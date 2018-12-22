Ордынское Иго в истории Руси

... Выполняя завет-повеление Чингиз - Хана Степная Империя рвалась к Последнему Морю.



На Востоке её войска вышли на берега Тихого Океана, покорив Корею и предприняв попытку морского десанта на Японские острова. Неудачную попытку.

Но в целом повеление Чингиза по восточному направлению было выполнено.

Бату-хан в рамках своих географических возможностей рвался в Европу, к Адриатике.

К Ледовитому океану не рвался. Ибо не знал о его существовании.



К слову сказать, Орда была отнюдь не диким сборищем разбойников-головорезов, жаждавших все истребить и порушить. Они имели Свод Законов, именуемых Ясой.

Нарушить их не мог никто, включая Ханов. По Ясе все имели свободу вероисповедания.



Молись кому хочешь и исполняй Законы Ясы. Не исполняющий Законов Ясы подлежал убиению. Все.

Присоединенные к Степной Империи государства получали статус Улуса.



Плати десятую часть имущества, поставляй людей в войска Империи (каждый десятый из военнообязанных) и сохраняй систему управления, какую угодно. И молись своим богам.

Взамен Империя обеспечивала военную защиту от внешних нападений-вторжений и запрещала междуусобицы.



И обеспечивала безопасность торговых путей на своей территории.

Купец, заплативши некую сумму на таможне в Пекине, мог следовать через весь континент не боясь грабежей и убийств, куда ему заблагорассудится. На сторожевых постах он предъявлял металлическую бляху-пайцзу, полученную в Пекине и ехал к другому посту. И так до границ Империи.

При вступлении на территорию просвещенной Европы его мог ограбить-зарезать любой баронишко из замка на перекрестке дорог, располагавший отрядом вшивых головорезов в 5-6 человек.



Баронишко-шляхтич-рыцарь плевать хотел на повеления своего короля-императора.



Сбившись в кодлу баронишки вполне могли лишить жизни и короля, если тот решился бы путешествовать без полка гвардейской охраны.

Народец был вполне беспринципный, циничный и демократичный... Ни разу не грамотный.



Мывшийся только по случаю переправы через водное препятствие.



Жравший все, что бегает и летает-плавает. Пивший все, что горит.



И имевший словарный запас в 120 слов, включая матерные. Типа европейские аристократы.



На территории Империи в этом отношении царили беспредел, дикость и зверство.

Придорожный феодал, посмевший ограбить купца, обладателя пайцзы, подвергался отеческому внушению через отрубание головы и разорение дотла его владения.

Просто прибывал степной ОМОН и наводил порядок.

Командир ОМОНа, не обеспечивший порядок в зоне его ответственности, подвергался дисциплинарному взысканию через отрубание его собственной головы.



Конечно, для профилактики, сторожевые отряды проводили зачистки подведомственной территории.



Командир, глянув проницательным косым глазом в блудливые глаза окрестного феодала, сразу определял наличие у него потенциального умысла к ограблению и, во избежание, для профилактики, обезглавливал бедолагу.

... Короче, торговые пути были действительно безопасными.



...На пути Бату-хана лежала раздробленная, обескровленная княжескими междуусобицами Русь.

Киевские князья имели нехилый бизнес на работорговле, экспортируя на Юг захваченных соотечественников.

Северо-Запад (Новгород, Полоцк) испытывали серьезное давление со стороны просвещенной Европы, организовавшей военно-монашеские Ордена, Тевтонский, Ливонский для производства Крестовых походов на Восток.



С целью несения света католичества в ряды заблудших еретиков - православных и прочих язычников. Методы у них были вполне суровые. Для тренировки они истребили - онемечили полабских славян. Куда-то исчезли пруссы, лужицкие и прибалтийские славяне со своими городами, святынями ...

Короче, устоять под напором просвещенной Европы русские раздробленные княжества шансов практически не имели... Вопрос времени, когда бы они, поодиночке, пали.



Папаня Римский готовился к победе.

... И тут на Русь, разрозненную и слабую, обрушился еще и Бату-хан.



Его экспедиционный корпус насчитывал не более 30 тыс. конников. Он ринулся в совершенно неподходящее время для конных нашествий - зимой. Расчеты - обоснования я приводить не буду.

