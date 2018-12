архив



опубликовано редакцией на Переводике 25.12.18

"The Meaning of the Cryptic Messages on The Economist’s “The World in 2019” Cover " Глобальная сеть - 20 декабря 2018 г. “Мир в 2019 году”: очередная каббалистическая шифропиктограмма-прогноз от Дома Ротшильдов Взгляните на загадочную символику обложки журнала Economist - «Мир в 2019 году», в которую входят «Четыре всадника Апокалипсиса». Что нам пытаются этим сказать? Published December 20, 2018 Vigilant Citizen

Каждый декабрь, известный журнал Economist издает специальный выпуск, в котором прогнозируются тенденции и события будущего года. И каждый раз обложка этого выпуска представляет собой сложный комплекс изображений, относящихся к разным людям и понятиям. В то время как значение некоторых из этих изображений очевидно, другие, по-видимому, закодированы «для тех кто знает и понимает». Выпуск этого года не является исключением. На самом деле, они [изображения на обложке выпуска этого года] более загадочны, чем когда-либо раньше. Зачем кто-то будет тратить время на расшифровку этих обложек? Потому что Economist - это не просто какой-то журнальчик, это издание которое напрямую связано с мировой элитой. Оно частично принадлежит банковской семье английских Ротшильдов, а его главный редактор Джон Миклетвейт несколько раз присутствовал на конференциях Бильдербергского клуба. Короче говоря, руководство журнала Economist хорошо осведомлено о повестке дня элиты, и они делают все возможное для ее продвижения.

Эта обложка Economist 1988 года призвала к созданию мировой валюты под названием «Феникс» - одного из любимых символов оккультной элиты. Птица стоит на куче горящих национальных валют. Как видно из моих статей о выпусках The Economist за 2015 и 2017 годы , эти обложки часто изобилуют оккультной символикой элиты, перемешанной с закамуфлированными сообщениями о том, как элита, различными путями, контролирует массы. Издание 2019 года более откровенное, чем когда-либо раньше. «Мир в 2019 году»

Это описание, опубликованное журналом Economist на его официальном сайте: Прогноз «Мир в 2019 году» будет опираться на три десятилетия успеха публикации: это будет уже 33-й выпуск. Он устремляет свой взор в будущее: - администрации Трампа с новым Конгрессом, реальности Brexit’а, выборов в Индии, Индонезии, Нигерии и по всей Европе, технических проблем ИИ (искусственного интеллекта) и Китая (будет ли 2019 год «вершиной Силиконовой долины»?), космических путешествий (через 50 лет после посадки на Луну) и культуры (500 лет спустя после Леонардо да Винчи). Обратите внимание, в описании подчеркивается, что «это будет 33-е издание». Зачем подчеркивать этот случайный нумерологический факт? Не потому ли, что 33 является самым важным числом в масонстве? Это вполне вероятно, так как на обложке, в рисунках Леонардо да Винчи, присутствует ярко выраженная масонская символика. Леонардо да Винчи Главная тема этой обложки - Леонардо да Винчи, потому что в 2019 году исполнится 500 лет со дня его смерти. В связи с этим, обложка выполнена в стиле рукописи да Винчи. Первая деталь, которую можно заметить, - это зеркальное письмо. Почему все написано справа налево? Известно, что да Винчи часто писал в зеркальном стиле, и причина, по которой он это делал, остается загадкой. Некоторые утверждают, что он не хотел размазывать чернила при написании; другие считают, - он не хотел, чтобы другие люди украли его идеи. Те, кто исследовал оккультные увлечения да Винчи, полагают, что его зеркальное письмо может быть как-то связано с его попыткой скрыть эзотерические знания. В свое время те, кто обвинил да Винчи в том, что он еретик, даже назвали его зеркальные рукописи «дьявольскими письменами». В оккультных кругах, зеркальное письмо, как использующее перевернутые символы, часто ассоциируется с сатанизмом и черной магией. Давайте посмотрим на символику обложки. Витрувианский человек В центре обложки изображен “Витрувианский человек”, знаменитый эскиз да Винчи, изображающий человека, вписанного внутри круга и квадрата. Говорят, что это представление [пропорций] «идеального человека».

