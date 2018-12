архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 19.12.18 22:26 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The National Interest”,

"Low-Yield Nuclear Weapons: The Ultimate Weapon Coming to the U.S. Navy or Bad Idea?" США - 18 декабря 2018 г. Ядерное оружие малой мощности: последнее оружие, прибывающее в военно-морской флот США, или плохая идея? Image: Flickr Пентагон завершил первоначальный проект нового ядерного оружия малой мощности, запускаемого с корабля. Несмотря на возобновление дискуссий о целесообразности добавления нового ядерного оружия малой мощности, разработчики оружия в Пентагоне поддерживают текущий курс развития новой программы. Ранее в этом году эксперты Министерства обороны по ядерному оружию завершили первоначальный проект нового ядерного оружия малой мощности, запускаемого с корабля, предназначенного для сдерживания потенциальных атакующих и добавления новых вариантов точного удара к тем, которые в настоящее время возможны с существующим арсеналом. В то время как окончательные требования как к крылатой ядерной ракете малой мощности, запускаемой с корабля, так и к боеголовке малой мощности дальнего действия, запускаемой с подводной лодки, все еще находятся в стадии разработки, официальные лица Пентагона заявили Warrior Maven в начале этого года, что этот процесс позволил сделать несколько существенных новых шагов вперед. «Совет по ядерному оружию провел заседание и одобрил проект действий. NWC согласился разрешить Национальному управлению по ядерной безопасности приступить к разработке масштабов, графика и затрат на эту деятельность », - заявила в начале этого года Warrior Maven подполковник Мишель Балданза, пресс-секретарь Пентагона. Ссылаясь на обзор ядерного положения управления, выпущенный ранее в этом году, Балданза сказала, что новый набор выявленных «требований малой мощности» «в настоящее время используется в качестве основы для первоначальной исследовательской работы и в качестве основы для программы». Министр обороны Джеймс Мэттис заявил Конгрессу в начале этого года, что новое ядерное оружие меньшей мощности предназначено для того, чтобы предоставить командующим органам более широкий выбор вариантов атаки, если они необходимы для того, чтобы держать потенциальных врагов в зоне риска в условиях особо опасных конфронтациях. Многие из конкретных технических конфигураций еще предстоит определить, однако разработчики Пентагона обрисовали в общих чертах первоначальный эскиз того, что может включать в себя это оружие, сказал Warrior Maven Ханс Кристенсен, директор проекта ядерной информации, Федерация американских ученых. Он пояснил, что один из предложенных вариантов может включать в себя первый в своем роде вариант малой мощности, в котором на существующие ядерные ракеты, запускаемые с подводной лодки Trident II D5, будет установлена другая боеголовка. Малая мощность, как это звучит, меньше, менее разрушительная, чем у большинства ядерных вооружений. «В настоящее время в арсенале США имеется более 1000 ядерных боеголовок, которые имеют малую мощность. Мощность считается малой, если она равна 20 килотоннам или меньше», - говорится в статье из Федерации американских ученых. «Trident», запущенный с подводных лодок с баллистическими ракетами, перевозит термоядерную боеголовку W-76, внутри возвращающегося летательного аппарата Mk-4. Он в основном функционировал в 80-х годах как оружие холодной войны, и с тех пор его много раз модернизировали. «Trident может быть изменен на« малую мощность »путем« отключения или, предпочтительно, замены уранового блока только на первичный - плутониевый триггер - детонирует с относительно ограниченной мощностьтю 5-6 кт », - пояснил Кристенсен. «Это гораздо менее сложно, чем создание совершенно новой боеголовки». (Статья из «Объединение по контролю над вооружениями» описывает блок как вторичную часть ядерного взрывчатого вещества, состоящего из дейтерида урана и лития. Плутоний используется на начальной стадии) Принципиальное преимущество этого вида оружия состоит в том, что оно будет предлагать еще существующее оружие малой мощности дальнего действия, запускаемого с корабля. Существующий Trident II D5 обладает огромной мощностью в 100 килотонн, что обеспечивает огромную разрушительную силу для больших участков территории - целых городов и далеко за их пределами. «У нас нет боеголовки малой мощности на баллистической ракете большой