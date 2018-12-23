“Знаешь что? Она твоя"

По сообщениям, Трамп “слил” Сирию во время телефонного разговора с президентом Турции





SARAH GRAY DEC 22, 2018

Сообщения из нескольких источников дают некоторые подсказки к ответу на вопрос о том, почему президент Дональд Трамп принял решение вывести американские войска из Сирии, что, в свою очередь, побудило министра обороны Джеймса Мэттиса уйти в отставку.

Это произошло в прошлую пятницу во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган спросил Трампа, почему, если Исламское государство разгромлено, в Сирии до сих пор остаётся 2000 американских военнослужащих,

"Знаешь что? Она твоя, - сказал Трамп, пишет The Washington Post - Я выхожу [оттуда]"

Завершают эту бурную для администрации Трампа неделю сообщения из нескольких источников, которые дают некоторые подсказки к ответу на вопрос о том, почему президент Дональд Трамп принял решение вывести войска США из Сирии, что, в свою очередь, побудило министра обороны Джеймса Мэттиса уйти в отставку.

Это произошло в прошлую пятницу во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.После того как Эрдоган спросил Трампа, почему, если Исламское государство разгромлено, в Сирии до сих пор остаётся 2000 американских военнослужащих. Трамп, как пишет The Washington Post, ответил - "Знаешь что? Она твоя. Я выхожу [оттуда]"

Ассошиэйтед Пресс сообщило, что члены команды национальной безопасности Трампа, в том числе госсекретарь Майк Помпео и Маттис, составили список тезисов для разговора с Эрдоганом, чтобы отговорить Турцию от ввода войск в северную Сирию и нападения на турецких курдов, что подвергло бы опасности силы США. США [находятся] в союзе с турецкими курдами в Сирии, поставляя им оружие и обучая борьбе с Исламским государством.

Но и Post, и AP пишут, что Трамп поступил своевольно.

«Тезисы были совершенно конкретными», - сказал Associated Press один из чиновников. «Все говорили, что нужно дать отпор Эрдогану и попытаться предложить (Турции) какую-то небольшую победу, может быть - удерживать территорию на границе, или что-то в этом роде».

Джон Болтон, советник Трампа по национальной безопасности, якобы также объяснил, что победа над Исламским государством должна означать больше, чем просто потеря им территории.

Трамп, однако, встал на сторону Эрдогана, и AP сообщила, что даже Эрдоган предостерег Трампа от слишком поспешного вывода войск.

Попытки его команды национальной безопасности изменить курс не увенчались успехом, и в среду Трамп выложил в Твиттере видео, в котором он сказал, что выводит войска из Сирии, застигнув законодателей врасплох. В четверг было сообщено, что Трамп также сокращает численность войск в Афганистане вдвое.

Мэттис, не сумев отговорить Трампа от ухода из Сирии, в четверг подал заявление об отставке, в котором резко осудил внешнюю политику Трампа «America first» и подчеркивая важность сохранения альянсов.

Законодатели, в том числе некоторые республиканцы, которые ранее поддерживали Трампа , предупреждают, что уход из Сирии будет благом для противников Америки. Они также выразили беспокойство по поводу судьбы курдов, которые, вероятно, столкнутся с вторжением Турции.

«Если Вы решите выполнить свое решение вывести наши войска из Сирии, остатки ИГИЛ в Сирии, несомненно, возобновят и нарастят свои усилия в регионе», - говорится в письме четырех сенаторов-республиканцев.

«Вывод американского присутствия из Сирии также укрепит позиции двух других противников в США - Ирана и России» - продолжили они. «Как Вам известно, и Иран, и Россия использовали сирийский конфликт в качестве платформы для усиления своего влияния в регионе. Любые признаки слабости США, воспринятые Ираном или Россией, приведут только к увеличению их присутствия в регионе и снижению доверия к нам наших партнеров и союзников».

Платформа избирательной кампании Трампа включала в себя обещания: прекращение войн за границей (которые он считает дорогостоящими) и заставить страны НАТО увеличить расходы на оборону.

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