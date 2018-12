Американские Архонты Вселенского патриархата недовольны Путиным

Примечание 1: Архонт (др.-греч. ἄρχων — начальник, правитель, глава; от ἄρχη — начало, власть) — высшее должностное лицо в древнегреческих полисах (городах-государствах). В Византийской империи этот титул носили высокопоставленные вельможи. Слово Архонт во многом имело то же значение, что и славянское слово «князь»

Putin Falsely Claims that Ecumenical Patriarch Bartholomew Wants to Subdue Ukrainian Church, Profit From It

Путин облыжно утверждает, что Вселенский патриарх Варфоломей хочет подчинить себе Украинскую церковь и зарабатывать на ней





Орден Святого Андрея, Архонты Вселенского Патриархата, с разочарованием отмечают слова Президента России Владимира Путина о недавнем решении Вселенского Патриархата предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви.

На пресс-конференции в Москве в четверг Путин сказал об украинской православной церкви:

“.. посмотрите, какая зависимость наступает от турецкого Патриархата. Там и назначения, и деньги, что самое главное. Я думаю, что это — главный побудительный мотив Варфоломея: подчинить эту территорию, а потом еще и зарабатывать на этом. Это главный побудительный мотив, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона..”

Ни одно из этих утверждений не соответствует действительности. Предоставление автокефалии Украинской Православной Церкви фактически делает Украинскую Церковь менее зависимой, а не более зависимой от Вселенского Патриархата, который Путин насмешливо называет «Турция, Турецкий Патриархат». Раздражение Путина вызвано тем, что Украинская Церковь больше не зависит от Русской церкви или государства, в этом отношении.

Об этом рассказал Святейший Вселенский Патриарх Варфоломей, в четверг, 29 ноября 2018 года, когда принимал делегатов Межпарламентской Ассамблеи Православия, в том числе российского депутата Сергея Гаврилова. Его Святейшество отметил тогда, что предоставление автокефалии Церквам не увеличивало, а уменьшало территорию самого Вселенского Патриархата: «Конечно, это привело к огромному сокращению паствы самого Вселенского Патриархата, уменьшившейся, по политическим причинам, до окраин Константинополя».

Тем не менее, Его Святейшество заявил: «Мы считаем, что предоставляя автокефалии мы делаем правильные вещи. Мы считаем, что это их право иметь свою собственную автокефалию, которую все страны и народы Балкан получили именно из Константинополя».

Путин также заявил, что действия Вселенского Патриархата были «вопиющим нарушением религиозных свобод». Его Святейшество, напротив, объяснил, что автокефалия предоставила украинцам религиозную свободу, поскольку украинцы имели такое же право на независимость, как и другие православные: «Поскольку все православные народы получили свою автокефалию, это право также принадлежит миллионам украинцев, которые многие годы живут в ситуации абсурдного раскола. И чтобы удовлетворить их желание и их справедливую просьбу, они обратились к Константинопольской Матери-Церкви, как и все другие народы в прошлом».

Орден сожалеет о безосновательных утверждениях, бросающих тень на Вселенский Патриархат, высказанных президентом Путиным. Мы надеемся, что он сделает более трезвую оценку ситуации и поймет, что Вселенский Патриархат не получает никакой материальной выгоды от предоставления автокефалии Украинской Церкви. Это было делом канонического права, права на свободу вероисповедания и простой справедливости. Мы надеемся и молимся, чтобы это послужило поводом для духовного обновления в автокефальной Украинской Православной Церкви и для гармонии и мира в Православной Церкви во всем мире.

