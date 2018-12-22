Ордынское Иго в истории Руси
... Выполняя завет-повеление Чингиз - Хана Степная Империя рвалась к Последнему Морю.
На Востоке её войска вышли на берега Тихого Океана, покорив Корею и предприняв попытку морского десанта на Японские острова. Неудачную попытку.
Но в целом повеление Чингиза по восточному направлению было выполнено.
Бату-хан в рамках своих географических возможностей рвался в Европу, к Адриатике.
К Ледовитому океану не рвался. Ибо не знал о его существовании.
К слову сказать, Орда была отнюдь не диким сборищем разбойников-головорезов, жаждавших все истребить и порушить. Они имели Свод Законов, именуемых Ясой.
Нарушить их не мог никто, включая Ханов. По Ясе все имели свободу вероисповедания.
Молись кому хочешь и исполняй Законы Ясы. Не исполняющий Законов Ясы подлежал убиению. Все.
Присоединенные к Степной Империи государства получали статус Улуса.
Плати десятую часть имущества, поставляй людей в войска Империи (каждый десятый из военнообязанных) и сохраняй систему управления, какую угодно. И молись своим богам.
Взамен Империя обеспечивала военную защиту от внешних нападений-вторжений и запрещала междуусобицы.
И обеспечивала безопасность торговых путей на своей территории.
Купец, заплативши некую сумму на таможне в Пекине, мог следовать через весь континент не боясь грабежей и убийств, куда ему заблагорассудится. На сторожевых постах он предъявлял металлическую бляху-пайцзу, полученную в Пекине и ехал к другому посту. И так до границ Империи.
При вступлении на территорию просвещенной Европы его мог ограбить-зарезать любой баронишко из замка на перекрестке дорог, располагавший отрядом вшивых головорезов в 5-6 человек.
Баронишко-шляхтич-рыцарь плевать хотел на повеления своего короля-императора.
Сбившись в кодлу баронишки вполне могли лишить жизни и короля, если тот решился бы путешествовать без полка гвардейской охраны.
Народец был вполне беспринципный, циничный и демократичный... Ни разу не грамотный.
Мывшийся только по случаю переправы через водное препятствие.
Жравший все, что бегает и летает-плавает. Пивший все, что горит.
И имевший словарный запас в 120 слов, включая матерные. Типа европейские аристократы.
На территории Империи в этом отношении царили беспредел, дикость и зверство.
Придорожный феодал, посмевший ограбить купца, обладателя пайцзы, подвергался отеческому внушению через отрубание головы и разорение дотла его владения.
Просто прибывал степной ОМОН и наводил порядок.
Командир ОМОНа, не обеспечивший порядок в зоне его ответственности, подвергался дисциплинарному взысканию через отрубание его собственной головы.
Конечно, для профилактики, сторожевые отряды проводили зачистки подведомственной территории.
Командир, глянув проницательным косым глазом в блудливые глаза окрестного феодала, сразу определял наличие у него потенциального умысла к ограблению и, во избежание, для профилактики, обезглавливал бедолагу.
... Короче, торговые пути были действительно безопасными.
...На пути Бату-хана лежала раздробленная, обескровленная княжескими междуусобицами Русь.
Киевские князья имели нехилый бизнес на работорговле, экспортируя на Юг захваченных соотечественников.
Северо-Запад (Новгород, Полоцк) испытывали серьезное давление со стороны просвещенной Европы, организовавшей военно-монашеские Ордена, Тевтонский, Ливонский для производства Крестовых походов на Восток.
С целью несения света католичества в ряды заблудших еретиков - православных и прочих язычников. Методы у них были вполне суровые. Для тренировки они истребили - онемечили полабских славян. Куда-то исчезли пруссы, лужицкие и прибалтийские славяне со своими городами, святынями ...
Короче, устоять под напором просвещенной Европы русские раздробленные княжества шансов практически не имели... Вопрос времени, когда бы они, поодиночке, пали.
Папаня Римский готовился к победе.
... И тут на Русь, разрозненную и слабую, обрушился еще и Бату-хан.
Его экспедиционный корпус насчитывал не более 30 тыс. конников. Он ринулся в совершенно неподходящее время для конных нашествий - зимой. Расчеты - обоснования я приводить не буду.
