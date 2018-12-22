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дата публикации 22.12.18 11:59
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Ордынское Иго в истории Руси

... Выполняя завет-повеление Чингиз - Хана Степная Империя  рвалась к Последнему Морю. 

На Востоке её войска  вышли на берега Тихого Океана, покорив Корею и предприняв попытку морского десанта на Японские  острова. Неудачную попытку. 

Но в целом повеление  Чингиза  по восточному направлению  было выполнено.

Бату-хан  в рамках своих географических возможностей рвался  в Европу, к Адриатике.

К Ледовитому океану  не рвался.   Ибо не знал о его существовании.

К слову сказать, Орда была  отнюдь не диким сборищем  разбойников-головорезов, жаждавших все истребить и порушить. Они имели Свод Законов, именуемых Ясой.

Нарушить их не мог никто, включая  Ханов. По  Ясе  все имели свободу вероисповедания.

Молись кому хочешь и исполняй Законы Ясы. Не исполняющий  Законов Ясы подлежал убиению. Все.

Присоединенные к Степной Империи государства получали статус Улуса. 

Плати  десятую часть имущества, поставляй людей в войска Империи (каждый десятый из военнообязанных) и сохраняй систему управления, какую угодно. И молись своим  богам.

Взамен Империя обеспечивала военную защиту от внешних нападений-вторжений и запрещала междуусобицы.

И обеспечивала безопасность торговых путей на своей территории.

Купец, заплативши некую сумму  на таможне в Пекине, мог следовать через весь континент не боясь грабежей и убийств, куда ему заблагорассудится. На сторожевых постах он предъявлял металлическую бляху-пайцзу, полученную в Пекине и ехал к другому посту.  И так до границ Империи.

При вступлении на территорию просвещенной Европы его мог ограбить-зарезать любой баронишко из замка на перекрестке дорог, располагавший отрядом вшивых головорезов в 5-6 человек. 

Баронишко-шляхтич-рыцарь плевать хотел на повеления своего короля-императора.

Сбившись в кодлу баронишки вполне могли лишить жизни и короля, если тот решился бы путешествовать без полка гвардейской охраны.

Народец был вполне беспринципный, циничный и демократичный... Ни разу не грамотный.

Мывшийся только по случаю переправы через водное препятствие.

Жравший все, что бегает и летает-плавает. Пивший все, что горит.

И имевший словарный запас в 120 слов, включая матерные. Типа европейские аристократы.

На территории Империи в этом отношении царили беспредел, дикость  и зверство.

Придорожный феодал, посмевший ограбить купца, обладателя пайцзы, подвергался отеческому внушению через отрубание головы и  разорение дотла его владения.

Просто прибывал степной ОМОН и наводил порядок.

Командир ОМОНа, не обеспечивший порядок в зоне его ответственности, подвергался дисциплинарному взысканию через отрубание его собственной головы.

Конечно, для профилактики, сторожевые отряды проводили зачистки подведомственной территории.

Командир, глянув проницательным косым глазом в блудливые глаза окрестного феодала, сразу определял наличие у него потенциального умысла к ограблению и, во избежание, для профилактики, обезглавливал бедолагу.

... Короче, торговые пути были действительно безопасными.

...На пути Бату-хана лежала раздробленная, обескровленная княжескими междуусобицами Русь.

Киевские князья имели нехилый бизнес на работорговле, экспортируя на Юг захваченных соотечественников.

Северо-Запад (Новгород, Полоцк) испытывали серьезное давление со стороны просвещенной Европы, организовавшей военно-монашеские Ордена, Тевтонский, Ливонский для производства Крестовых походов на Восток. 

С целью несения света католичества в ряды заблудших еретиков - православных и прочих язычников.  Методы у них были вполне суровые. Для тренировки они истребили - онемечили полабских славян. Куда-то исчезли пруссы, лужицкие и прибалтийские славяне со своими  городами, святынями ...

Короче, устоять  под напором просвещенной Европы русские раздробленные княжества шансов практически не имели... Вопрос времени, когда бы они, поодиночке, пали.

Папаня Римский готовился к победе.

... И тут на Русь, разрозненную и слабую, обрушился еще и Бату-хан. 

Его экспедиционный корпус насчитывал не более 30 тыс. конников. Он ринулся в совершенно неподходящее время для конных нашествий - зимой. Расчеты - обоснования я приводить не буду.

