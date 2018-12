архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 18.12.18 23:52 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Russia Insider”,

"Puhleeze! How Is the West Democratic and Russia Isn't?" США - 18 декабря 2018 г. Puhleeze! Как Запад демократичен, а Россия - нет? Жители Запада в основном бессильны в решении того, кто ими правит, и совершенно бессильны в решении того, каким образом это происходит Как Западу удается сойти с пути, притворяясь союзом великих демократий, в которых правительство является слугой народа? Нигде на Западе, за исключением, возможно, Венгрии и Австрии, правительство не служит народу. Кому служат западные правительства? Вашингтон обслуживает Израиль, военный / охранный комплекс, Wall Street, крупные банки. Весь остальной Запад обслуживает Вашингтон. Американский рабочий класс, которого предали демократы, отправившие рабочие места в Азию, избрал Дональда Трампа, и американский народ был быстро уволен кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. Демократы, как и республиканцы, служат власти, а не народу. В Европе мы видим подавление демократии повсюду. Британский премьер-министр Мэй превратил Brexit в подчинение ЕС. Она предала британский народ и еще не была повешена на фонарном столбе, который показывает, как британский народ принимает предательство. Британцы узнали, что они не в счет. Они – ничто. Греки проголосовали за левое правительство, которое пообещало защитить их от ЕС, МВФ и крупных банков, но быстро распродало их, что разрушило то, что осталось от суверенитета Греции и уровня жизни Греции. Сегодня ЕС превратил Грецию в страну третьего мира. Французы уже несколько недель бунтуют на улицах против французского президента, который служит всем, кроме французов. В настоящее время в Брюсселе, Бельгия, проходят массовые протесты, и половина правительства также подает в отставку в знак протеста против подписания правительством пакта о мигрантах из Африки, Ближнего Востока и Азии. Коррумпированные правительства, подписавшие этот пакт, представляют иностранцев и деньги Джорджа Сороса, а не их собственных граждан. Почему граждане настолько бессильны, что их правительства могут поднять интересы иностранцев намного выше интересов граждан? Есть множество причин. Главное состоит в том, что люди разоружены и подвергаются воздействию пропаганды для того, чтобы принять насилие со стороны государства против них, а не для того, чтобы проявлять насилие в ответ на незаконное применение правительством силы против граждан. Короче говоря, до тех пор, пока завоеванные народы Европы не убьют полицию, которая служит правящей элите и получает удовольствия от жестокого обращения с теми, чьи налоги платят им зарплату, не заберут оружие у полиции и не убьют коррумпированных политиков, которые продали их, народы Европы останутся завоеванными и угнетенными. Некоторое время назад Крис Хеджес, один из оставшихся настоящих журналистов, дал понять, что без насильственной революции для уничтожения опухоли правительственного превосходства над людьми, свобода на всем Западе мертва. Вопрос, стоящий перед нами, заключается в том, слишком ли промыты мозги западным народам, слишком ли прочно заперты в The Matrix, чтобы измучиться, чтобы встать и защитить свою свободу. Сопротивление происходит во Франции и Бельгии, но правительство, которое распродало Грецию, не было повешено на фонарных столбах. Американцам так промывают мозги, что они думают, что Россия, Китай, Иран, Сирия, Северная Корея и Венесуэла - их враги, когда совершенно ясно, что их враг - это «их» правительство в Вашингтоне. За исключением моих американских читателей, американцы заперты в The Matrix. И они убьют, чтобы остаться в The Matrix, где обнадеживают контролируемые оправдания. Вашингтон является мастером пропаганды. Вашингтонская пропаганда даже заразила российское правительство, которое полагает, что примирение с Вашингтоном является секретом, который сделает Россию успешной. Это глупое правительство, которое полагается на соглашения с Вашингтоном. Это сводится к следующему: если принятие провокаций предотвращает войну, это правильная политика, но если принятие провокаций поощряет больше провокаций до тех пор, пока война неизбежна, то более здравый ответ на провокации - это правильная политика. Более здравый ответ привносит осторожность в процесс, тогда как принятие провокаций поощряет агрессора.

статью прочитали: 30 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.