Anthony J. Limberakis, MD

Archon Aktouarios

National Commander

Архонты Вселенского патриархата (отрывок из статьи в Википедии)

Архонты Вселенского патриархата (фотография с сайта Archons.org)

Орден святого апостола Андрея (англ. Order of St. Andrew the Apostle, греч. Τάγμα του Αποστόλου Ανδρέα), или Архонты Вселенского патриархата (англ. Archons of the Ecumenical Patriarchate, греч. Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου) — общественная некоммерческая организация[2], аффилированная с Греческой православной архиепископией Америки[3][4], членами которой являются влиятельные и состоятельные представители греческой общины Америки. Почётный титул архонта даруется патриархом Константинопольским грекам-мирянам, известным и уважаемым лидерам православно-христианской религиозной общины, в знак их выдающихся заслуг перед Константинопольской православной церковью[5]. Один из ведущих в мире православных орденов[6].

Миссией ордена является содействие религиозной свободе, благополучию и улучшению положения Вселенского патриархата, административный центр которого находится в Стамбуле (Турция). Организация служит бастионом защиты и поддержки миссионерской деятельности святого апостола Андрея. Орден занимается также вопросами неотъемлемых (базовых) прав человека, где бы и когда бы они ни были нарушены, благосостоянием и общим благоденствием христианской церкви[7][8].

Хотя организация именует себя «Орденом», она не претендует на право называться «Рыцарским орденом» как таковым[6].

Первым Национальным командором ордена был Пьер Ди Митс (англ. Pierre De Mets, Панайотис Димитриу, греч. Παναγιώτης Δημητρίου)[9][10]. С 1998 года эту должность занимает Энтони Дж. Лимберакис, доктор медицины, под руководством которого деятельность архонтов направлена на достижение религиозной свободы для Вселенского патриархата[8][9][11].

Архонтами Вселенского патриархата являются представители самых разных сфер деятельности.

История

Орден святого апостола Андрея Вселенского Патриархата был организован в день Торжества православия 10 марта 1966 года при Патриархе Афинагоре I, когда архиепископ Американский Иаков от его лица удостоил тридцать членов Греческой Православной Архиепископии Америки различных оффикиев(чинов, титулов)[6].

Нынешнее понятие «оффикий» происходит от одной из самых авторитетных должностей в древнем мире. Беря своё начало в греческих городах-государствах (полисах), эти должности гражданской службы были преобразованы, когда в IV веке Римская империя приняла христианскую веру. Следствием произошедших трансформаций стало не только появление влиятельных лидеров/должностных лиц в христианской общине, но сами по себе их обладатели взяли на себя особые религиозные обязанности по служению и распространению веры в Римской империи. Древний орден архонтов — это, по сути, старейшая и самая престижная почесть, которой могут быть наделены миряне всего христианского мира[7].

19 ноября 1991 года решением Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата (греч. Αγίαν καί ῾Ιεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου) в Греции был создан Орден/Братство Оффикиалов (Архонты) «Пресвятая Дева Блаженнейшая» Святой Христовой Великой Церкви (греч. Αδελφότης Οφφικιάλων (Άρχοντες) της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας «Παναγία η Παμμακάριστος», англ. Brotherhood of the Most Holy Lady Pammakaristos)[6][12], а 22 февраля 1992 года был назначен его первый административный совет (руководящий состав)[13][14]. Целями и предметами деятельности организации являются: духовное единство архонтов всех территорий (за исключением Америки, где на момент создания братства уже существовал Орден святого апостола Андрея), их связь с Вселенским Троном, культурная активность и взаимодействие, а также ежегодный съезд в Фанаре (Турция) в день (воскресенье) Фотинии Самарянки, поминовение Святых Патриархов Константинопольских, финансовая поддержка деятельности Патриархата и др.[15] Первым крупным мероприятием было восстановление существующих православных храмов в Стамбуле (см. также Православие в Турции).

Ежегодно 30 ноября Орден проводит торжественное собрание, что совпадает с праздничным днём чествования памяти апостола Андрея, святого покровителя организации[16].

В последние годы Орден выражает сильную обеспокоенность положением Вселенского Патриархата в Турции[6][10].

1 июля 2018 года Орден запустил веб-сайт christianpersecution.com с целью привлечения внимания к теме усиления преследования христиан по всему миру, с особым акцентом на тяжёлое положение Вселенского Патриархата[17][18].

