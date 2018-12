архив



опубликовано редакцией на Переводике 26.12.18 14:39 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The National Interest”,

"Introducing the AK-47 Assault Rifle: The Deadliest Gun Ever Made?" США - 20 декабря 2018 г. Автомат АК-47: самое смертоносное оружие из когда-либо сделанных? Ключевой момент: автомат Калашникова продолжал использоваться в партизанской войне, терроризме и преступности после окончания холодной войны. В прошлом году бойцы Свободной сирийской армии изгнали американские войска специального назначения из города недалеко от турецкой границы, бросая оскорбления, такие как «неверные», «собаки» и «свиньи». Эти бойцы, которые активно помогают при поддержке США, размахивали самым узнаваемым оружием всех времен - автоматом Калашникова. Сила этого изображения не может быть преуменьшена. (Впервые появилось в сентябре 2016 года и в настоящее время размещается из-за интереса читателей.) В значительной степени благодаря индустрии кино, телевидения и видеоигр, большинство людей ассоциируют АК-47 с тираническими террористами, развращенными наркокартелями и бешеными повстанцами. Первоначально построенный для Советской Армии и в качестве инструмента для распространения коммунизма по всему миру, в настоящее время в обращении находится более 75 миллионов автоматов Калашникова и вариантов, выпущенных почти сотней стран. Автомат прост в изготовлении, прост в использовании и надежен, что делает его настолько эффективным. АК оставил свой след в бесчисленных конфликтах практически на всех континентах. История этого оружия - история применения на поле боя, насыщения рынка и необдуманных поставок оружия. Чтобы понять, как АК стал таким же важным, как и он, нужно пересмотреть контекст, в котором он был разработан. Михаил Калашников учел уроки от второй мировой войны при создании своего тезки. Во время войны Советский Союз обнаружили, что промежуточный патрон будет идеальным для фронтовых войск. В отличие от патронов большого калибра, типичных для того периода, патроны среднего размера легче стреляли бы с быстрой последовательностью, были бы более легкими и позволили бы войскам перевозить большее количество боеприпасов. Немцы разработали свой собственный патрон, 7,92 мм Kurz, для винтовки Maschinekarabiner 42, которая в конечном итоге превратится в StG44 (Sturmgewehr). У этого оружия была особенно высокая скорость стрельбы, больше патрон, чем у автомата, но оно было легче пулемета. StG44 резко контрастировал с оружием, которое использовал Советский Союз в войне, в первую очередь автомат ППШ и Мосин-Наган. Увидев пользу немецкой разработки, Советский Союз стремился создать свою собственную версию этой винтовки. Конечный результат, АК-47, позволил Советскому Союзу преодолеть разрыв в потенциале между различными видами оружия, которые они чаще всего использовали во время войны. Советский Союз также хотел создать огнестрельное оружие, которое было бы прочным, простым и дешевым. Полевые условия на Восточном фронте Второй мировой войны были особенно жестокими и требовали исключительно сильного оружия. Калашников разработал свой автомат. Это позволило АК вести точную стрельбу на расстоянии до нескольких сотен метров, но противостоять ужасному нападению. Возможность обеспечить огневую мощь, сопротивляться невыносимым условиям и надежно вести огонь по своим размерам стал поворотным моментом в конце 1940-х годов и современным стандартом. Кроме того, АК-47 был недорогим и требовал минимальных материалов для создания. Победа в войне - это больше, чем просто убийство врага; эффективность затрат имеет решающее значение. Будущие выпуски автомата только сделали его более дешевым и ее еще легче в создании с помощью упрощенных технологий производства. На протяжении холодной войны АК обеспечивал пролетариатам всего мира средства для поднятия в коммунистическом восстании. Этот менталитет, который всегда должен быть готов к войне и продолжению революции, сделал производство оружия ключевым компонентом плановой социалистической экономики. Москва поставляла миллионы АК, РПК, ПКМ и других вариантов Калашникова дружественным социалистическим странам. Важное качество такого простого устройства состояла в том, что Советский Союз мог предоставлять проекты автомата, чтобы оружие могло производиться локально. АК-47 и его варианты могут быть построены практически в любой стране. АК впервые широко использовался во Вьетнаме. Американские солдаты видели его эффективность не понаслышке, так как вооруженные автоматом фермеры оказались стойким противником. Вашингтон принял этот опыт близко к сердцу и приступил к разработке AR-15 (который станет M-16) с учетом таких уроков. Тем самым Соединенные Штаты вооружили свои войска автоматом, который был легче и способен подавлять огонь. По сути, Америка прощалась с крупнокалиберными винтовками, такими как М-14, в качестве стандартных пехотных винтовок, приближаясь к советской модели. Пример глобального охвата АК можно увидеть в 1980-х годах в Сальвадоре, описанном в книге К. Дж. Чивера «Оружие», детальной истории автомата и его воздействия. Коммунистические партизаны, действовавшие в стране, первоначально вели войну, используя оставшееся местное оружие. В конечном итоге правительственные силы начали находить варианты АК из Северной Кореи, Восточной Германии и Югославии в руках повстанцев с боеприпасами, производимыми на Кубе. Эта сеть поставок показала, что советская модель экспорта стрелкового оружия в социалистические страны работала по всему миру. Во время советско-афганской войны моджахеды начали свою борьбу с использованием оружия, датируемого винтовкой «Boer» англо-афганской войны. Дружественное Кремлю правительство в Афганистане было снабжено АК и другим оружием Варшавского договора до войны. ЦРУ и другие, которые были заинтересованы в том, чтобы Москва потерпела неудачу, обеспечили бы постоянный приток дополнительного оружия. По сути, война повернула Калашникова против армии, для которой он был создан. После многих лет боевых действий тысячи единиц оружия будут забыты в стране, давая полевым командирам инструменты, чтобы установить Талибан и продолжить изводить американских стратегов, которые в настоящее время стремятся стабилизировать Афганистан. После окончания холодной войны автомат Калашникова продолжал использоваться в партизанской войне, терроризме и преступности. Хотя сам Калашников утверждал, что его автомат была инструментом освобождения, АК чаще всего встречается в руках террористов или картелей в Мексике. Контрабанда АК также проще, чем перемещение материалов для изготовления бомб и других разрушительных устройств, отчасти, поэтому винтовка была названа новым инструментом выбора террориста. Государства и негосударственные субъекты также предоставили варианты АК для ведения повстанческого движения и насилия в Ливии, Украине, Мали и за ее пределами. Что все это значит для американской внешней политики? В связи с тем, что Сирия и Украина тяжело давят на политиков США, необходимо осознать другой очевидный момент: доставка стрелкового оружия в отдаленные места не является созданием внешней политики. Вашингтон мало контролирует, где заканчивается это оружие. Выбор вооружать подразделения афганской национальной полиции венгерскими вариантами АК был, по меньшей мере, проблематичным. Американские винтовки в настоящее время просачиваются на черный рынок. Нет уверенности в том, что Вашингтон напрямую поставлял оружие, что было показано в видеоролике вдоль сирийско-турецкой границы. Пентагон и ЦРУ в настоящее время поддерживают конкурирующие повстанческие группировки в Сирии, еще больше размывая линию, разделяющую борцов за свободу и террористов. Вашингтон должен переоценить преимущества столь либерального введения оружия в разрозненные конфликты.

