Насколько изолирована Россия?

Reuters

В пятую годовщину начала крымского кризиса многие предположили, что политика Вашингтона по изоляции России провалилась. С 2014 года Москва была самой дипломатически активной столицей мира, так как Кремль пытался компенсировать санкции США через укрепление отношений с Китаем, Турцией, Ираном, Сирией, Саудовской Аравией и Индией.

Но, несмотря на приукрашенную действительность, кажется, что такая дипломатическая деятельность - это яростная попытка Москвы показать Вашингтону, что у нее все еще есть друзья. Хотя санкции, возможно, и боролись за изоляцию России, они играют важную роль в контролировании неблагоприятной внешней политики Москвы.

Бурная продажа оружия российской мобильной ракетной системы дальнего действия класса «земля-воздух» С-400 были проведены в качестве примера растущего положения страны и ее влияния на мировой арене. Стоит примерно 500 миллионов долларов вместо батареи Patriot Pac-2 стоимостью 1 миллиард долларов и батареи THAAD стоимостью около 3 миллиардов долларов - это значительно более экономичная альтернатива.

Система способна задействовать более широкий спектр целевых угроз на более длинных расстояниях, а также может осуществлять одновременную нейтрализацию нескольких угроз. Это беспокоит США, учитывая, что Китай, Индия и Турция уже подписали соглашения о покупке с Кремлем.

При дальнейшем интересе со стороны Саудовской Аравии, Катара и Ирака, система рискует получить серьезные последствия в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций, который президент Дональд Трамп подписал в августе 2017 года.

Поскольку США пытаются сдержать российские амбиции, тот факт, что бывшие американские союзники обращаются к России за продажей оружия, может привести к дальнейшей дестабилизации. Индия, которая сейчас является крупнейшим покупателем российского оружия, в прошлом месяце подписала соглашение с Москвой на С-400. Турция, важный союзник по NATO, должна получить свою систему С-400 в следующем году, и, как ожидается, она будет готова к использованию к 2020 году.

Учитывая, что Китай уже вовлечен в торговую битву с США, поставка его системы С-400 может осложнить ситуацию. Несмотря на попытки России продвинуться в этом пространстве, в результате 13 стран, проявивших интерес к российскому оружию, могут оказаться все более изолированными и подвергнутыми санкциям.

Цены на нефть стабилизировались в начале этого месяца, когда Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день. После американских горок за последние несколько лет, резко упав со своего максимума 2014 года, основные экспортеры, такие как Россия, оказались в трудном положении.

Помимо косметических экономических реформ, лица, принимающие решения в России, остро осознают, что усиление санкций может заставить их быть менее амбициозными в конкуренции великой державы с США. Экономика России в 1,7 триллиона долларов страдает от хронической нехватки инвестиций, отложенных реформ, западных санкций, которые медленно давят на ее банковский сектор.

Согласно отчету Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), санкции коснутся банковского сектора, где потери могут достичь 100 миллиардов рублей из-за переоценки капитала и слабого финансового результата, что будет зависеть от низкого спроса на дорогие кредиты со стороны частного сектора.

Введение санкций против ряда ключевых российских бизнесменов еще больше сожмет российское правительство в его стремлении построить внешние отношения на фоне растущей изоляции.

Хотя продажа С-400, возможно, ослабила влияние санкций, более четырех лет экономических ограничений сказываются на масштабах экономики. Хотя официальный уровень безработицы в 4,7 процента близок к историческому минимуму, сокращение реальной заработной платы было значительным.

Доходы после уплаты налогов были в свободном падении с 2014 года, и, несмотря на более высокие цены на нефть, позволяющие Москве увернуться от критических экономических реформ, внутренний гнев по поводу рабочих мест и средств к существованию будет все труднее замаскировать. Рейтинги популярности президента Владимира Путина резко упали после решения о повышении пенсионного возраста, и все больше россиян призывают его к ответу за экономический недуг страны.

Несмотря на громкие дипломатические попытки выхода на другие развивающиеся рынки, экономические проблемы России будут все более ограничивать способность правительства занимать позиции на мировой арене. Поскольку международное финансирование российских банков и компаний иссякло, Кремль может оказаться во власти мировых держав, которые уже имеют значительные доли в ключевых российских секторах, таких как нефть и газ. То, как Кремль будет продолжать искать международную нестабильность в свете растущих внутренних проблем, будет представлять большой интерес в следующем году.

Zaid M. Belbagi

(Отказ от ответственности: мнения, высказанные авторами в этом разделе, являются их собственными и не обязательно отражают точку зрения Arab News).

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