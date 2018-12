архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 24.12.18 23:14 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;

"Putin Announces Advanced Hypersonic Weapons; Russian Military Plans For Base In Caribbean; Warns Nuclear War Shouldn’t Be Underestimated" - 20 декабря 2018 г. Путин объявляет о передовом гиперзвуковом оружии; Российские военные планы для базы на Карибах; Предупреждение о том, что ядерная война не должна быть недооценена Президент России Владимир Путин опроверг утверждение США о том, что Россия разработала новую крылатую ракету в нарушение Договора о ядерных силах средней дальности (INF) 1987 года, который запрещал наземные ядерные ракеты в Европе во время холодной войны. Путин добавил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием, превосходящим запрещенное оружие договором, и не нуждается в новых ракетах, сообщает Associated Press. «Ни у кого еще нет гиперзвукового оружия, но у нас оно есть», - сказал он. США и НАТО предупредили ранее в этом месяце, что они приостановят свои обязательства по Договору о ядерных силах средней дальности (INF) на 60 дней, если Россия не вернется к полному соблюдению. США утверждают, что крылатая ракета 9M729 нарушает договор INF, сообщает Activist Post. Это произошло после того, как Россия провела учения по полету двух из своих ядерных стратегических бомбардировщиков-носителей ядерного оружия Ту-160 над Карибским морем во время 10-часовой учебной миссии, сообщает WSBTV. Также стоит отметить, что Путин недавно заявил, что не следует недооценивать угрозу ядерной войны, поскольку за последние несколько месяцев напряженность в отношениях между странами НАТО и Россией возросла. Путин добавил, что выход США из договора может привести к «глобальной катастрофе» и что он надеется, что «здравый смысл возобладает». Россия, похоже, готовится к потенциальной войне. В апреле этого года российский государственный телеканал предупредил, что некоторые американцы готовятся к грядущей войне с Москвой, объясняя жителям страны, как пополнять свои бункеры водой и предметами первой необходимости в случае начала войны. Это наглядно видно из того, что Россия предполагает, что она будет строить базы на Карибах и укреплять свои существующие арктические опорные пункты. «Мы закончим строительство инфраструктуры в 2019 году для размещения блоков радиолокационных станций противовоздушной обороны на островах Средний и Врангель и на мысе Шмидта» в российской Арктике, заявил министр обороны Сергей Шойгу, по данным France 24. В докладе отмечалось, что НАТО провела свои крупнейшие военные учения с момента окончания холодной войны вблизи арктической границы России с Норвегией в начале этого года. Что касается Карибов, в сочетании с социалистической страной Венесуэлой, Россия планирует построить базу и военное присутствие, возможно, в ответ на предположение США выйти из договора INF, в Ла Орчила, Венесуэла, согласно TASS. По словам военных представителей, российские власти приняли решение (а президент Венесуэлы Николас Мадуро не возражал) разместить стратегические самолеты на одном из островов Венесуэлы в Карибском море, который имеет военно-морскую базу и военный аэродром. Десять лет назад российские эксперты и командиры Вооруженных сил уже посетили остров Ла Орчила, расположенный в 200 километрах к северо-востоку от Каракаса. Венесуэльские законы запрещают создание военных баз в стране, но возможно временное развертывание военных самолетов. «Правильное решение включать Венесуэлу в авиационные миссии дальнего действия», - заявил изданию военный эксперт полковник Шамиль Гареев, добавив, что это также экономически целесообразно. «Наши стратегические бомбардировщики не только не будут возвращаться в Россию каждый раз, но и не будут выполнять дозаправку топливом в воздухе во время патрульной миссии в Америке. Наши самолеты Ту-160 прибывают на свою базу в Венесуэле, проводят полеты, выполняют свои задачи и затем заменяются на основе ротации. Вот как это должно быть сделано », - сказал он. Член-корреспондент Академии военных наук полковник Эдуард Родюков, в свою очередь, заявил «Независимой газете», что «прибытие российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Центральную Америку является своего рода сигналом для Трампа, который заставит его осознать, что отказ от договоров о ядерном разоружении будет иметь эффект бумеранга». В ответ госсекретарь США Майк Помпео заявил, что учения были бесполезной тратой государственных средств, в гневной речи. «Правительство России отправило бомбардировщики через полмира в Венесуэлу», - сказал Помпео в Twitter. «Российский и венесуэльский народ должен увидеть это таким, какое оно есть: два коррумпированных правительства тратят государственные средства и подавляют свободу, пока их люди страдают». В прошлом месяце Москва протаранила и обстреляла корабли ВМС Украины, якобы за вторжение в ее территориальные воды. США, НАТО и несколько стран осудили это действие как «акт агрессии». В результате украинское правительство решило ввести военное положение в ответ в некоторых частях страны, при этом президент Украины Петр Порошенко обвиняет Россию в наличии 80 000 военнослужащих, 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 единиц бронетанковой техники, 500 самолетов и 300 вертолетов, размещенных на границе в Крыму. Данное утверждение, о котором идет речь, будет действовать в течение 30 дней до 25 января и призывает к частичной мобилизации украинских военных для защиты границы и крупных государственных и промышленных объектов от возможной дальнейшей агрессии. Другими словами, часть страны находится в военном положении. Это также произошло после того, как обострилась напряженность между США и Китаем, союзником России, когда США участвовали в аресте Мэн Ваньчжоу, главного финансового директора Huawei, который был арестован в Канаде и в настоящее время подвергается экстрадиции в Соединенные Штаты. Что еще хуже, США, возможно, только что увеличили это разделение с обвинением двух китайских граждан - Чжу Хуа и Чжан Шилун - в ущербе, по крайней мере, для 45 компаний США и правительственных учреждений. Оба также прямо были обвинены в действии по соглашению с правительством Китая. «Китаю будет трудно сделать вид, что он не несет ответственности за эти действия», - заявил на пресс-конференции заместитель генерального прокурора Род Розенштейн. Все это происходит на фоне торговых переговоров с Китаем, которые сейчас могут потерпеть неудачу. У китайцев есть время до 1 марта, по словам Трампа; если по истечении 90 дней не будет заключено ни одной сделки, США продолжат повышать тарифы на китайские товары на 200 миллиардов долларов США с 10 процентов до поразительно диких 25 процентов. Прямо сейчас это просто потенциальная возможность для торговой войны, но ситуация может значительно обострить прошлые экономические санкции; и государственные средства массовой информации Пекина ранее предупреждали, что любая попытка помешать Китаю получить доступ к его интересам в регионе Южно-Китайского моря может привести к разжиганию «крупномасштабной войны». На прошлой неделе Activist Post сообщил о том, что «администрация Трампа планировала усилить торговую войну США с Китаем за ее предполагаемое участие в краже американских торговых секретов и технологий и взломе правительственных компьютеров». Менее 6 месяцев назад в сентябре Россия провела свои ежегодные осенние военные учения «Восток-2018» в сотрудничестве с Китаем. По данным Министерства обороны России, две страны объединились для проведения различных учений: 300 000 военнослужащих, 1 000 самолетов, 36 000 боевых машин и 80 кораблей. По сообщению NPR, учения проходили в пяти различных тренировочных зонах, а также в Японском, Беринговом и Охотском морях, и считались самыми крупными за последние десятилетия. Эти военные барабаны продолжают биться все громче и громче, без признаков замедления растущего ритма между тремя сверхдержавами, что, если мы не будем осторожны, это может привести к «глобальной катастрофе».

статью прочитали: 6 человек Комментарии