Подборка сообщений от ParsToday

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Ряд террористических группировок вокруг базы США Ат-Танф на юге Сирии приняли решение сдастся сирийской армии после вывода американских сил из этой базы.

Как сообщает ИРНА со ссылкой на телеканал "Россия Аль-Йаум", сирийские СМИ сегодня в среду объявили, что террористические группировки, так называемые "Магавир Ас-Сура" потребовали создать переход для перехода членов данной группировки на север Сирии.

У Соединенных Штатов есть 19 военных баз в восточной части Сирии недалеко от общих границ с Ираком, наиболее важной из которых является Аль-Танф.

Другое сообщение гласит о том, что сирийская армия вместе с российскими подразделениями вошла в район Аль-Арима на западе Манбидж на северо-востоке Сирии, чтобы освободить этот район от курдских сил.

Советник по средствам массовой информации отрядов народной обороны, Ризан Хаддо, в прошлую среду, указав на сотрудничество США и Турции против сирийских курдов, потребовал присоединения данной группировки к армии этой страны.

Соединенные Штаты под предлогом борьбы с террористическими группировками имеют незаконное военное присутствие в Сирии. Вашингтон незаконно присутствует в Сирии под предлогом борьбы с терроризмом в то время, как президент США Дональд Трамп в начале своего президентства признал, что эта страна внесла основной вклад в создание террористических группировок, в том числе ДАИШ, в Сирии.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря после семи лет напрасных усилий террористов в свержении сирийского режима заявил, что американские войска вскоре покинут Сирию.

Член комиссии парламента по безопасности и обороне в Ираке заявил: "Американские силы, эвакуированные из Сирии, без предварительного уведомления прибыли в провинции Эрбиль, аль-Анбар и Найнава в Ираке".

Карим аль-Мухамадави также заметил: "Стратегическое соглашение включает не размещение боевых частей на иракской территории, а только военную подготовку иракских сил безопасности и их вооружение".

"Вашингтон пытается после ухода из Сирии перевести свои войска в Ирак", - добавил он.

Ранее, комиссия иракского парламента по нацбезопасности заявила, что перевод американских военных из Сирии в Иракский Курдистан без координации с центральным правительством в Багдаде является "оккупацией и нарушением суверенитета Ирака".

Силы народного ополчения Ирака также озвучили готовность противостоять любой возможной угрозе после вывода американских сил из Сирии.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря после поражения террористов в семилетней войне в Сирии для свержения законного правительства Башара Асада заявил, что американские силы вскоре покинут сирийскую территорию.

Впервые после объявления США о выходе из СВПД американский авианосец в пятницу вошел в воды Персидского залива.

Авианосец USS John C. Stennis стал первым боевым кораблем ВМС США, вошедшим в Персидский залив после длительного перерыва в связи с выходом Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном.

Между тем, быстроходные катера ВМС КСИР Ирана преследуют ударную авианосную группировку США и отслеживают все ее перемещения. Они запустили в воздух беспилотник, а также произвели несколько залпов реактивными снарядами поблизости от американского корабля.









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