Теперь эти коварные русские используют против США абсолютное оружие: ОНИ СМЕЮТСЯ НАД НАМИ!!!

Как путинская Россия превратила юмор в оружие

By Olga Robinson BBC Monitoring 15 December 2018





Когда Владимир Путин стал президентом, он не увидел забавной стороны сатирического телешоу [«Куклы»]

В последние дни Советского Союза русские использовали юмор, чтобы уйти от мрачной реальности экономического застоя, нехватки продовольствия и длинных очередей.

Политическая сатира, в виде латексных марионеток, процветала на телевидении в 1990-х годах, но быстро сошла на нет, когда к власти пришел Владимир Путин.

В современной России, где средства массовой информации в значительной степени контролируются Кремлем и его союзниками, мало места для подлинного политического юмора, если только он не используется для снятия вины с правительства.

Как Россия превращает критику в шутку

Юмор и насмешки были ключевой частью реакции Москвы, когда Великобритания заявила, что «весьма вероятно», что Россия стоит за отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Российские чиновники и представители СМИ с тех пор пытались превратить английскую фразу «весьма вероятно» в насмешливую фразу, которая подразумевает, что Россию обвиняют во всем с помощью абсолютно надуманных доказательств.

Они привлекли ряд популярных деятелей английской литературы, таких как «Эркюль Пуаро» Агаты Кристи и «Шерлок Холмс» Конан Дойла, чтобы высмеивать британские обвинения в причастности России к отравлению, которые они осуждают как необоснованные.

Роман Доброхотов, чей веб-сайт журналистских расследований «Инсайдер» участвовал в разоблачении одного из двух подозреваемых в отравлении, Анатолия Чепиги, говорит, что такое глумление является формой троллинга, призванной «преднамеренно снизить уровень обсуждения».

Как работает эта стратегия

«Они не могут ответить серьезно и по существу, поэтому начинают обыгрывать это. Это попытка осмеять, свести все на нет», - сказал г-н Доброхотов BBC.

Он утверждает, что эта тактика, наряду с теориями заговора и вводящими в заблуждение интерпретациями, направлена ​​на то, чтобы сеять сомнения.

Результатом является то, что многие смотрят телевизор и решают, что не существует способа действительно понять суть произошедшего. Другими словами, говорит он [это попытка убедить людей], что: «Никто не святой и истины не существует».

Интернет-аудитория также является ключевой мишенью для этой техники.

Один из хэштегов в социальных сетях - #IamFromGRUToo (# ЯтожеИзГРУ на русском языке) - похоже, был вдохновлен движением #MeToo. Прокремлевские пользователи Twitter высмеивают обвинения Великобритании против российской военной разведки ГРУ (ныне ГУ).

В имитации объявления о приеме на работу они пошутили, что ГРУ «ищет сотрудников для своего отдела кибератак, отдела химического оружия и подразделения по вмешательству в выборы. Не нужно подавать заявку - мы найдем вас сами».

Бен Ниммо, исследователь российской дезинформации из Атлантического Совета, сказал Би-би-си, что попытки создания забавных мемов были частью стратегии «дезинформации информационной эпохи».

Почему Путин вне критики

Стремление России использовать юмор для влияния в своих кампаниях - явление относительно недавнее.

Когда Владимир Путин пришел к власти в 2000 году, одной из первых его жертв стало популярное телевизионное сатирическое шоу «Куклы», которое неоднократно критиковало нового президента.





Российское сатирическое кукольное представление начала 2000-х годов «Куклы» безжалостно высмеивало президента Путина, но его дни были сочтены

Телевидение является основным источником информации для большинства россиян, и [политический] юмор постепенно был заменен аполитичными или дезинфицированными шутками, которые тщательно избегают критики г-на Путина или его окружения.

Большинство комедийных программ на российском государственном телевидении в наши дни это “развлекаловки”, которые либо не затрагивают политических тем вообще, либо юморят в отношении предполагаемых врагов Кремля за рубежом.

При этом, если упоминается президент, то в льстивом контексте, а западные лидеры и институты - как лёгкая добыча.

