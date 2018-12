архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.12.18 18:28 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Russia Insider”,

"A Friend in Need: Russia Agreed to Oil Production Cuts Solely as a Favor to Saudi Arabia" США - 17 декабря 2018 г. Друг в беде: Россия согласилась с тем, чтобы сократить добычу нефти исключительно как одолжение Саудовской Аравии Россия обеспечила партнерство с Турцией в 2016 году во время попытки государственного переворота, когда она поддерживала Анкару, даже когда Запад начал дистанцироваться. Теперь история повторяется с недавно вышедшими из моды саудовцами. Благодаря уникальным налоговым схемам России ее нефтяной гигант на самом деле зарабатывает больше, если экспортируются большие объемы по более низким ценам, чем наоборот. ОПЕК доминирует на рынке нефти с момента своего создания в 1960 году. Вместе члены обладают примерно 82 процентами мировых запасов обычной нефти и добывают 32,6 миллиона баррелей в день. Технологические разработки, такие как фрекинг и сокращение доли картеля в мировом производстве, ослабили влияние организации. Гибкость и скорость, с которой производители сланцевого масла могут добавлять на рынок дополнительные баррели, застали ОПЕК врасплох. Изменения основ нефтяного рынка привели к беспрецедентному развитию: сотрудничеству между бывшими конкурентами России и самым важным членом ОПЕК Саудовской Аравией. Катастрофическое падение цены на нефть в 2014 году привело к рецессии в России, которая уже была под давлением западных санкций из-за кризиса на Украине. После этого Саудовская Аравия намеренно удерживала низкие цены, чтобы вытеснить с рынка относительно дорогую сланцевую нефть. Эта тактика в итоге провалилась и усилила необходимость сотрудничества между Россией и ОПЕК для сокращения добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Что касается нынешнего падения цен, президент Путин и нижестоящие чиновники неоднократно заявляли, что 60 долларов за баррель достаточно для нужд России. Тем не менее, в результате явного решительного поворота Москва согласилась снова сократить добычу. На этот раз Кремль не в первую очередь мотивирован увеличением доходов от продажи нефти, но основополагающие политические факторы создали условия, в которых сокращение добычи могло бы быть полезным. Отношения между Саудовской Аравией и Россией После распада Советского Союза у Москвы больше не было ресурсов, чтобы конкурировать с Вашингтоном на Ближнем Востоке. Однако через пару лет после 2015 года и участия в сирийской гражданской войне на стороне правительственных сил Россия снова стала огромной силой на Ближнем Востоке. Москва не только поддерживает хорошие отношения со своими историческими союзниками, но и поддерживает хорошие рабочие отношения с Турцией, Ираном, Израилем и Саудовской Аравией. Внешнюю политику Кремля на Ближнем Востоке можно описать немного оппортунистической. Если бы не стратегия «Поворот к Востоку» и относительное отступление США от страны, Москва не смогла бы достичь того, чего достигла сейчас. Оставшийся позади вакуум власти привел к тому, что Россия создала идеальные условия для восстановления своего влияния. В настоящее время Москва повторяет эту тактику в случае с Саудовской Аравией. После убийства журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в Стамбуле большинство западных штатов дистанцировались от предполагаемых преступников. Сердечное приветствие президента Путина и MBS во время саммита G20 в Буэнос-Айресе говорит само за себя. В то время как другие лидеры были заняты, избегая наследного принца, Путин не так заметно показал саудовцам, что у них есть друг в Москве. Кремль пытается извлечь выгоду из этого момента, вбивая клин между Саудовской Аравией и США. Долгосрочные выгоды Готовность России сотрудничать с ОПЕК и тесные отношения Путина с MBS являются последними действиями Москвы в ее конфликте с США. Очевидным следствием сокращения добычи является то, что цена на нефть снова начнет расти. Президент Трамп несколько раз осуждал действия ОПЕК по повышению цен, что, очевидно, также нанесет ущерб американскому потребителю. Несмотря на зависимость Саудовской Аравии от поддержки Вашингтона в отношении главного противника Ирана, Эр-Рияд выбрал политику "Саудовская Аравия первая". Ожидалось, что если бы русские не сотрудничали в этом этапе сокращения производства, усилия ОПЕК в значительной степени потерпели бы неудачу. После пресс-конференции, состоявшейся в первый день саммита ОПЕК в Вене 6 декабря, цены на Brent и WTI упали на 4 процента, так как участники рынка ожидали, что ОПЕК удастся лишь навязать меры на нижнем уровне ожиданий. Однако на следующий день объединение и Россия договорились сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день, и цены снова выросли. Инвестиционный потенциал Помимо политических достижений, сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией положительно повлияло на взаимные инвестиции и доступ к энергетическим ресурсам. Хотя большинство жителей Запада не участвовали в инициативе Саудовской Аравии по инвестициям в будущее из-за дела Хашогги, российские инвесторы устремились в Эр-Рияд. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна могла бы купить 30 процентов следующего крупного проекта LNG Новатэка «Арктика-2». Стоимость проекта оценивается в 21 миллиард долларов с запланированной датой запуска первой линии в 2022-2023 годах. Из всех своих партнеров на Ближнем Востоке Россия могла бы извлечь наибольшую выгоду из долгосрочного сотрудничества с Саудовской Аравией. Хотя страны являются конкурентами на энергетическом рынке, сотрудничество помогло им обоим в последнее время. Политически здесь меньше возможностей для сотрудничества, так как Кремль поддерживает тесные отношения с Ираном и Турцией и поддерживает режим Асада. Однако это также могло бы быть смягчающим фактором, поскольку Москва могла бы выступать в качестве посредника. 