Израиль вновь наносит воздушные удары по целям в Сирии

Канада

Израиль обстрелял ракетами цели вблизи сирийской столицы, ранив трех солдат

Удар по окрестностям Дамаска, о котором сообщают СМИ, был первым после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что США выведут все свои 2000 военнослужащих из Сирии

На этом кадре из видео, предоставленного сирийским официальным информационным агентством SANA, видны ракеты, летящие в небе вблизи Дамаска, Сирия, во вторник, 25 декабря 2018 года. В конце вторника, израильские военные самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Ливана, выпустили ракеты по районам расположенным вблизи сирийской столицы Дамаска, поразив склад оружия и ранив трех солдат . Сирийские государственные СМИ сообщают, что большинство ракет было сбито подразделениями ПВО. SANA / ASSOCIATED PRESS

The Associated Press

Bassem Mroue December 25, 2018

BEIRUT — В конце вторника, израильские военные самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Ливана, выпустили ракеты по районам расположенным вблизи сирийской столицы Дамаска, поразив склад оружия и ранив трех солдат . Сирийские государственные СМИ сообщают, что большинство ракет было сбито подразделениями ПВО

Телевидение, со ссылкой на неназванного военного чиновника, идентифицировало самолеты как израильские. Государственное национальное информационное агентство Ливана ранее сообщало, что израильские военные самолеты летали на небольшой высоте над южными частями Ливана.

Британская Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что израильская авиация нанесла авиаудары по трем объектам к югу от Дамаска, это были склады оружия иранских сил и ливанской группировки Хезболла.

Удар по окрестностям Дамаска, о котором сообщают СМИ, был первым после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что США выведут все свои 2000 военнослужащих из Сирии. В результате этого решения богатая нефтью восточная треть Сирии останется без контроля.

После объявления Трампа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «продолжит противостоять попыткам Ирана укрепиться, в военном отношении, в Сирии, и, по мере необходимости, мы даже расширим наши действия там».

Спустя почти час после начала атаки жители Дамаска все еще могли слышать, как подразделения ПВО ведут огонь по целям в воздухе.

«Агрессия все еще продолжается», - сказал ведущий на государственном телевидении, которое прервало свои программы для трансляции патриотических песен.

Позднее, телевидение процитировало неназванного военного чиновника, заявившего, что противовоздушная оборона Сирии «сбила большую часть ракет до того, как они достигли своих целей, и что, в результате нападения был поврежден склад оружия и ранено трех солдат». Было добавлено, что военные самолеты Израиля выпустили ракеты из воздушного пространства Ливана ,

Пресс-служба израильской армии не подтвердила рейды, но указала в заявлении, что «система ПВО была активирована для перехвата зенитной ракеты запущенной из Сирии». Израильские военные не сообщали о каких-либо повреждениях или ранениях.

Широко распространено мнение, что в прошлом, именно Израиль стоял за серией авиаударов, в основном направленных против иранских сил и сил Хизбаллы, сражавшихся вместе с правительством в Сирии. Атака во вторник является первой после ракетного нападения на южную окраину Дамаска 29 ноября.

В октябре Россия объявила, что поставила систему С-300 в Сирию. Это произошло после того, как 17 сентября произошел инцидент “дружественного огня”, вызвавший напряженность в регионе - сирийские войска, при ответе на израильский авиаудар, сбили российский разведывательный самолет.

Израиль

Израиль отразил атаку зенитной ракетой из Сирии

By Hana Levi Julian

18 Tevet 5779 – December 25, 2018

Photo Credit: Yonatan Sindel / Flash 90

Батарея противоракетной обороны «Железный купол», развернутая в южном израильском городе Сдерот, запускает ракету-перехватчик.

ПВО Израиля перехватила зенитную ракету, запущенную из Сирии в направлении Израиля.

«Система противовоздушной обороны Армии обороны Израиля (АоИ) была активирована в ответ на запуск зенитной ракеты из Сирии», - заявил официальный представитель АоИ в своем сообщении в Twitter.

Очевидцы сообщили, что, в результате перехвата, в небе над израильским городом Хадера и его окрестностями произошел громкий взрыв и появился клуб дыма.

«Система противовоздушной обороны сработала против зенитной ракеты, запущенной из Сирии. Жертв и повреждений нет», - сказал официальный представитель АоИ.

Менее чем за час до этого, сирийские источники сообщили о воздушном ударе по западной окраине Дамаска, который местные СМИ приписали израильским военным самолетам

В то же время, государственные СМИ заявили, что сирийские средства ПВО противодействуют «враждебным целям» на западной периферии Дамаска.

Ранее в этот день, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и другие члены Кабинета безопасности совершили поездку в район на севере, где АоИ, в рамках операции «Северный щит», работает над обезвреживанием и уничтожением террористических туннелей Хезболла.