дальности; и у нас никогда не было этого », - сказал Кристенсен. Боеголовка меньше 5-или-6 кт на «Трайденте» по-прежнему принесет преимущество в атаке на большие расстояния, но при этом даст меньшие возможности и, следовательно, менее разрушительные атаки. «Защитить боеголовку Trident W76-2 малой мощности будет сложнее, чем боеголовку, доставленную бомбардировщиком или крылатой ракетой», - сказал Кристенсен. Согласно данным ВМФ, ракета Trident II D5 весом 130 000 фунтов может перемещаться со скоростью 20 000 футов в секунду. Стоимость каждой ракеты составляет 30 миллионов долларов. В «Бюллетене ученых-атомщиков» далее описывается оружие: «The Trident D5 имеет три типа боеголовок: 100-килотонн W76 / Mk-4, 100-килотон W76-1 / Mk-4A и 455- килотонн боеголовка W88 / Mk-5, самая мощная боеголовка для баллистических ракет в арсенале США ". Этот вариант ядерных ракет малой мощности, похоже, добавляет нечто, чего в настоящее время нет в арсенале США. В то время как новый B-21 будет настроен на стрельбу из более точного оружия с малой мощностью B61 Mod 12, ядерное оружие, запускаемое с подводной лодки, обеспечивает новые способы атаки и дальнего удара без необходимости находиться над или вблизи сильно защищенных районов с воздуха. По словам Кристенсена, новый B61 Mod 12 принесет еще более высокий уровень точности, чем другие виды оружия с меньшей мощностью, такие как новая боеголовка W76-2 для Trident. Кроме того, находящееся сейчас в разработке оружие класса воздух-земля дальнего действия ВВС, ядерная крылатая ракета воздушного базирования, предоставит дополнительные возможности воздушной атаки, особенно когда речь идет о районах, хорошо защищенных передовыми высокотехнологичными системами противовоздушной обороны, где самолеты-невидимки могут иметь больше трудностей в эксплуатации. LRSO, который также мог бы быть запущен на более дальних дистанциях воздух-земля, также предназначен для районов с очень высокой степенью риска, оснащенных передовыми системами противовоздушной обороны. Некоторые созданные в России средства ПВО, в частности С-400, в настоящее время используют новые технологии сетевого взаимодействия и более высокие скорости компьютерной обработки, предназначенные для обнаружения некоторых самолетов-невидимок в определенных ситуациях. В то же время B-21 военно-воздушных сил разрабатывается с использованием стелс технологии нового поколения, предназначенной для того, чтобы ускользнуть от любой защиты в любой точке мира. Независимо от этого, маломощное оружие морского базирования предоставило бы варианты атаки, не нанося вреда экипажу. Другое предлагаемое применение ядерного оружия, в соответствии с указаниями NPR, - это крылатая ракета меньшей дальности, запускаемая с корабля. По словам Кристенсена, варианты ядерных крылатых ракет, потенциально запущенные с подводной лодки или корабля, могут иметь еще большую точность, чем Trident, оснащенный оружием малой мощности. Крылатая ракета, запускаемая с моря, может включать в себя несколько возможностей. У Пентагона ранее была ядерная ракета «Tomahawk», которая была снята из эксплуатации в 2011 году. Уровень точности оружия часто описывается в терминах того, что называется круговая вероятная ошибка (CEP). CEP обозначает область или радиус круга, в котором 50 процентов выстрелов будут наносить удары или приземляться. Кристенсен объяснил, что, хотя Trident II D5 с малой мощностью может приблизить CEP около 130-180 метров, ALCM W80-1 является более точным, достигая CEP 30 метров. Поэтому крылатая ракета морского базирования обеспечит еще более точные атаки, что приведет к более ориентированным или ограниченным разрушениям. Некоторые подняли вопрос о том, может ли ядерная крылатая ракета морского базирования запускаться из систем вертикального пуска на борту надводного корабля, такого как Navy destroyer. Ответ, сказал Кристенсен, - да, но со многими трудностями. «Для этого потребуется модифицировать боеголовку и включить ее в крылатую ракету. Корабль или подводная лодка для атаки должны были бы быть модернизированы с помощью сертифицированной ядерной системы управления запуском и связи, а экипаж должен быть обучен и сертифицирован для выполнения миссии », - сказал он. Министр обороны Джеймс Мэттис и другие высокопоставленные лидеры Пентагона объяснили NPR и его обоснование для добавления нового ядерного оружия малой мощности. Они подчеркнули, что ни одна из этих новых рекомендаций по ядерному оружию в NPR не требует разработки новых ядерных боеголовок или не