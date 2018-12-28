навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
28.12.18   Редакция

Путин подписал закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги

(0)
 
27.12.18   Редакция

Космонавты и початки кукурузы: взгляд на некоторые праздничные украшения советских времен

(0)
 
27.12.18  

Без России и без света? Как проходит отключение Прибалтики от БРЭЛЛ

(0)
26.12.18   Редакция

Израиль вновь наносит воздушные удары по целям в Сирии

(0)
 
25.12.18   Редакция

Веганские блюда набирают успех на фоне изменения привычек питания

(0)

последние за вчера, 27.12.18  
 
16:03   Редакция

Космонавты и початки кукурузы: взгляд на некоторые праздничные украшения советских времен

(0)
 
14:46   Редакция

Сторонники НАТО начали новую холодную войну с Россией

(0)
 
04:09  

Без России и без света? Как проходит отключение Прибалтики от БРЭЛЛ

(0)
 
03:54  

Подборка сообщений от ParsToday

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 28.12.18 19:33
скаут: barkhatov64;
 
 

Путин подписал закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность в виде штрафов до 500 тыс. рублей за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах и собраниях. Он опубликован на официальном портале правовой информации.


С этой целью статья 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях дополняется новой частью, по которой за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусматривается штраф для граждан в размере от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Должностные лица за совершение такого правонарушения будут наказываться штрафом в размере от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Для юридических лиц устанавливается штраф в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Рассмотрение дел по таким правонарушениям будет отнесено к компетенции судей, административные протоколы будут составлять сотрудники полиции.


Как пояснил ранее один из авторов инициативы, депутат Госдумы Евгений Ревенко, под вовлечением несовершеннолетнего в совершение противоправного действия понимаются действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественное действие. При этом действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме призывов совершить преступление. Законопроект направлен не против детей или родителей, а против тех, кто зазывает на заведомо незаконную акцию, подчеркнул он.


Парламентарий также отметил, что правоохранительные органы фиксируют резкий рост участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях. Он сообщил, что в 2017 году в ходе таких акций было задержано 475 подростка, в мае этого года - 223.

статью прочитали: 1 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 