Начальник штаба АоИ генерал-лейтенант Гади Эйзенкот, представитель Северного командования генерал-майор Йоэль Стрик и другие старшие офицеры проинформировали членов Кабинета Безопасности о ходе операции «Северный щит».

Кабинет безопасности провел обсуждение после встречи.

«Эта операция в основном завершена» - заявил Нетаньяху журналистам. «Здесь была проведена исключительная работа по лишению Хезболлы “тоннельного” оружия. Он вложил в него большие средства, а мы его уничтожили».

Израильская авиация нанесла удар по объектам про-иранских сил вблизи западной части Дамаска

By Hana Levi Julian

18 Tevet 5779 – December 26, 2018

Photo Credit: Twitter screen grab via Babak Taghvaee

Пуск зенитных ракет “земля-воздух” вблизи Дамаска.

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Babak Taghvaee@BabakTaghvaee

· 18h

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#BREAKING: Видео показывает как истребитель #Israel ВВС F-16I Sufa возвращается в #Israel после нанесения удара крылатыми ракетами Delilah по #Syrian военной базе вблизи #Damascus. Очевидно пилот выпускает тепловые ловушки для защиты от зенитных ракет выпущенных по нему над #GolanHeights.

Babak Taghvaee@BabakTaghvaee

#BREAKING: Смотрите это невероятное видео, показывающее как ЗРК Pantsir-S2 SAM #Syria ПВО, выпускает 8 ракет 57E6-E по крылатым ракетам Delilah , запущенных F-16I-ми 107 эскадрильи «Knights of the Orange Tail Squadron», вылетевшими с авиабазы #Hatzerim AB. pic.twitter.com/5PvvuhhAti

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3:57 PM - Dec 25, 2018

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Местные источники сообщили, что было выпущено 22 ракеты, но, по данным ливанской новостной сети Al Mayadeen, связанной с "Хизбаллой" , это число было ближе к 10. Ливанские СМИ утверждали, что цель находилась в районе Катаны.

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Другой источник сообщил, что сирийские военные, с площадок в Мацзе, Аль-Димасе, Аль-Кишве и сирийских Голанских высотах, выпустили ракеты Pantsir-S2 и S-200 SAM (ракеты класса "земля-воздух") по самолетам и крылатым ракетам атаковавших склады оружия .

Воздушный удар имел своей целью командование силами КСИР и Хезболлы в Сирии, а также ракеты Fajr-5

By Hana Levi Julian

18 Tevet 5779 – December 26, 2018

Photo Credit: Ofer Zidon / Flash 90

Израильский истребитель F-16 в полете.

Согласно источникам в АоИ, цитируемым военным журналистом Babak Taghvaee, в ходе хирургического удара по западному Дамаску, на расположенный в Сабуре штаб 4-й дивизии сирийской арабской армии поздно вечером во вторник, израильские летчики-истребители имели своей целью высокопоставленных членов поддерживаемой Ираном террористической организации "Хизбалла". Сообщение не подтверждено израильскими правительственными чиновниками. Удар был нанесен в ходе второй, проведенной этой ночью, атаки.

Предыдущий удар был направлен на, по меньшей мере три оружейных склада, использовавшихся иранскими силами и силами "Хизбаллы" и расположенных в районах к западу от Дамаска, включая Катану. Как минимум на одном из складов оружия хранился арсенал иранских ракет "Фаджр-5".





Согласно сообщению, первый и второй удары были нанесены истребителями F-16I, вылетевшими с авиабазы ​​Хатзерим и сопровождавшимися истребителями-перехватчиками F-35i Adir с авиабазы ​​Неватим на юге Израиля.

Журналист Jerusalem Pos Сет Дж. Францман, процитировав информацию с сайта Flightradar24.com, сообщил о том, что иранский транспортный Boeing 747-281F компании Fars Air Qeshm вылетел из международного аэропорта Дамаска всего за полчаса до того, как было сообщено о первом воздушном ударе. Самолет набрал высоту 30 000 футов и полетел на восток в сторону Тегерана.

Второй самолет, компании Maham Air, также направлявшийся в Тегеран, вылетел по тому же маршруту примерно через 35 минут. В прошлом были сообщения о том, что Fars Air Qeshm доставляет оружие в Сирию Хизбалле. Министерство финансов США обвинило Maham Air в связях с КСИР.





https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/1077937987210616832



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Согласно #Russian военным, за прошедшую ночь #Israeli ВВС выполнили 2 воздушных атаки. В каждой из них принимали участие по 4 истребителя F-16I Sufa. Каждый выпустил по 2 крылатых ракеты Delilah. Из общего количества 16 крылатых ракет, 14 было сбито #Syrian Pantsir-S2s!

6:43 AM - 26 Dec 2018

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