Орден призвал правительство Турции к немедленному освобождению американского пастора Эндрю Брансона[19][20], который, будучи на протяжении 22 лет христианским проповедником в этой стране, в октябре 2016 был задержан и заключён в тюрьму по обвинию в шпионаже и терроризме. Орден приветствовал аналогичный призыв к турецкому правительству со стороны президента США Дональда Трампа[21] и ряда сенаторов США[19][22], а также санкции правительства США в отношении Турции в связи с нежеланием последней освободить Брансона[23].

В мае 2018 года Орден выразил сожаление в связи с публикацией на сайте европейского издания Modern Diplomacy статьи украинской журналистки Нади Базюк[24], в которой автор написала о том, что организация исламского общественного деятеля и проповедника Фетхуллаха Гюлена, названная правительством Турции террористической группировкой, сотрудничает с Вселенским Патриархатом и одновременно манипулирует им с целью расширения своего влияние на Украине, что в перспективе может стать предметом серьёзной озабоченности для официальных лиц России. В частности, говоря о тесных связях между Вселенским Патриархатом и Гюленом, Базюк утверждала, что организация Гюлинистов играет определённую роль в обсуждении возможности предоставления автокефалии Украинской православной церкви, что являлось одной из главных тем во время встречи 9 апреля 2018 года Вселенского Патриарха Варфоломея с президентом Украины Петром Порошенко в Фанаре. Комментируя данную публикацию, Орден заявил, что «идея о том, что Гюленисты и Вселенский Патриархат строят общие тайные планы с целью расширения своего влияния на Украине, имеет все признаки теории заговора, выдуманной в России с целью оказания поддержки своему союзнику, правительству Эрдогана, против двух своих давних мишеней, и для дальнейшей кампании российских и турецких националистов по подрыву достоинства и репутации Вселенского Патриархата»[25][26]. Орден призвал издание Modern Diplomacy удалить статью Базюк со своего сайта и опубликовать соответствующее опровержение её заявлений, которые назвал откровенной ложью и пропагандой, «способствующей распространению российских махинаций против Вселенского Патриархата»[27]. Впоследствии издание Modern Diplomacy удалило статью Базюк со своего сайта[28]. Усилия по дискредитации Вселенского Патриархата продолжаются, по мнению Ордена, на протяжении многих лет, в качестве примера чего им приводится статья турецкого журналиста Мустафы Акиола[en], опубликованная в 2016 году в газете Hürriyet Daily News[en][27]. Акиол называет обвинения в адрес Вселенского Патриархата «российской пропагандой», направленной, кроме прочего, «по-видимому, на демонизацию Вселенского Патриархата», что могло бы сделать его жизнь в Турции «более сложной», а также отмечает, что «не является секретом то, что Русская православная церковь на протяжении долгого времени имеет зуб на Константинопольский патриархат»[29].

В августе 2018 года, ссылаясь на статью информационного агентства Associated Press, в которой российские хакеры из группы Fancy Bear уличались в попытке на протяжении нескольких лет получить доступ к электронной переписке помощников Вселенского Патриарха Варфоломея, в частности к информации относительно темы предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви[30], Орден заявил, что «осуждает это вторжение в частную переписку Вселенского Патриархата, и призывает всех православных христиан вспомнить о том, что Вселенский Патриарх имеет право даровать Томос об автокефалии Украинской православной церкви, если примет решение сделать это»[31].

В октябре 2018 года, на торжественном банкете по случаю вручения Премии Афинагора в области прав человека супругам Алексу и Ксанти Карлуцос, Национальный командор Ордена Энтони Лимберакис приветствовал решение Вселенского Патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви, и добавил, что Турция «продолжает душить Вселенский Патриархат, который находится на перекрестии прицела не только Турции, но в настоящее время и России, и её тоталитарного Путина»[32].

Орден приветствовал избрание митрополита Епифания (Думенко) предстоятелем Православной церкви Украины[33].

статью прочитали: 53 человек

Комментарии