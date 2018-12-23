Знать, Россия так сильна, коли сама Америка ей нипочем?

Расим Агаев 22 декабря 2018

Сирийская ловушка для Москвы? Не верю! Так говорил великий Станиславский: «Не верю!», когда актер фальшивил и был убедителен для себя одного, а он должен убеждать зрителя. В данной ситуации Трамп - актер, а мы зрители. И многие в мире просто не верят словам американского президента.

Трамп-актер

Как не верит ни одному его слову известный российский политолог Владимир Познер. О чем он рассуждал, кстати, в те часы, когда информационные агентства спешили распространить экстренное сообщение о решении американского президента полностью оставить крупнейшую американскую военную базу Эт-Танф, что на юге Сирии.

В.Познер на Первом канала российского ТВ долго следующим образом объяснял российским телезрителям свое неверие американскому президенту: «Понимаете, он все время врет. И делает он это нисколько не задумываясь над последствиями своего вранья».

Познер

Увы, в этом убеждены очень многие и в Америке, и далеко за ее пределами. Неожиданное намерение американцев застало врасплох не только весь политический истеблишмент в Вашингтоне, не только политических наблюдателей внимательными образом отслеживающих действия американских военных, вроде бы бравших под контроль еще одну арабскую страну, но и тех, с помощью кого они рассчитывали прибрать к рукам страну, являющуюся стратегическим плацдармом всего Ближнего Востока - Сирию.

Хорошо известно, что на военной базе в Эт-Танфе американцы занимались, помимо прочего, и подготовкой группировок вооруженной антиасадовской оппозиции. О них, судя по всему, в суматохе забыли. Эта забывчивость американцев может дорого обойтись не только сирийцам, сделавшим ставку на США, но и самим американцам, неожиданный разворот которых не прибавит им авторитета среди арабов. Впрочем, дорога от легкого разочарования до политического неприятия так же длинна, как и дистанция от Дамаска до Вашингтона. К американскому военному присутствию арабы привыкли давно, во всяком случае, говоря языком советских экспертов, арабо-американское благорасположение начало крепнуть еще со времен Саддама Хусейна, что, разумеется, не спасло его в самом начале войны от вестернизации арабского Востока. Иракский лидер не удостоился даже знаменитого «Wow!» Хилари Клинтон при виде растерзанного толпой Муаммара Каддафи.

Саддама повесили по приговору суда, состоявшего из иракских курдов, прикидывающихся лучшими друзьями Америки. То был едва ли не единственный политический спектакль, на который американцы решились в исламском мире. Хотя надо бы признать, что кое-что похуже они проделывали на протяжении десятилетий и в непосредственной близости от США – в странах Латинской Америки.

Сирийская операция обещает резко увеличить число стран с военным присутствием США. Оно давно перевалило за 70! Впрочем, и без Сирии американцы давно закрепились на Ближнем Востоке. В связи с этим возникает вопрос: каким образом удается пришельцам из Америки властвовать практически во всех уголках мира. Ответ на этот вопрос можно получить в последних публикациях западной прессы, посвященных событиям в Cирии. «В настоящее время США имеют самый многочисленный военно-морской флот на планете. В состав ВМС США входит больше всего авианесущих кораблей, американцы обладают самым мощным подводным флотом и авиацией… Это и есть главная основа этой невиданной мощи». Она – американская военная мощь в ближневосточном регионе - особо закрепляется ее многолетним присутствием в Бахрейне, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Cаудовской Аравии, Кувейте.

Ну и в заключение надо бы сказать несколько слов и о другом, остающемся в тени оружии США – информационном. Именно благодаря особому искусству информационного обеспечения своих военных акций, США удается представить российское участие на стороне Сирии в качестве главного дестабилизирующего фактора в Ближневосточном регионе.

А это дорогого стоит в начавшемся противостоянии двух держав. Хотя они сравнимы лишь в ядерном вооружении. Во всем остальном, как недавно признался в открытом эфире В.В.Путин, – превосходство США многократное.

И что же, неужто все выглядит как в знаменитой басне Крылова? Неужто Россия так сильна, коли сама Америка ей нипочем? Вот и попятилась американская военная машина из Сирии, развязав тем самым руки своему неуемному сопернику. Неужто Вашингтон отказывается от своей главной цели?

Однако сирийский десант понадобился Трампу вовсе не для взятия Дамаска. Сирию российские флотоводцы называют единственным бакеном своей флотилии. Без нее российский флот можно запереть в Средиземном море, и РФ лишится того, что ее делает мировой державой, если и не сравнимой с США, то достойно противостоящей им. Американцы уходят, стало быть русские остаются, по крайней мере на ближайшие годы. В Москве нашли свое объяснение произошедшему: «В Сирии доминируют российские войска. Если там находиться дальше, то возникнет вопрос о разграничении зон влияний, а позиция США - не иметь с Россией никаких отношений».

Похоже на Трампа. Но стоит учесть и сообщения из США: помимо отставки главы оборонного ведомства, что имеет “сирийские” корни, следует помнить, что американцы, уходя-таки, остаются в Сирии (2 тысячи десантников!) и в Ираке – рядышком. А навести порядок в стране Асада могут и русские. А если этот процесс затянется, опять же вода на американскую мельницу: Россия завязнет в сирийской войне, а там, глядишь, заговорят автоматы и на Украине. Так что Сирия никуда не денется...

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