приведет к увеличению размера ядерного запаса. Сторонники Министерства обороны еще раз подчеркнули, что добавление этого оружия соответствует обязательствам США в области нераспространения. «Меньший порог» к ядерной войне Маттис и другие высокопоставленные лидеры, похоже, знают, что элементы стратегического подхода NPR могут отражать особую иронию или парадокс; Отвечая на вопросы законодателей о том, может ли добавление нового ядерного оружия малой мощности «снизить порог» ядерной войны и, следовательно, ввести новые элементы опасности, Мэттис сказал Конгрессу, что увеличение возможностей наступательной атаки ядерного оружия будет иметь противоположный эффект, то есть добавленное оружие улучшит сдерживание и, следовательно, увеличит перспективы мира. Дискуссии об этом оружии возобновляются с новой силой, так как некоторые законодатели повторяют опасения, что планы относительно нового маломощного оружия могут вдохновить новую опасную гонку ядерных вооружений. В своем недавнем выступлении в Американском университете сенатор Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, выступила против нынешнего плана маломощного оружия, сославшись на затраты и риски нежелательной эскалации. В то же время, сенатор Джон Кайл от штата Аризона недавно повторил замечания Мэттиса Конгрессу в начале этого года. В недавнем Washington Post OPED Кайл пишет, что маломощное оружие было необходимо для поддержания баланса с Россией. Это согласуется с замечаниями Мэттиса к законодателям несколько месяцев назад, в которых утверждалось, что новая маломощная баллистическая ракета, запускаемая с подводной лодки, могла бы вероятно оказать давление на Россию до такой степени, что они могут быть более склонны вести переговоры о присоединении к договору о ядерных силах средней дальности (INF), который они нарушили. В России продолжается нарушение INF. Мы хотим, чтобы с нашими участниками переговоров было о чем поговорить, потому что мы хотим, чтобы Россия вернулась к соблюдению », - сказал Мэттис законодателям в начале этого года. Кроме того, недавно объявленная Россией новая ядерная крылатая ракета, конечно же, не забыта никем в Пентагоне. «Крылатая ракета морского базирования с ядерным оружием и модификация небольшого количества существующих боеголовок баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок для обеспечения варианта малой мощности - будут способствовать сдерживанию, гарантируя, что ни один противник ни при каких обстоятельствах не сможет ощутить преимущество за счет ограниченной ядерной эскалации или другой стратегической атаки », - заявил в начале этого года журналистам вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Пол Сельва, согласно Министерству обороны. Сдерживание России - это особое средоточие, обозначенное в NPR. В то время как многие наблюдатели видят в добавлении оружия малой мощности подход типа «эскалация к деэскалации», Федерация американских ученых пишет, что ядерная позиция России потенциально более агрессивна - что можно охарактеризовать как «эскалация победы». Из обзора ядерного положения: Вера России в то, что ограниченное использование первой ядерной энергии, потенциально включающее в себя оружие малой мощности, может обеспечить такое преимущество, частично основывается на понимании Москвой того, что ее большее количество и разнообразие нестратегических ядерных систем обеспечивают принудительное преимущество в кризисных ситуациях и на более низких уровнях конфликта. Недавние российские заявления по поводу этой развивающейся доктрины ядерного оружия, по-видимому, снижают порог первого применения Москвой ядерного оружия.

статью прочитали: 72 человек Комментарии Материалы по теме Эксклюзив The National Interest - Вот почему тактическое ядерное оружие США - плохая идея. Политики в Вашингтоне приводят доводы в пользу ядерного оружия малой мощности. Но это оружие направлено на решение проблемы, основанной на главных и бездоказательных предположениях о российской доктрине. Такое оружие не окажет существенного влияния на российские расчеты, если Кремль будет опасаться, что на карту поставлено существование их государства. Политики в Вашингтоне приводят доводы в пользу ядерного оружия малой мощности. Но это оружие направлено на решение проблемы, основанной на главных и бездоказательных предположениях о российской доктрине. Такое оружие не окажет существенного влияния на российские расчеты, если Кремль будет опасаться, что на карту поставлено существование их государства. читали: 1282 читать далее