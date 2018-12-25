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скаут: Игорь Львович;
   
 

Решение Трампа заставило курдов искать покровительства России

                         24 декабря 2018 г.

Ð ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¢ÑÐ°Ð¼Ð¿Ð° Ð·Ð°ÑÑÐ°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ ÐºÑÑÐ´Ð¾Ð² Ð¸ÑÐºÐ°ÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÑÐ¾Ð²Ð¸ÑÐµÐ»ÑÑÑÐ²Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", сразу две делегации Союза демократических сил Сирии прибыли в Москву на переговоры с представителями российского министерства иностранных дел. Визит проходит на фоне решения президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.

Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights подтверждает, что сирийские курды направили своих представителей на переговоры в Москву. Еще одна делегация прибыла на военную базу Хмеймим, где расположено командование российского контингента в Сирии.

Главная тема переговоров – будущее территории, расположенной к востоку от Евфрата. Как утверждается, Россия предложила курдам передать контроль над границей с Турцией сирийским военным, однако курды предпочитают, чтобы пограничная полоса находилась под российским контролем.

Сирийские курды сыграли ключевую роль в победе над террористической группировкой "Исламское государство", избегая при этом конфронтации с режимом Башара Асада. Американское покровительство позволило им создать на востоке Сирии государство в государстве.

Несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале операции против сирийских курдов, которых официальная Анкара считает террористами. Вскоре после этого президент Трамп сообщил о выводе американских войск из Сирии, оставив недавних союзников один на один с турецкой армией.



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теги: Ближний Восток  
   
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