Там и трудности снабжения - снега, сено, овес. Отсутствие дорог и т.д.

В совокупности все это заставляет предположить, что у него были союзники на Руси. Косвенные доказательства есть. Кое-кто хотел провести объединение Руси с помощью внешней силы, прекратив обескровливание страны в безнадежных междуусобицах...



Может быть.

Косвенное доказательство в том, что регулярное взимание дани началось только в 1358 году. Примерно через четверть века. Татарские гарнизоны в русских городах не стояли. Поползновения отдельных своевольных князюшек напасть на соседей и резко поживиться пленниками и добришком беспощадно давились татарскими и русскими войсками соседних князей в полном содружестве и взаимодействии.



За время Ига население Руси увеличилось в несколько раз. На Православие никто не покушался. Согласно современным генетическим исследованиям в геноме русских монгольских генов не обнаружено.



То есть после Нашествия, Русь стала Улусом Империи. Провинцией.



Со своими правами и обязанностями.



Русские Великие Князья не назначались, а утверждались в столице Метрополии.

Работало Наследственное Право



Администрирование, управление, экономика, торговля, религиозные дела - сами. Все сами.

... Напирающая с Запада просвещенная католическая Европа вдруг увидела за спиной Руси Империю.

Которую сильно побаивалась.



К слову, в знаменитом Ледовом побоище на стороне русских войск принимал участие отряд легкой татарской конницы...

В труде Титмара Мерзебургского описывается сражение войск христолюбивого польского короля с изрядным участием рыцарского сброда со всей Европы с "безбожными татаровьями".



Титмар утверждал на основании показаний поляков, что со стороны атакующей конницы "татаровей" доносился боевой клич на чистом русском языке с призывами крошить ляхов в капусту и особо не упустить гниду Корейбу...



Гниду Корейбу тогда, вероятно, все-таки упустили - судя по наличию его кривляющегося потомка на ТВ-шоу России.



Как-то получилось, что браки с ханскими семьями заключались на самом высоком уровне.



Члены семьи Великих Ханов-чингизидов отправлялись на службу Великим Князьям Руси.



С самого начала т.н. Ига.

С Хана Берке (1256-66 г.)- царевич Петр, племянник Берке и Бату. И Чет-Мурза.



Или старшие сыновья Тохтамыша...

Для сравнения представьте, что британский принц отправляется служить подотчетному шотландскому королю.

Не командовать, а служить.

Или турецкий Султан посылает сынишку на службу грузинскому царю...

Это был симбиоз, позволивший сохраниться Руси, превратиться в мирового уровня Державу и, когда Степная Империя отдала концы, выполнив свою миссию, просто принять в наследство её бывшие владения.

... За это время Польша прошла все этапы роста до уровня мировой Державы, резкого загнивания- падения до уровня охвостья Европы.



Не без деятельного участия в этом негативном процессе Российской Империи.



Так получилось...

Чего поляки на уровне коллективного сознания простить русским -России не могут.

Они старательно участвуют во всех начинаниях Европы против России. Во всех походах-войнах.

Предпоследний раз они принамылились поучаствовать в походе объединенной Европы на Россию под началом евровождя Наполеона. Получилось коряво, прямо скажем...



Получив независимость из рук России снова кинулись договариваться с Гитлером о совместном походе на Россию.



Гитлер побрезговал связываться с евроушлепками. Предпочел раздавить их походя, не отвлекаясь.

Сейчас несчастные, лягнутые в голову Историей, гордо ластятся к ноге Властелина Норы.

Теперь они, обиженки, ненавидят и немцев и русских. И почему-то евреев и хохлов.



Хохлов, разумеется, еще и презирают, как холопов по жизни.

Но самое удивительное - они, поляки, считают себя европейцами.

Без какой-либо евровзаимности...

... В Истории развития Человечества нет ничего случайного. Из двух Проектов развития Восточной Европы, Польского и Российского, был выбран Российский.

Польский Проект, как тупиковый был закрыт.

Когда возникла опасность уничтожения Руси Западом, Русь была накрыта защитным колпаком т.н. Ига.

Под этим колпаком Русь вызрела до состояния Империи.



А Степная Империя, выполнив свою защитную функцию умерла, когда пришло её время.

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