Возьмите лучший российский массовый телевизионный комедийный сериал КВН.

В прошлом году пародия на саммит G20 изображала г-на Путина спортивным человеком, искусным дзюдоистом, который “заткнул за пояс” своих западных коллег, которые казались глупыми и неуклюжими.





Президент Путин даже сам вышел на сцену обычно аполитичного комедийного телешоу КВН

«Они привнесли юмор внутрь», - говорит Петр Померанцев, который не понаслышке знает мир российского телевидения.

Хотя, в своё время, юмор был угрозой их советским предшественникам, сегодняшние обитатели Кремля обратили его себе на пользу.

«Это не супер-серьезный режим, что-то они делают с ухмылкой, а иногда и просто с улыбкой. Это система, которая допускает определенное количество юмора, она не делает каменную морду вообще».

Не смейся - это дает Путину то, что он хочет

Теперь эти коварные русские используют против США абсолютное оружие: ОНИ СМЕЮТСЯ НАД НАМИ!

От Кейтлин Джонстон на medium.com:





BBC опубликовала статью под названием «Как путинская Россия превратила юмор в оружие» о последнем дополнении Кремля к его ужасающему смертельно опасному арсеналу военных действий: - о комедии.

Автором статьи является Ольга Робинсон, которой Би-би-си, не приходя в сознание, без тени юмора, присвоила титул Senior Journalist (Disinformation), т.е. «Старший журналист по дезинформации». Робинсон демонстрирует квалификацию и проницательность, благодаря которым она получила этот титул, предупреждая аудиторию Би-би-си о том, что Кремль использует юмор, чтобы отвергать и высмеивать обвинения, выдвинутые против него западными правительствами, - «форма троллинга», которая, как она сообщает, предназначена для того чтобы «Сознательно снизить уровень обсуждения».

Оказывается, анекдоты - это русский дезинформационный заговор. Ничто не безопасно? Что ещё придумают эти варвары? Превратить в оружие наши слезы? https://t.co/0CFcTL65q0

- @MarkAmesExiled

«Стремление России использовать юмор для влияния в своих кампаниях - явление относительно недавнее», - объясняет Робинсон, не вдаваясь в рассуждения о том, почему россияне могли вдруг начать смеяться над своими западными обвинителями. Она не учитывает возможность того, что сплоченный союз западных стран, который два года назад внезапно начал истерически кричать о России, просто стал намного более смешным и [русским] стало легче вышучивать его в это время.

Не могло ли это быть каким-либо образом связано с появлением безумной медиа-среды, в которой во ВСЁМ во всем мире, от французских протестов до американских культурных войн и недовольства Великобритании Европейским союзом, обвиняют Россию без каких-либо фактов или доказательств. При этом репортеры Би-би-си теперь исправляют своих гостей и предостерегают их от высказывания скептицизма в отношении антироссийских сообщений, потому что Великобритания ведет «информационную войну» с этой страной. В тех же новостях кабельного телевидения эксперт по «Russiagate» может утверждать, что наем Рекса Тиллерсона и его последующее увольнение были результатом российского заговора в пользу Кремля. Где господствующие СМИ могут распространять откровенно ложную информацию о Джулиане Ассанже и неназванных «русских», а затем обвинять в ложности этих сообщений российскую дезинформацию. Причем Pokemon Go, слащавые мемы в Facebook и 4700 долларов в рекламе Google вполне серьёзно упоминаются как методы, с помощью которых была переиграна президентская кампания Хиллари Клинтон за 1,2 миллиарда долларов. В то время как теории заговора о том, что Путин проник на высшие уровни правительства США, в течение двух лет бушевали в заголовках главных новостей, но и по сей день абсолютно никаких доказательств этому не предъявлено.

Нет, единственная возможность состоит в том, что Кремль вдруг понял, что юмор - это вещь.

