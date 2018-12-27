Подборка сообщений от ParsToday

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Террористы на юге Сирии решили  сдаться армии этой страны

Решение террористов на юге Сирии сдаться армии этой страны

Ряд террористических группировок вокруг базы США Ат-Танф на юге Сирии приняли решение сдастся сирийской армии после вывода американских сил из этой базы.

Как сообщает ИРНА со ссылкой на телеканал "Россия Аль-Йаум", сирийские СМИ сегодня в среду объявили, что террористические группировки, так называемые "Магавир Ас-Сура" потребовали создать переход для перехода членов данной группировки на север Сирии.

У Соединенных Штатов есть 19 военных баз в восточной части Сирии недалеко от общих границ с Ираком, наиболее важной из которых является Аль-Танф.

Другое сообщение гласит о том, что сирийская армия вместе с российскими подразделениями вошла в район Аль-Арима на западе Манбидж на северо-востоке Сирии, чтобы освободить этот район от курдских сил.

Советник по средствам массовой информации отрядов народной обороны, Ризан Хаддо, в прошлую среду, указав на сотрудничество США и Турции против сирийских курдов, потребовал присоединения данной группировки к армии этой страны.

Соединенные Штаты под предлогом борьбы с террористическими группировками имеют незаконное военное присутствие в Сирии. Вашингтон незаконно присутствует в Сирии под предлогом борьбы с терроризмом в то время, как президент США Дональд Трамп в начале своего президентства признал, что эта страна внесла основной вклад в создание террористических группировок, в том числе ДАИШ, в Сирии.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря после семи лет напрасных усилий террористов в свержении сирийского режима заявил, что американские войска вскоре покинут Сирию.



Американские силы покинули Сирию и прибыли в провинции Ирака

Американские силы покинули Сирию и прибыли в провинции Ирака

Член комиссии парламента по безопасности и обороне в Ираке заявил: "Американские силы, эвакуированные из Сирии, без предварительного уведомления прибыли в провинции Эрбиль, аль-Анбар и Найнава в Ираке".

Карим аль-Мухамадави также заметил: "Стратегическое соглашение включает не размещение боевых частей на иракской территории, а только военную подготовку иракских сил безопасности и их вооружение".

"Вашингтон пытается после ухода из Сирии перевести свои войска в Ирак", - добавил он.

Ранее, комиссия иракского парламента по нацбезопасности заявила, что перевод американских военных из Сирии в Иракский Курдистан без координации с центральным правительством в Багдаде является "оккупацией и нарушением суверенитета Ирака".

Силы народного ополчения Ирака также озвучили готовность противостоять любой возможной угрозе после вывода американских сил из Сирии.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря после поражения террористов в семилетней войне в Сирии для свержения законного правительства Башара Асада заявил, что американские силы вскоре покинут сирийскую территорию.


30 иранских катеров подвергли преследованию корабли  АУГ ВМС США

30 иранских катеров подвергли преследованию корабль ВМС США

Впервые после объявления США о выходе из СВПД американский авианосец в пятницу вошел в воды Персидского залива.

Авианосец USS John C. Stennis стал первым боевым кораблем ВМС США, вошедшим в Персидский залив после длительного перерыва в связи с выходом Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном.

Между тем, быстроходные катера ВМС КСИР Ирана преследуют ударную авианосную группировку США и отслеживают все ее перемещения. Они запустили в воздух беспилотник, а также произвели несколько залпов реактивными снарядами поблизости от американского корабля.








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теги: Иран  
   
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