Оригинальный Витрувианский Человек с комментариями да Винчи в зеркальном написании. В то время как “Витрувианский человек” часто описывается как «учение о пропорциях человека», в оккультных кругах - особенно в масонстве, он имеет гораздо более глубокое символическое значение. Он эзотерически представляет человеческое тело (микрокосм) как отражение всей вселенной (макрокосма) - герметический принцип, выраженный оккультной аксиомой «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится наверху» (Другими словами - микромир подобен макромиру, то есть законы гравитации, строение атома, структура внутреннего мира атома подобны структуре строения тела человека и вселенной - Wikipedia, дополнение переводчика, perevodika.ru). Эскиз да Винчи был основан на работах Витрувия, римского архитектора, который считался «первым Великим Мастером» масонства. Соответственно, Витрувианский Человек визуально изображает конечную цель масонства - найти квадратуру круга. В масонской символике квадрат представляет физическое тело, а круг представляет душу. В более широком смысле квадрат представляет материальный мир, а круг представляет духовное царство. Одной из целей масонства является гармонизация этих двух противоположных миров (физического и духовного) для создания «совершенного человека». Эта концепция полностью представлена ​​в логотипе масонства. Масонские угольник и циркуль Логотип масонства сочетает в себе угольник и циркуль - два инструмента, используемых в архитектуре. Угольник используется для рисования прямоугольников, а циркуль - для рисования окружностей. Найдя «квадратуру круга», масон, как говорят, становится подобным Богу. Я не буду углубляться в связи да Винчи с оккультизмом, потому что для этого потребуется целая книга (и я не говорю о “Коде да Винчи”). Давайте просто вспомним, что в своем 33-м выпуске на конец года Economist представляет «современного» Витрувианского Человека.

Витрувианский Человек 2019 года носит очки ночного видения или, возможно, гарнитуру VR. Его зрение улучшилось или он ослеп? В руках он держит лист конопли, бейсбольный мяч и смартфон. Можно утверждать, что все эти вещи используются, чтобы отвлечь и успокоить современного человека с помощью фармацевтических компаний, больших технологий и развлечений. У Витрувианского Человека также есть две татуировки. На его предплечье вытатуирована двойная спираль, символ, представляющий ДНК. Скорее всего, это ссылка на интенсивные исследования модификации ДНК, проводимые частном секторе. Была ли изменена ДНК Витрувианского Человека? На груди, со стороны сердца, у него татуировка "#MeToo". В то время как движение #metoo выявило некоторых голливудских моральных уродов, оно также создало атмосферу цензуры и репрессий, когда многие люди были публично обвинены, осуждены и приговорены к изгнанию. На какую-то связь с этим указывает то, что Витрувианский Человек держит весы - классический символ правосудия. Тем не менее, одна чаша весов, на которой нарисованы 5 человек, сильно перевешивает другую - с 4 людьми. Это Верховный суд США, который недавно получил нового и неоднозначного судью, или это только склоненные на одну сторону весы правосудия в 2019 году? В целом, современный Витрувианский Человек выглядит ослепленным, ослабленным, сбитым с толку и подавленным. Круг вокруг него, который когда-то символизировал духовное царство, теперь представляет собой земной шар. Витрувианский Человек потерял свою душу? Он сейчас занимается только земными делами? «Распознавание лиц» На обложке представлена ​​точная копия наброска да Винчи, в котором анализируются пропорции человеческой головы. Над изображением написано (зеркальным письмом) «Распознавание лиц», что является следующим шагом в технологии наблюдения Big Brother.

Заголовок из The Guardian о том, что Тейлор Свифт сканирует лица своих поклонников без их ведома и согласия. Обложка Economist также анализирует пропорции головы Дональда Трампа. Линии на голове Трампа отличаются от тех, что указаны выше. Вы заметили контур перевернутого американского флага?



Трубопроводы Путина

Другой глава государства, изображенный на обложке, - Владимир Путин со словами «трубопроводы Путина». Это ссылка на газопроводы, которые строит Россия, в Сирии, постсоветских государствах и даже в Европе. Газопровод NordStream 2, соединяющий Россию с Германией, должен быть завершен в 2019 году. Этот крайне спорный проект был признан «актом предательства» со стороны Германии, его критики говорят, что он отдаст Европу во власть российской энергетики. Трубопровод Россия-Турция TurkStream был запущен в ноябре 2018 года и поможет укрепить экономику России и её региональное влияние. Пиноккио Справа от Путина нарисован Пиннокио ​​- марионетка, чей нос растет когда он начинает лгать (забавный факт: рассказ о Пиноккио - это также сложная масонская аллегория). Так что под обложкой подразумевается, что кто-то будет лгать в 2019 году. Но кто? Трамп и Путин (единственные два политика на обложке)? Элита вообще? Канье Вест? Четкого ответа нет. А может просто Economist говорит массам, что им вообще лгут. Спасибо, парни.

