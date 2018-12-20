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опубликовано редакцией на Переводике 20.12.18 10:15
скаут: civilizaciokapcsolat;
 
 

А может, Госдеп?

В минувшую субботу СМИ передавали об очередном раунде выступлений жёлтых жилетов. При том, что новости по поводу протестов во Франции – если судить по тем же СМИ – так и норовят затухнуть. Однако аккуратно к выходным дням возвращаются снова и снова... Такое уже встречалось (попутно с версией "люди работают"): Тахрир, Майдан были на грани затухания, но управляемые неведомой рукой толпы будто по звонку оживлялись и возвращяли энергию вот-вот уже успокаивающемуся движению. Упомянутые протесты ясно кем лоббировались и управлялись, а раз нечто похожее возникло и сейчас – должны были появиться на некоторых российских ресурсах вариации на тему “А может, Госдеп? (Трамп?)” и они появились.

На одном из ресурсов, занимающихся изучением глобальных процессов и того, что за ними стоит, обратили внимание на статью в американском СМИ: на Fox News как одном из редких открытых “протрамповских” некий автор написал материал о том, что ЕС утратил смысл своего существования и ему пора в утиль. Эта мысль – уже по мнению российского рессуурса - коррелирует с нынешними протестами во Франции, и всё это напоминает Красный май, когда в результате таких же волнений был отправлен в отставку де Голль, а Франция вернулась в американское стойло.


Вначале о схожестях протестов с типовыми “цветными” протестами.Разгон и организация масс в соцсетях – точно есть. Зафиксировано начало действий – письмо некой парижанки в одном из СМИ. Координация действий – прослеживается. Штаб протестов – видно невооружённым взглядом, есть тактика, сочетание мирной и силовой составляющей, и видна перспектива изнурить власть созданием ситуации, когда та не будет возможности выполнять функции. Есть общий маркер в виде жилетов, и пишут, что некие символы “брендовые” там-сям мелькают. О спонтанности и причинах писать, конечно, приятно, для тех, кто обладает талантом завлекать массы на свои страницы – но это не отменяет организацию и организаторов, и тогда главный вопрос – кто?: в зависимости от этого это всё будет или майданом, или самое время “восхититься выступлением французского народа” (это значит, что антиглобалистский крупный капитал внутри страны, на иное нынче не рассчитывайте).


Для версии “Госдеп” и даже ”Трамп”… Кроме того, что тот откровенно пропиарился (“поддержал протестующих”), каковы иные механизмы управления в данном случае? Писал выше о схожестях, пора о различиях.


Нет поддержки глобальных СМИ – а это настолько важно, что разгоняемый на глобальном уровне движ представить попросту невозможно. В нашем случае для корпоративных СМИ характерна – поначалу критика, и в последнее время видна тенденция заболтать, съехать с темы, предварительно изобразив некие лёгкие нотки “понимания” протестов. А ведь это основной признак поддержки протестов глобальным обкомом.


И вместе с этим необходим и дипломатический фронт поддержки “народа”. СМИ задают трактовку, фронтмены (видные для международного уровня “звёзды” политики, авторитеты) ей подыгрывают. Задумал режим разогнать толпу, ликвидировать каналы внешнего финансирования и организации – фронтмены вопят в унисон со СМИ и стращают санкциями. Естественно, в нашем случае даже речи об этом не идёт.


О хореографии: обкомовская обычно тщательно составляется, пиар активно распространяется, мимимизация” борцов с режимом, мифологизация (народ захотел ценностей как вон там и вышел их требовать, а режим как двинет, а народ как схватится за булыжники или пулемёты в зависимости от ситуации). Здесь вроде не было такой изящности: вначале СМИ дают картину о махаче, и гораздо позже видны картинки, характерные для типового ”ненасильственнго сопротивления”, словно наоборот.


Прямые ставленники и прямая поддержка: откровенные грантоеды и внешние ставленники всегда мелькают, объясняют, направляют, а при необходимости следует прямой окрик обкома и появление его представителей собственной персоной. Давление на режим и прямое оказание помощи ”народу” вплоть до военной помощи при необходимости. Поскольку здесь этого не может быть в принципе, это не санкционированный обкомом движ.


Хотя – появились вездесущие антифа или фемен… Первые, к примеру, наводили шорох в Гамбурге во время саммита G20. Позиционируя себя как борцы с глобализмом, товарищи, помимо антисоциальной неолиберальной политики, объектом недовольства заявили некоторых присутствующих диктаторов – например, Путина. Это очень интересные антисистемщики.


Допустим, такие системные антисистемщики могут пристутствовать для перехвата движа, подмены целей – это чтобы хоть как-то держаться версии о классическом майданотахрире.


С другой стороны – не забудем, что замена Буша на Обаму выполняла такую функцию: нужна была фигура (стратегия), более скрытно осуществляющая цветное вмешательство в “недемократический” мир, так, что единство свободного как бы мира обеспечивается во имя тех народов, которые восстали за ценности этого мира. Для глобального потребителя образов – правильная картинка, некоторые начинали принимать участие в собственных похоронах, принимаемых за карнавал, не то что при ковбойских наскоках, характерных для республиканцев – там потребитель начинал волноваться.


Трамп сменил Обами со следующими словами: управление через навязывание матрицы затратно, лучше непосредственно и без масок, с подчинением реальному мировому центру…


Вопрос: можно ли при при помощи такой идеи эффективно распространять хаос и управлять миром, не обеспечивая прежнего единства и прежних фронтов, но даже, по этой версии, обрушивая необходимых союзников, а косвенно – свои возможности? Не факт, что союзники бы стали ещё более лояльными, а образ “вкусного ЕС с ништяками” сыграл очень важную роль для возбуждения толп – если его поломать, какую морковку придумать взамен? Здесь вся версия под вопросом.

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