2019 год будет непростым для ОПЕК

За последнее десятилетие я не могу вспомнить год, когда рынок нефти был спокойным, за исключением 2013 года, когда Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) дважды собиралась и решила изменить свой потолок добычи в 30 миллионов баррелей в день.

На самом деле, ОПЕК не пришлось сильно волноваться в этом году, так как революция в области добычи сланцевой нефти еще не нарушила баланс спроса и предложения на рынке. Цены на нефть были на уровне 100 долларов и выше, и спрос рос хорошо, поэтому производители были довольны.

Такие условия редки - и не могут существовать в течение всего года. Таким образом, каждый год должен начинаться или заканчиваться проблемой.

Итак, каковы основные проблемы в наступающем году?

Цены на нефть Brent стоят у самого низкого уровня с 2016 года. Почему так? Большая часть распродажи нефти в последние недели - и которая может продолжиться в следующем году - была вызвана негативным пониманием спроса и предложения.

Произошли сбои со стороны предложения, так как ожидается, что на рынке появится больше продукции бурильщиков из Северной Америки.

Спрос также станет серьезной проблемой в следующем году, поскольку торговая война между США и Китаем может еще более обостриться, что ударит по спросу в последней стране, крупнейшем в мире покупателем нефти.

Кроме того, нет ясности в том, что касается политики США, представляющей большую неизвестность для рынка. Никто не может предсказать следующий шаг со стороны президента Дональда Трампа или Сената.

Даже денежная политика США становится большим риском для спроса на нефть, поскольку повышение процентных ставок приведет к укреплению доллара, что сделает покупку нефти более дорогой для развивающихся стран.

Учитывая, что цены на нефть находятся на уровне ниже требований финансового бюджета многих стран ОПЕК, неопределенность в отношении спроса и возможность увеличения добычи сланцевой нефти в США, следующий год не выглядит радужно для ОПЕК. Теперь вопрос в том, что можно сделать с этим?

Слушая последние заявления министров ОПЕК, присутствовавших на встрече Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) в Кувейте в воскресенье, кажется, что у них есть только один вариант на данный момент: сократить производство больше, чем заявлено, если это необходимо, и сохранить сокращения на месте в течение всего года. Они встретятся в апреле и примут решение по этому вопросу.

Удастся ли им? Достаточным ли будет превышение сокращений 1,2 миллиона баррелей в день, чтобы уравновесить рынок и остановить скольжение цен? Это может сработать, если сокращения будут большими и настоящими.

Тем не менее, в последние несколько месяцев предыдущей сделки многие из стран не достигли своего 100-процентного уровня соответствия по согласованным сокращениям.

Если ОПЕК хочет добиться успеха в следующем году, то очень важно, чтобы они четко понимали цели, сроки, стратегию и тактику, которые будут использоваться - в отличие от того, что было видно в сообщениях в первые месяцы 2018 года.

Несколько дней назад Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сделал все возможное, чтобы внести ясность в соглашение о сокращениях, попросив страны ОПЕК опубликовать индивидуальные цели, касающиеся сокращения добычи. Эта ясность должна была появиться со дня, когда ОПЕК и группа производителей, не входящих в ОПЕК, во главе с Россией объявили о своем соглашении в Вене.

ОПЕК, возможно, сможет преуспеть в сокращении добычи к объявленной цели, но этого может быть недостаточно. Если один производитель берет на себя все бремя сокращений - или если другие не сокращают в достаточной мере, или если сообщения неясны - тогда сделка будет тяжелой в 2019 году, в год, когда политическая неопределенность будет высокой, а перспектива спроса – мрачной.

Wael Mahdi

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