Четыре Всадника Апокалипсиса Прямо под Путиным изображены, стоящими на Северной Европе и лицом к Америке, не кто иные, как Четыре Всадника Апокалипсиса. Книга Откровения описывает Всадников как предвестников Страшного Суда. Говорят, что Конь Белый символизирует Завоевание, Мор и пришествие Антихриста; Конь Красный представляет Войну; Конь Черный ассоциируется с Голодом, а Конь Бледный - со Смертью. Это предвестники каких-то больших катастроф. Почему Economist добавил эти чрезвычайно зловещие библейские фигуры на свою обложку? Четкого объяснения там нет. Аист Это можно интерпретировать несколькими способами, и все интерпретации огорчительные. Это классическое изображение аиста с новорожденным ребенком. Однако есть одна важная деталь: на платке в который завернут ребенок нанесен штрих-код. Это может быть ссылкой на «дизайнерских младенцев», спорную практику, которая должна получить импульс в 2019 году. «Спроектированный» ребенок - это человеческий эмбрион, который был генетически модифицирован (обычно следуя рекомендациям, установленным родителями или учеными), для получения желаемых признаков. Это делается с использованием различных методов, таких как инженерия зародышевой линии или преимплантационная генетическая диагностика (ПГД). Эта технология является предметом этических дебатов, поднимая вопрос концепции скрещивания с генетически модифицированными «сверхлюдьми» и, в конечном итоге, замены современных людей. - Википедия Вторым значением этого изображения может быть торговля детьми. Штрих-коды размещаются на продуктах для отслеживания запасов и выполнения транзакций. Торговля детьми - это отношение к человеку как к продаваемому продукту. Это довольно эффективный (и тревожный) способ символизации торговли детьми. Наконец, учитывая тот факт, что аист находится прямо под Четырьмя Всадниками Апокалипсиса, это изображение также может иметь библейское значение. В книге Откровения говорится, что после восхищения люди на Земле будут вынуждены получить «знак зверя» (666), чтобы «покупать или продавать». Что может быть лучше, чтобы заставить человека получить знак зверя, чем накладывать его при рождении? Другие изображения Обложка содержит несколько других изображений, относящихся к событиям, которые, как предсказывает Economist, должны произойти в 2019 году. Вот их краткое изложение: В верхней части обложки стрелка указывает от летательного аппарата да Винчи к Луне. Это может быть ссылка на многие частные компании, намеревающиеся отправиться на Луну в 2019 году. Следует также отметить, что Луну на обложке мы видим в виде полумесяца, символа, ассоциирующегося с исламом.

Еще одна «летающая машина» (реальная) изображена над словами «New Horizons of Ultimate Thule». Это относится к космическому аппарату НАСА «New Horizons», который приблизится к таинственному отдаленному объекту Ultimate Thule в Новый год.

Под луной находится вулкан. Должны ли мы ожидать извержения какого-то вулкана в ближайшее время?

Внизу слева (стоит на Бразилии) изображен панголин, который находится под угрозой исчезновения, млекопитающие стирают его с лица земли.

2019 год будет годом 150-летия со дня рождения Ганди; Это также год 200-летия со дня рождения Уолта Уитмена (изображен под Пиноккио).

Анджелина Джоли - в образе Моны Лизы - шедевра да Винчи. В верхней части обложки мы видим «Angelina Jolie: Responding to Refugees». Её могут использовать для продвижения нового «Пакта о миграции» ООН. Действительно, Джоли в настоящее время является специальным посланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Она фокусируется на «крупных кризисах, которые приводят к массовым перемещениям населения, пропаганде и представлению УВКБ ООН и Верховного комиссара на дипломатическом уровне». В заключение Обложка «Мир в 2019 году» - точное отражение взглядов оккультной элиты. Она представляет собой смесь оккультной символики со ссылками на контроль и манипулирование массами. Журналу доставляет странное удовольствие предсказывать катастрофические события, в то же время заставляя людей гадать над неопределенными и необъяснимыми ссылками. Элита любит скрывать информацию, и зеркальное письмо только подчеркивает этот факт. В центре всего этого находится Витрувианский Человек, символ, используемый масонами, чтобы представить человека, стремящегося к проявлению своего полного потенциала. Тем не менее, версия [Витрувианского Человека] 2019 года ослеплена и сбита с толку вещами, которые проталкивает элита. Позволим ли мы себе пойти по тому безрадостному пути, который они предсказывают? статью прочитали: 64 человек Комментарии