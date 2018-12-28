Предупреждения из Евразии

Flickr

Возможно, земному шару удастся справиться с грядущими кризисами и избежать крупных катастроф, но, возможно, нет.

Одним из главных слабых мест того, как аппарат национальной безопасности США реагирует и разрабатывает политику в отношении проблем, возникающих в евразийском центре, – это то, как американское правительство решило бюрократически определить его.

А именно: постоянное включение России в дипломатические рамки более крупного европейского бюро имеет интеллектуально ограниченные оценки положения России в мире.

Это не только недооценка способности России как крупного игрока на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Восточной Азии, но и, на мой взгляд, направление на переоценку важности прибалтийского побережья для российской политики. В топе любого прогноза на 2019 год будут угроза российского вторжения в государства Балтии и в результате важность продолжения работы по укреплению северо-восточной границы НАТО. В то же время бюрократические линии, проведенные как для государства, так и для Министерства обороны, отделяют большую часть Центральной Азии и поручают ей либо сгруппироваться с Индией и Пакистаном (для государства), либо с Арабским миром и Ираном (в случае Пентагона). В обоих случаях значительная часть евразийского ядра отводится статусу второго уровня с точки зрения внимания и приоритетов США.

Вот почему отчет «Глобальные риски для Евразии-2019», выпущенный Astana Club, является важной поправкой. Казахстан является важнейшим географическим связующим звеном между экономикой и державами Азиатско-Тихоокеанского бассейна, Южной Азии и Ближнего Востока. Казахстанская политическая и экономическая дипломатия по необходимости должна стереть линии, которые американцы проводят между Азией и Европой, наряду с предположением, что Китай является «восточноазиатской» державой, а Россия – «европейской». Вместо этого Казахстан сохраняет своих основных партнеров задействованными, включая не только двух своих непосредственных соседей (Китай и Россия), но и государства Европейского союза и США, одновременно привлекая Турцию, Японию, Индию и Иран как заинтересованных сторон в независимости и стабильности Казахстана.

Таким образом, когда Казахстан смотрит на мир – и на вопрос евразийской стабильности – все начинается с предпосылки интегрированной, взаимосвязанной страны, которая не может отгородиться от проблем ни от одной из окружающих частей мира. Club выпустил список «топ-десять» наиболее «вероятных и значимых рисков» для Евразии на 2019 год.

Первое – это эскалация конфликта между США и Китаем. Независимо от того, ограничена ли торгово-экономическими вопросами или в результате более «горячих» инцидентов (например, столкновения в Южно-Китайском море), Евразия не сможет избежать негативных последствий, особенно если одна или другая сторона начнет требовать полной поддержки. Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность Казахстана за последние двадцать пять лет, была его политика учета интересов Китая при одновременном развитии и расширении отношений с Соединенными Штатами, и Астане не хотелось бы выбирать.

Вторым риском является расширение глобальных торговых войн, которые прямо сказываются на работе страны по содействию торговым связям между различными основными центрами мировой экономики. Дальнейший уход Европы и Соединенных Штатов в сторону большей торговой автаркии, например, устранит некоторые из причин, по которым автомобильные, железные дороги и трубопроводы пересекают евразийское пространство, и, в свою очередь, снизит интерес к поддержанию стабильности в этой части мира.

И третий риск – это серьезный конфликт на Ближнем Востоке, который дестабилизирует страну и посылает угрозу, затрагивающую Европу и Евразию. Более того, как раз в то время, когда было предпринято так много усилий для создания новых взаимосвязей, риск того, что они будут использованы, не для увеличения торговли и процветания, а для распространения угроз, подчеркивает чувство уязвимости, с которым сталкиваются евразийские государства при вопросе об их незащищенных южных границах.

Только в четвертом пункте стоит вопрос об ухудшении отношений между Россией и Западом. Это не для того, чтобы снизить чувство угрозы, а для оценки того, что возможности крупного разрыва между Западом и Россией сдерживаются смешением экономических стимулов, возникающих от взаимозависимости. Там, где этот риск может приобретать все большее значение, находится в пятом пункте, вызывающем беспокойство, «таянье» евразийских горячих точек, которые были неподвижны, поскольку, например, Россия может рассматривать оживление активного конфликта как способ продвижения своих интересов. Это, в свою очередь, связано с шестым риском - повышенными шансами на сепаратизм и этнические / религиозные конфликты. Действительно, можно увидеть возможность усиления всех трех рисков, когда речь заходит об Украине.

Риски 7, 8 и 10 вместе выделяют технологические проблемы и проблемы, связанные с окружающей средой. Великая евразийская засуха 2010 года стала неожиданным фактором для восстаний «Арабская весна», которые последовали – из-за резких сокращений экспорта продовольствия на Ближний Восток и последующего политического беспорядка из-за роста цен на продовольствие. Существует также старение инфраструктуры, включая атомные электростанции.

Девятый риск объединяет ряд тревожных тенденций – противостояние США и Китая; растущие разрывы между Россией и Западом; конфликты на Ближнем Востоке – возвращение к гонкам вооружений. За прошедший год каждая крупная держава увеличивает военные расходы, но с новым акцентом на стратегическое оружие. Увеличение расходов на военные вопросы в сочетании с замедлением торговли и экологическими соображениями может создать условия для недовольства и беспорядков среди населения.

Я также выделил определенный параграф. Подводя итоги, в отчете Astana Club указывается: «Раньше мы были уверены, что многосторонние институты смогут поддерживать изменяющуюся глобальную систему. Мы были склонны игнорировать фундаментальные противоречия и хрупкость глобальной системы. … Стало очевидным, что вся система стояла на «глиняных ногах».

Стоит уделить время тому, чтобы сосредоточиться на этих предупреждениях Евразии. Возможно, мы переживем кризисы и избежим крупных бедствий. Однако было бы неплохо меньше зависеть от удачи и больше от информированной политики, которая поможет нам продержаться до 2020 года.

Nikolas K. Gvosdev - пишущий редактор the National Interest.

Высказанные взгляды являются полностью его собственными.

статью прочитали: 7 человек