Там и трудности снабжения - снега, сено, овес. Отсутствие дорог  и т.д.

В совокупности все это  заставляет предположить, что у него были союзники  на Руси. Косвенные доказательства есть. Кое-кто хотел провести объединение Руси с помощью внешней силы, прекратив обескровливание страны в безнадежных междуусобицах...

Может быть.

Косвенное доказательство в том, что регулярное взимание дани началось только  в 1358 году. Примерно через четверть века. Татарские  гарнизоны в русских городах не стояли. Поползновения отдельных  своевольных князюшек напасть на соседей и резко поживиться  пленниками и добришком беспощадно давились  татарскими и русскими войсками соседних князей в полном содружестве и взаимодействии.

За время Ига население Руси увеличилось в несколько раз. На Православие никто не покушался. Согласно современным генетическим исследованиям в геноме русских монгольских генов не обнаружено.

То есть после Нашествия, Русь стала Улусом Империи. Провинцией.

Со своими правами и обязанностями.

Русские Великие Князья не назначались, а утверждались  в столице Метрополии.

Работало Наследственное Право

Администрирование, управление, экономика, торговля, религиозные дела - сами. Все сами.

... Напирающая с Запада просвещенная католическая Европа вдруг увидела за спиной Руси Империю.

Которую сильно побаивалась.

К слову, в знаменитом Ледовом побоище на стороне русских войск принимал участие отряд легкой татарской конницы...

В труде Титмара Мерзебургского описывается сражение войск христолюбивого польского короля с изрядным участием рыцарского сброда со всей Европы с "безбожными татаровьями".

Титмар утверждал на основании показаний поляков, что со стороны атакующей конницы "татаровей" доносился боевой клич на чистом русском языке с призывами крошить ляхов в капусту и особо не упустить гниду Корейбу...

Гниду Корейбу тогда, вероятно, все-таки упустили - судя по наличию его кривляющегося потомка на ТВ-шоу России. 

Как-то получилось, что браки с ханскими семьями заключались на самом высоком уровне. 

Члены семьи Великих Ханов-чингизидов отправлялись на службу Великим Князьям Руси.

С самого начала т.н. Ига.

С Хана Берке (1256-66 г.)- царевич Петр, племянник Берке и Бату. И Чет-Мурза.

Или старшие сыновья Тохтамыша...

Для сравнения представьте, что британский принц отправляется служить подотчетному шотландскому  королю.

Не командовать, а служить.

Или турецкий Султан посылает сынишку на службу грузинскому царю...

Это был симбиоз, позволивший сохраниться Руси, превратиться в мирового уровня Державу и, когда Степная Империя отдала концы, выполнив свою миссию, просто принять в наследство её бывшие владения.

... За это время Польша прошла все этапы роста до уровня мировой Державы, резкого загнивания- падения до уровня охвостья Европы.

Не без деятельного участия в этом негативном процессе Российской Империи.

Так получилось...

Чего поляки на уровне коллективного сознания простить русским -России не могут.

Они старательно участвуют во всех начинаниях Европы против России. Во всех походах-войнах.

Предпоследний раз они принамылились поучаствовать в походе объединенной Европы на Россию под началом евровождя Наполеона. Получилось коряво, прямо скажем... 

Получив независимость из рук России снова кинулись договариваться с Гитлером о совместном походе на Россию. 

Гитлер побрезговал связываться с евроушлепками. Предпочел раздавить их походя, не отвлекаясь.

Сейчас несчастные, лягнутые в голову Историей, гордо ластятся к ноге Властелина Норы.

Теперь они, обиженки, ненавидят и немцев и русских. И почему-то евреев и хохлов.

Хохлов, разумеется, еще и презирают, как холопов по жизни.

Но самое удивительное - они, поляки, считают себя европейцами.

Без какой-либо евровзаимности...

... В Истории развития Человечества нет ничего случайного. Из двух Проектов развития Восточной Европы, Польского и Российского, был выбран Российский. 

Польский Проект, как тупиковый был закрыт.

Когда возникла опасность уничтожения Руси Западом, Русь была накрыта защитным колпаком т.н. Ига.

Под этим колпаком Русь вызрела до состояния Империи. 

А Степная Империя, выполнив свою защитную функцию умерла, когда пришло её время.

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