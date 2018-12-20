Чтение художественной литературы способствует развитию хорошего стратегического мышления

Reuters

Может быть, история – это метод исследования, который заставляет вас думать.

Иногда ученые говорят самые страшные вещи. Для размышления: я недавно обсуждал с коллегой плюсы и минусы использования художественной литературы в качестве катализатора стратегической мысли. Мой собеседник отверг эту идею, настаивая на том, что это несерьезно для любого хорошего ученого или аналитика.

Я говорю о том, что вы что-то узнаете, когда находите это. Вы можете обнаружить это в томе об истории, политологии или экономике. Часто так и происходит. Но это также может неожиданно появиться из романа, рассказа или даже стихотворения. Гомер может многое рассказать о войне, стратегии и положении людей больше, чем многие из нас. Именно поэтому новые выпуски «Илиады» и «Одиссеи» становятся очередным сокращенным вариантом спустя три тысячелетия.

Вы должны быть, несомненно, осторожны с исторической художественной литературой. «Контрфактуальная» история включает в себя изменение одной переменной в некоторых обстоятельствах прошлого – предпочтительно той, которая могла бы правдоподобно быть другой – и экстраполяцию того, как ее изменение могло бы внести поправки в историю. Должен быть некоторый реализм в выборе переменной и модификации, которую автор вносит в нее.

Хорошая контрфактуальность: что если военные правители императорской Японии отвергли бы план адмирала Исороку Ямамото напасть на Перл-Харбор и атака никогда бы не состоялась? Это разумная альтернативная история. Такое исследование помогает осветить неизменные истины о дипломатии, взлете и падении наций, стратегии и войне в открытом море.

Плохая контрафактуальность: что если армия генерала Роберта Ли в Северной Вирджинии возложит руки на партию АК-47 во время военных действий в 1864 году? Такой сценарий может сгодиться для беззаботного хорошего чтения. Но есть вероятность, что читатели мало что узнают из таких причудливых рассказов.

Некоторая осторожность требуется и с научной фантастикой, хотя возможность заглянуть в будущее представляет собой скорее дело свободного полета мыслей, чем оглядывание назад. Причудливая научная фантастика может и научить. Есть причина, по которой морская пехота США отводит особое место роману «Игра Эндера» Орсона Скотта в своем профессиональном списке для чтения наряду с более важными трактатами о морских десантных операциях и тому подобном.

«Игра Эндера» только на первый взгляд рассказывает о космическом бое. На самом деле речь идет о важности умственных и физических способностей в условиях изменения тактического и оперативного окружения. Это качества, которые морская пехота пытается привить офицерам. Вы что-то узнаете, когда находите это.

Более реалистичная научная фантастика представляет тенденции, уже очевидные сегодня в обозримом будущем, предсказывает их влияние и часто говорит о том, как избежать темного будущего и достичь вершин, которые ожидают, если читатели примут мудрый совет писателя. Это история будущего с целью.

И ВМС США, и морская пехота включают роман «Призрачный флот» в свои списки профессионального чтения. Еще в октябре я присутствовал на обеденной беседе о «FICINT», о котором говорил Август Коул, один из соавторов «Призрачного флота». «FICINT», или «художественный интеллект», является неологизмом Коула для использования художественной литературы в качестве катализатора творческого мышления.

Коул и соавтор П. В. Зингер изучают военные технологии и ставят вопрос: что произойдет в будущей войне между США и тихоокеанским Китаем, если современные тенденции в стратегии, доктрине и структуре сил продолжатся еще несколько лет? Ответ довольно мрачный, но безрадостное будущее, которое они предсказывают, далеко не безнадежно. Спойлеров здесь не будет.

Может быть, история – это метод исследования, который заставляет вас думать.

А еще есть удостоенное премии произведение капитана Дейла Рилажа «Как мы потеряли Великую Тихоокеанскую войну», появившееся в трудах Военно-морского института США в мае прошлого года. Оно имеет прямое отношение к жанру истории будущего «Призрачного флота».

Это работа, которая стоит вашего времени. В повествовании от 2025 года, теперь отставной капитан Рилаж начинает критиковать современные практики ВМС США. Произведение принимает форму «моя вина» от командующего Тихоокеанским флотом США, который руководил поражением в западной части Тихого океана.

Подумайте об этом как о послании от адмирала Киммеля, командующего Тихоокеанским флотом 7 декабря 1941 года.

Слишком большая победа над выносливым конкурентом – палка о двух концах. Терпимое окружение позволяет впасть во вредные привычки. Например, мышление «как раз вовремя» может взять верх. Если за горизонтом не появляется ни один равный противник, зачем собирать запасные части или вооружение и зачем назначать избыточную рабочую силу экипажем корабля, чтобы застраховаться от боевых потерь?

Мышление «как раз вовремя» – это нормально, пока вы не вступите в бой, и в этот момент оно быстро минует свой предельный срок. Военно-морским силам нужно многое в период военного времени. Беда подстерегает в тот момент, когда флот плывет опасным путем без всего этого.

Близорукость к характеру боевых действий делает переход к стратегической конкуренции великих держав более мучительным, чем мог бы быть в противном случае. Наращивание бюрократической и культурной инерции сравнивается с усилиями по адаптации к новой, старой реальности морской войны.

Произведение Рилаж выглядит убедительным предупреждением против самоуверенности. Теперь я не согласен с некоторыми из его предсказаний. Например, он обвиняет ВМС США в неспособности возродить модель «Азиатского флота» для ее дальнейшего использования в Японии. Столетие назад Азиатский флот США был силой военных кораблей, которые могли показать флаг и мало что сделать. Это работало тогда, но не сейчас.

Азиатский флот был больше дипломатической силой, чем боевой – отсюда его мрачная судьба в 1942 году. Но главными задачами, поставленными перед флотом, были защита Филиппинских островов и сохранение открытого доступа к Китаю. Сегодняшний седьмой флот США, преемник Азиатского флота, укрепляет союз Америки с Японией. Это крайне серьезная миссия.

Филиппины были тогда территорией США и должны были использовать любые военные ресурсы, которые Вашингтон выделял. Сегодня Япония является главным союзником Соединенных Штатов на Дальнем Востоке, и у Соединенных Штатов нет стратегических возможностей в стране без альянса. Сокращение Седьмого Флота до нео-Азиатского Флота заставило бы Токио заметить, что Америка бежит.

Короче говоря, такой шаг ослабил бы отношения, на которых основана политика США в Азии. Япония заключила бы мир с китайским господством в ущерб альянсу. Предписание Рилаж – привезти домой тяжеловесные силы, чтобы провести эксперимент для Тихоокеанской войны – имеет смысл с материальной и оперативной стороны.

Но видите? Это полезная информация, извлеченная из рассказа. Художественная литература не может предсказать будущее так же, как социология. Интеллектуальное напряжение – это главное. В таком духе, хорошо продуманный рассказ может просветить, встревожить, и в то же время развлечь.

статью прочитали: 36 человек