А может, Госдеп?

В минувшую субботу СМИ передавали об очередном раунде выступлений жёлтых жилетов. При том, что новости по поводу протестов во Франции – если судить по тем же СМИ – так и норовят затухнуть. Однако аккуратно к выходным дням возвращаются снова и снова... Такое уже встречалось (попутно с версией "люди работают"): Тахрир, Майдан были на грани затухания, но управляемые неведомой рукой толпы будто по звонку оживлялись и возвращяли энергию вот-вот уже успокаивающемуся движению. Упомянутые протесты ясно кем лоббировались и управлялись, а раз нечто похожее возникло и сейчас – должны были появиться на некоторых российских ресурсах вариации на тему “

А может, Госдеп? (Трамп?)”

и они появились.

На одном из ресурсов, занимающихся изучением глобальных процессов и того, что за ними стоит, обратили внимание на статью в американском СМИ: на Fox News как одном из редких открытых “протрамповских” нек

ий автор

написал материал о том, что ЕС утратил смысл своего существования и ему пора в утиль

.

Э

та мысль

– уже по мнению российского рессуурса -

коррелирует с нынешними протестами во Франции, и всё это напоминает Красный май, когда в результате таких же волнений был отправлен в отставку де Голль, а Франция вернулась в американское стойло.

Вначале о схожестях протестов с типовыми “цветными” протестами.

Разгон и организация масс в соцсетях – точно есть. Зафиксировано начало действий – письмо некой парижанки в одном из СМИ. Координация действий – прослеживается. Штаб протестов – видно невооружённым взглядом, есть тактика, сочетание мирной и силовой составляющей, и видна перспектива изнурить власть созданием ситуации, когда та не будет возможности выполнять функции. Есть общий маркер в виде жилетов, и пишут, что некие символы “брендовые” там-сям мелькают. О спонтанности и причинах писать, конечно, приятно, для тех, кто обладает талантом завлекать массы на свои страницы – но это не отменяет организацию и организаторов, и тогда главный вопрос –

“

кто

?:

в зависимости от этого это всё будет

или

майданом

,

или самое время “восхититься выступлением французского народа” (это значит, что антиглобалистский крупный капитал внутри страны, на иное нынче не рассчитывайте).

Для версии “Госдеп” и даже ”Трамп”… Кроме того, что тот откровенно пропиарился (“поддержал протестующих”), каковы иные механизмы управления

в данном случае

? Писал выше о схожестях, пора о различиях.

Нет поддержки глобальных СМИ – а это настолько важно, что разгоняемый на глобальном уровне движ представить попросту невозможно. В нашем случае для корпоративных СМИ характерна – поначалу критика, и в последнее время видна тенденция заболтать, съехать с темы, предварительно изобразив некие лёгкие нотки “понимания” протестов. А ведь это основной признак поддержки протестов глобальным обкомом.

И вместе с этим необходим и дипломатический фронт поддержки “народа”. СМИ задают трактовку, фронтмены (видные для международного уровня

“звёзды” политики

, авторитеты) ей подыгрывают. Задумал режим разогнать толпу, ликвидировать каналы внешнего финансирования и организации – фронтмены вопят в унисон

со

СМИ и стращают санкциями. Естественно, в нашем случае даже речи об этом не идёт.

О хореографии: обкомовская обычно тщательно составляется, пиар активно распространяется,

“

мимимизация” борцов с режимом, мифологизация (народ захотел ценностей как вон там и вышел их требовать, а режим как двинет, а народ как схватится за булыжники или пулемёты в зависимости от ситуации). Здесь вроде не было такой изящности: вначале СМИ дают картину о махаче, и гораздо позже видны картинки, характерные для типового ”ненасильственнго сопротивления”, словно наоборот.

Прямые ставленники и прямая поддержка: откровенные грантоеды и внешние ставленники всегда мелькают, объясняют, направляют, а при необходимости следует прямой окрик обкома и появление его представителей собственной персоной. Давление на режим и прямое оказание помощи ”народу” вплоть до военной помощи при необходимости. Поскольку здесь этого не может быть в принципе, это не санкционированный обкомом движ.

Хотя – появились вездесущие антифа или фемен… Первые, к примеру, наводили шорох в Гамбурге во время саммита G20. Позиционируя себя как борцы с глобализмом, товарищи, помимо антисоциальной неолиберальной политики, объектом недовольства заявили некоторых присутствующих диктаторов – например, Путина. Это очень интересные антисистемщики.

Допустим, такие системные антисистемщики могут пристутствовать для перехвата движа, подмены целей – это чтобы хоть как-то держаться версии о классическом майданотахрире.

С другой стороны – не забудем, что замена Буша на Обаму выполняла такую функцию: нужна была фигура (стратегия), более скрытно осуществляющая цветное вмешательство в “недемократический” мир, так, что единство свободного как бы мира обеспечивается во имя тех народов, которые восстали за ценности этого мира. Для глобального потребителя образов – правильная картинка, некоторые начинали принимать участие в собственных похоронах, принимаемых за карнавал, не то что при ковбойских наскоках, характерных для республиканцев – там потребитель начинал волноваться.

Трамп сменил Обами со следующими словами: управление через навязывание матрицы затратно, лучше непосредственно и без масок, с подчинением реальному мировому центру…

Вопрос: можно ли при при помощи такой идеи эффективно распространять хаос и управлять миром, не обеспечивая прежнего единства и прежних фронтов, но даже, по этой версии, обрушивая необходимых союзников, а косвенно – свои возможности? Не факт, что союзники бы стали ещё более лояльными

, а образ “вкусного ЕС с ништяками” сыграл очень важную роль для возбуждения толп – если его поломать, какую морковку придумать взамен?

Здесь вся версия под вопросом.

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