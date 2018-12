архив



опубликовано редакцией на Переводике 21.12.18 22:02 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Russia Insider”,

"US Coast Guard Turned Down Arctic Exercise Because 40-Year-Old Icebreaker Could Have Broken Down and Needed Russian Help" США - 21 декабря 2018 г. Береговая охрана США отказалась от учений в Арктике, потому что 40-летний ледокол мог сломаться и потребовалась бы помощи России Совет национальной безопасности Белого дома обратился к береговой охране с просьбой провести «операцию по свободе судоходства» в северо-восточном проходе России. Береговая охрана США перенесла Арктические учения из-за опасений, что ледокол «Polar Star» сломается и потребуется помощи России, заявил 4 декабря бывший начальник береговой охраны адмирал Пол Ф. Зукунфт. Похоже, что США грозит отставание в противостоянии с Арктикой из-за отсутствия ледоколов. Особенно по сравнению с Россией, которая имеет крупнейшую в мире арктическую береговую линию, десятки ледоколов. У США их два, только один из которых является тяжелым ледоколом и теоретически может работать в Арктике и Антарктиде. Этому тяжелому ледоколу «Polar Star» уже более 40 лет, и он продолжает работать, говорит Зукунфт. «Когда я был начальником, Совет национальной безопасности сказал мне: «Эй, мы должны отправить «Polar Star» по Северному морскому пути и провести учение по свободе судоходства», - сказал отставной адмирал. «Я сказал: « Напротив, это 40-летний корабль. Мы снимаем части с другого корабля просто для того, чтобы он работал, и я не могу гарантировать вам, что у него не будет катастрофических аварий, когда он будет выполнять учения по свободе судоходства, и теперь мне нужно обратиться к России, чтобы вывести меня из этого опасного положения. Так что сейчас не время делать это», - продолжил он. «Polar Star» - это 42-летний корабль, введенный в эксплуатацию в 1976 году, обновленный в 2012 году и вновь введенный в эксплуатацию. Это единственный работающий тяжелый ледокол Береговой охраны, и он может рассекать лед толщиной до 21 фута. («Healy», другой ледокол - это средний ледокол, который новее и крупнее, но имеет меньше возможностей.) У береговой охраны США был еще один ледокол, «Polar Sea», он также был введен в эксплуатацию в 1976 году, но вышел из эксплуатации в 2010 году из-за постоянных отказов двигателя. Служба разбирает «Polar Sea» на части, чтобы сохранить работу «Polar Star», потому что многие необходимые детали больше не производятся. «Когда они не могли получить их из «Polar Sea», члены команды заказали подержанные части из eBay». Единственный оставшийся тяжелый ледокол совершает ежегодные поездки на станцию Мак-Мердо в Антарктиде. В январе 2018 года корабль столкнулся с меньшим количеством льда и, тем не менее, были механические проблемы. «Polar Star» уходит в сухой док каждый год. Кроме того, он совершает плавание с годовым запасом еды на случай, если застрянет. Когда он был комендантом, Зукунфт сказал, что ледокол был «буквально на жизнеобеспечении». Береговая охрана уже давно пытается начать строительство новых ледоколов. В 2016 году Zukunft сообщил, что служба рассчитывала построить три тяжелых и три средних ледокола. Он выпустил совместный проект запрос предложений с военно-морским флотом в октябре 2017 года. «Министерство национальной безопасности, которое контролирует Береговую охрану, запросило 750 миллионов долларов в 2019 финансовом году, который начался 1 октября, на проектирование и строительство нового тяжелого полярного ледокола. (Эта просьба включала 15 миллионов долларов на проект продления срока службы «Polar Star»). » Таким образом, Береговая охрана не только не получила бюджета на строительство кораблей, но и не получила никаких средств для продления жизни Polar Star. В начале декабря нынешний начальник Береговой охраны адмирал Карл Шульц заявил, что он «сдержанно-оптимистичен» в отношении финансирования нового полярного ледокола. Даже если в критический момент, Россия на самом деле уже помогала США. В 2012 году в городе Ном Аляски было всего несколько недель до окончания топлива. «В тот момент мы смогли призвать Россию предоставить танкер ледового класса в сопровождении Healy береговой охраны для пополнения запаса в Ном». Таким образом, по словам бывшего начальника, сейчас необходимость в новом ледоколе связана не столько с военными операциями, сколько с коммерческими.



