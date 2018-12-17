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опубликовано редакцией на Переводике 17.12.18 15:27
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Русская Православная Церковь призывает ООН помочь в Украине

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На этом фото от 4 ноября 2018 года президент России Владимир Путин и Патриарх Русской православной церкви Кирилл (слева) идут, чтобы возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве во время Дня народного единства. (Alexander Nemenov/Pool Photo via AP, File).

Минск, Беларусь (AP) - Русская православная церковь в пятницу призвала ООН, лидеров Германии и Франции, папу и других духовных лидеров защитить верующих в Украине перед лицом давления на духовных лиц, связанных с Москвой.

Украинские православные духовные лица соберутся на субботнее собрание, которое, как ожидается, сформирует новую, независимую украинскую церковь, и украинские власти усилили давление на священников, чтобы поддержать этот шаг. Украинская церковь была частью Русской церкви на протяжении веков, хотя и пользовалась широкой автономией, но президент Украины Петр Порошенко настоял на создании независимой церкви.

Ожидается, что новое формирование получит независимость от Вселенского Патриархата Константинополя, который считается так называемым «первым среди равных» лидеров православных церквей мира, который уже разработал устав для независимой украинской церкви.

В пятницу Русская Церковь заявила, что ее Патриарх Кирилл направил письмо генеральному секретарю ООН, канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону, папе Франциску, архиепископу Кентербери и другим духовным лидерам, призывая их помочь защитить духовных лиц, верующих и их веру в Украине.

Представитель Меркель и представитель министерства иностранных дел Германии заявили, что у них не было никакой информации о письме.

Поскольку церковная напряженность возросла, служба безопасности Украины обыскала русские православные церкви и дома русских православных священников в нескольких городах. Агентство также вызвало десятки священников для допроса.

Письмо Кирилла обвинило украинское правительство в разжигании ненависти и оказании давления на духовных лиц для участия в субботнем собрании.

«Многочисленные случаи дискриминации в отношении Украинской Церкви (Московского Патриархата) дают нам основания опасаться гораздо более серьезных нарушений прав и законных интересов православных верующих», - говорится в письме.

Украинская церковь Московского патриархата заявила в пятницу, что службы безопасности насильно доставили одно старшее духовное лицо в Киев, как сообщается, для разговора с президентом.

В Киеве около 100 человек во главе с духовным лицом, связанным с Москвой, в пятницу утром молились возле украинского парламента в знак протеста против создания новой церкви.

Некоторые высказывали опасения, что власти захватят церкви из Московского патриархата и передадут их новой церкви.


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теги: Россия, Украина  
   
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