В России выпускаются добрые мультфильмы, которые учат христианским семейным ценностям

Православные христиане в России выпускают добрые мультфильмы для детей, чтобы они узнавали о христианской вере и лучше понимали традиционные семейные ценности.

Обычно россияне создают мультфильмы настолько нравственные, что они заставляют вас хотеть приютить котят, сказал FWM один поклонник. «Они заставляют вас часами смотреть на фотографии зверюшек».

Но может ли это также помочь узнать о христианской вере? Ответ – громкое «да». С помощью мультфильмов, наиболее доступной формы визуального языка, передаются христианские ценности, в отличие от многих мультфильмов Диснея. Канал Disney вошел в историю и в 2014 году, когда в его сериале «Good Luck Charlie» была изображена маленькая девочка с «двумя мамочками».

В дополнение к «Необыкновенному путешествию Серафимы» - полнометражному анимационному христианскому мультфильму - есть еще несколько обязательных для просмотра русских мультфильмов с английскими субтитрами, включая «Свой собственный крест», «Это мой выбор», «Куликовская битва» и «Святой преподобный Серафим Саровский чудотворец»

«Куликовская битва». Существует огромное количество литературы, посвященной битве на Куликовом поле, одном из самых значительных событий русской военной истории в средневековый период, когда русские князья победили Орду в 1380 году.

Уже во времена князя Олега (879-912) Россия входила в европейскую семью. Династия Рюриковичей вступила в родство с правящими династиями Германской и Византийской империй.

Византийцы считали русских франками из-за их западноевропейского происхождения. Социальная структура России в то время была полностью идентична политической системе государств, сложившихся из осколков империи франков во второй половине X в. Русские воины приняли участие в освобождении Святой Земли вместе с европейскими рыцарями.

Подавляющее количество мультфильмов советской эпохи было высоконравственным в том, что они учили, хотя они были созданы в безбожном обществе. Россия выпустила несколько удивительных анимаций. На самом деле русская анимация настолько примечательна, что в Википедии была страница, посвященная ее истории.

Анимационная студия «Анимаккорд» в Москве добилась больших успехов в своей детской фольклорной серии «Маша и медведь» (с 2009 года по настоящее время). Акцент на пантомиму очаровал зрителей по всему миру. Главными героями являются Маша - зеленоглазая светловолосая маленькая девочка со склонностью к шалостям - и ее друг медведь - артист цирка на пенсии, Мишка, который делает все возможное, чтобы защитить ее от беды.

Сериал стал самым популярным мультфильмом в Италии, а эпизод «Маша + каша» собрал более миллиарда просмотров на YouTube, сделав его самым популярным мультсериалом online.

С 1 сентября 2006 года выходит еще один многолетний образовательный детский сериал анимационной студии «Мельница» под названием «Лунтик». «Лунтик» исследует жизнь на нашей планете и узнает, как общаться с другими существами, такими как насекомые, рыбы и лягушки. Семь сезонов и более 400 серий были выпущены с момента выхода мультфильма.

Передаваемый в эфир с 7 мая 2004 по 2012 год и созданный Петербургской анимационной студией при помощи Министерства культуры Российской Федерации, был еще один анимационный хит под названием «Смешарики».

Известный японский режиссер Хаяо Миядзаки, создавший такие шедевры аниме, как «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками» и «Ходячий замок Хаула», назвал «Ежик в тумане» (1975) его любимой работой. Его создал один из самых известных российских аниматоров Юрий Норштейн. Его фильмы завоевали множество наград на международных фестивалях.

Это считается классикой в мире анимации. На первый взгляд, простая история о путешествии ежика в тумане для встречи со своим другом, этот визуально инновационный мультфильм также является размышлением о природе человеческой жизни в великой русской традиции.

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