примере того что случилось с Мэн, опасно для их прав и благополучия, . В ноябре, посольство режима Трампа в Пекине отозвало 10-летние многократные визы, выданные некоторым китайским исследователям, специализирующимся на китайско-американских отношениях. У некоторых из них, американскими таможенниками, были очень тщательно и дотошно (интрузивно) проверены мобильные телефоны и компьютеры. Вашингтон хочет маргинализовать Китай, сдержать и изолировать его. Он хочет подорвать его экономическое, промышленное и технологическое влияние. Неоднократные провокации Вашингтона в Южно-Китайском море создают угрозу военного противостояния между двумя странами. Жесткий ответ Китая на недопустимые провокации США вблизи его границ, а также арест и задержание двух канадских граждан, вероятно, в ответ на то, что случилось с Мэн, являются единственным языком, который понимают эти страны. Неспособность России отреагировать на неприемлемую жесткость США аналогичным образом показывает её слабость, а не силу. Единственный способ привлечь внимание Соединенных Штатов - это ответить на их недопустимые действия зеркально. Дипломатические диалоги и терпение в отношении США являются контрпродуктивными и наносят ущерб самим себе. Следование примеру Китая в отношениях с Вашингтоном - единственная эффективная стратегия России. Давно пора так делать. Заключительный комментарий Китайская Global Times заявила, что Пекин «отомстит, если Канада не вернет свободу Мэн Ваньчжоу». Если вспомнить о действиях Китая до сих пор, то это означает, что у него есть намного более жесткие варианты, которые он, при необходимости, может использовать в отношении США и Канады статью прочитали: 83 человек Комментарии