Врио губернатора Петербурга включился в решение проблемы с бастующими «метростроевцами»





Буквально на днях в Северной столице строители метрополитена анонсировали забастовку. Причина банальная – работникам задолжали крупную сумму по заработной плате. Ситуация весьма серьезная – протесты рискуют перерасти в голодовку, поскольку строители решили не подниматься на поверхность до тех пор, пока ситуация не будет разрешена.





Однако дело сдвинулось с мертвой точки, когда к решению проблемы подключился врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Первые результаты уже есть – 100 человек получили выплаты на банковские карты. Работа идем полным ходом: сейчас ожидается, что суд снимет ограничения с заблокированных расчетных счетов организации, строящей тоннели метро. Это позволит извлечь деньги и погасить долги перед всеми «метростроевцами».





Ситуация сложилась вопиющая, и это признают в правительстве Санкт-Петербурга. Вот такое «наследие» досталось Северной столице от Игоря Албина. Сам врио губернатора признался, что это полное безобразие. Но постепенно задолженность по зарплате будет погашена полностью. Как заверил Беглов – Смольный обяжет «Метрострой» выплатить все задержанные деньги рабочим. И этому можно верить.





«Ситуация непростая – это наследие, которое мы получили на сегодняшний день и с этим наследием нужно разбираться. Это безобразие по поводу того, что перед новым годом простые наши метростроевцы не получают заработную плату. Накопили огромное количество долгов, поставили себя в самое сложное положение и нас, в том числе, и горожан. А самое главное рабочих, которые трудились под землей. Сейчас мы ведем переговоры с налоговой инспекцией с судом и судебными приставами, чтобы разблокировать соответствующие счета и выдать людям заработную плату. Вчера первые рабочие получили на карточку первые деньги, мы будем планомерно заниматься этим, но есть множество юридических и технических вопросов, которые нужно решить всем вместе. Такой непростой Гордеев узел, который нужно развязать и решить».





Работу по строительству новых станций и тоннелей необходимо продолжать в усиленном темпе, и задержки, связанные с забастовкой, негативно отражаются на сроках. Впереди у мегаполиса еще много дел и нереализованных проектов. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки решить проблему с зарплатами «метростроевцев» и переходить к следующим задачам.

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