Там и трудности снабжения - снега, сено, овес. Отсутствие дорог и т.д.
В совокупности все это заставляет предположить, что у него были союзники на Руси. Косвенные доказательства есть. Кое-кто хотел провести объединение Руси с помощью внешней силы, прекратив обескровливание страны в безнадежных междуусобицах...
Может быть.
Косвенное доказательство в том, что регулярное взимание дани началось только в 1358 году. Примерно через четверть века. Татарские гарнизоны в русских городах не стояли. Поползновения отдельных своевольных князюшек напасть на соседей и резко поживиться пленниками и добришком беспощадно давились татарскими и русскими войсками соседних князей в полном содружестве и взаимодействии.
За время Ига население Руси увеличилось в несколько раз. На Православие никто не покушался. Согласно современным генетическим исследованиям в геноме русских монгольских генов не обнаружено.
То есть после Нашествия, Русь стала Улусом Империи. Провинцией.
Со своими правами и обязанностями.
Русские Великие Князья не назначались, а утверждались в столице Метрополии.
Работало Наследственное Право
Администрирование, управление, экономика, торговля, религиозные дела - сами. Все сами.
... Напирающая с Запада просвещенная католическая Европа вдруг увидела за спиной Руси Империю.
Которую сильно побаивалась.
К слову, в знаменитом Ледовом побоище на стороне русских войск принимал участие отряд легкой татарской конницы...
В труде Титмара Мерзебургского описывается сражение войск христолюбивого польского короля с изрядным участием рыцарского сброда со всей Европы с "безбожными татаровьями".
Титмар утверждал на основании показаний поляков, что со стороны атакующей конницы "татаровей" доносился боевой клич на чистом русском языке с призывами крошить ляхов в капусту и особо не упустить гниду Корейбу...
Гниду Корейбу тогда, вероятно, все-таки упустили - судя по наличию его кривляющегося потомка на ТВ-шоу России.
Как-то получилось, что браки с ханскими семьями заключались на самом высоком уровне.
Члены семьи Великих Ханов-чингизидов отправлялись на службу Великим Князьям Руси.
С самого начала т.н. Ига.
С Хана Берке (1256-66 г.)- царевич Петр, племянник Берке и Бату. И Чет-Мурза.
Или старшие сыновья Тохтамыша...
Для сравнения представьте, что британский принц отправляется служить подотчетному шотландскому королю.
Не командовать, а служить.
Или турецкий Султан посылает сынишку на службу грузинскому царю...
Это был симбиоз, позволивший сохраниться Руси, превратиться в мирового уровня Державу и, когда Степная Империя отдала концы, выполнив свою миссию, просто принять в наследство её бывшие владения.
... За это время Польша прошла все этапы роста до уровня мировой Державы, резкого загнивания- падения до уровня охвостья Европы.
Не без деятельного участия в этом негативном процессе Российской Империи.
Так получилось...
Чего поляки на уровне коллективного сознания простить русским -России не могут.
Они старательно участвуют во всех начинаниях Европы против России. Во всех походах-войнах.
Предпоследний раз они принамылились поучаствовать в походе объединенной Европы на Россию под началом евровождя Наполеона. Получилось коряво, прямо скажем...
Получив независимость из рук России снова кинулись договариваться с Гитлером о совместном походе на Россию.
Гитлер побрезговал связываться с евроушлепками. Предпочел раздавить их походя, не отвлекаясь.
Сейчас несчастные, лягнутые в голову Историей, гордо ластятся к ноге Властелина Норы.
Теперь они, обиженки, ненавидят и немцев и русских. И почему-то евреев и хохлов.
Хохлов, разумеется, еще и презирают, как холопов по жизни.
Но самое удивительное - они, поляки, считают себя европейцами.
Без какой-либо евровзаимности...
... В Истории развития Человечества нет ничего случайного. Из двух Проектов развития Восточной Европы, Польского и Российского, был выбран Российский.
Польский Проект, как тупиковый был закрыт.
Когда возникла опасность уничтожения Руси Западом, Русь была накрыта защитным колпаком т.н. Ига.
Под этим колпаком Русь вызрела до состояния Империи.
А Степная Империя, выполнив свою защитную функцию умерла, когда пришло её время.
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