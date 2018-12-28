Путин подписал закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность в виде штрафов до 500 тыс. рублей за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах и собраниях. Он опубликован на официальном портале правовой информации.





С этой целью статья 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях дополняется новой частью, по которой за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусматривается штраф для граждан в размере от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Должностные лица за совершение такого правонарушения будут наказываться штрафом в размере от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Для юридических лиц устанавливается штраф в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Рассмотрение дел по таким правонарушениям будет отнесено к компетенции судей, административные протоколы будут составлять сотрудники полиции.





Как пояснил ранее один из авторов инициативы, депутат Госдумы Евгений Ревенко, под вовлечением несовершеннолетнего в совершение противоправного действия понимаются действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественное действие. При этом действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме призывов совершить преступление. Законопроект направлен не против детей или родителей, а против тех, кто зазывает на заведомо незаконную акцию, подчеркнул он.





Парламентарий также отметил, что правоохранительные органы фиксируют резкий рост участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях. Он сообщил, что в 2017 году в ходе таких акций было задержано 475 подростка, в мае этого года - 223.

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