В том-то и дело, что российские “истории” западного истеблишмента сами напрашиваются на то чтобы их выставили на посмешище. Лицемерие настолько карикатурно, эмоции настолько перехлёстывают через край, сюжеты настолько испещрены дырами, а намерения, лежащие в их основе, настолько очевидны, что всё это очень легко превращается в смех. Я сам недавно написал сатирическую пьесу, которая понравилась многим людям и которая была подхвачена многочисленными альтернативными СМИ, а все, что я сделал, это записал все те различные выпады, которые эта администрация совершила против России, как если бы они были командами, отданными Трампу Путиным. Это было очень легко написать, и было чертовски смешно, поверьте мне на слово. И не нужно ни кремлевских рублей, ни дезинформации из Санкт-Петербурга, чтобы понять, как это написать.

«Бен Ниммо, исследователь российской дезинформации из Атлантического Совета, сказал Би-би-си, что попытки создания забавных мемов были частью стратегии «дезинформации информационной эпохи», - предупреждает статья. По иронии судьбы, Ниммо сам тесно связан с британской внутренней дезинформационной компанией Integrity Initiative, чьи сомнительные, спонсируемые правительством, психологические операции против лейбористской партии вызвали национальный скандал, который, вероятно, ещё далек от максимальной интенсивности .

«Большинство комедийных программ на российском государственном телевидении в наши дни это анальгетики, которые либо не затрагивают политических тем вообще, либо юморят в отношении предполагаемых врагов Кремля за рубежом», - пишет Робинсон, что мне показалось смешным, так как недавно я прочитал превосходное эссе Майкла Трейси под названием “Why has late night swapped laughs for lusting after Mueller?” («Почему поздняя ночь сменила смех на страстное желание после Мюллера?»

«Если в ночной «комедии» эпохи Трампа есть что-то, напоминающее «послание», то это то, что большие сегменты либеральной телезрительской аудитории страны нервно отслеживают каждое движение России со страстью, которая не может способствовать психическому здоровью - или, в данном случае, политической эффективности», - пишет Трэйси, документируя многочисленные примеры того, как ночная комедия теперь заставляет зрителей болеть за инсайдера американской разведки и назначенца Буша вместо того, чтобы бросать вызов прислуживающим властям медиа-ортодоксам, как когда-то делали такие программы, как The Daily Show .

Если бы вы хотели противоположности «развлекаловок», это были бы комики, высмеивающие способ, которым все говорящие головы истеблишмента манипулируют своей аудиторией, чтобы поддержать разведывательное сообщество США и инсайдеров ФБР. Это была бы жесткая критика медиа-среды, в которой непостижимо мощные, доминирующие в мире правительственные учреждения подвергаются менее тщательному анализу и критике, чем человек опубликовавший неудобные факты об этих агентствах и запертый в посольстве. И, конечно же, труппа «Субботнего вечера в прямом эфире» не исполняла бы песню «Все, что я хочу на Рождество это ты» перед портретом Роберта Мюллера с шапкой Санта-Клауса на голове. Это было бы не намного более “развлекательным” чем это.





Россия высмеивает истории западного истеблишмента о ней, потому что эти истории так невероятно легко превратить в насмешку, что они, по сути, напрашиваются на это, а идиотский приём, когда сторонники империи внезапно начинают плакать и объявлять себя жертвами [российской пропаганды и дезинформации], сам по себе, большая комедия. Когда писательница-охранитель Кэрол Кадвалладр начала намекать, что сообщения RT о традиционно достойных новостей людях, таких как Джулиан Ассанж и Найджел Фараж, были заговором, чтобы «подтолкнуть» этих людей к продвижению российских программ, а не тем что обычно делают в выпуске новостей, компания RT абсолютно правильно сделала что посмеялась над ней. . Кадвалладр отреагировала на пародию RT заявлением, что она стала жертвой «атак» , а не получателем совершенно оправданной насмешки за распространение крайне дебильной теории заговора.

А ну их. Люди сумасшедшие, и мы идем к прямой конфронтации с ядерной сверхдержавой . Иногда ничего не остается делать, кроме как смеяться. Как сказал Wavy Gravy: «Сохраняйте чувство юмора, друг мой; если у вас нет чувства юмора, это уже не смешно».

