Как Россия оценивает уход Мэттиса

Reuters

Москва точно не прыгает от радости.

После известий о решении президента Дональда Трампа вывести все американские войска из Сирии, внешнеполитический «Blob» в Вашингтоне, округ Колумбия, набрал обороты с резкой оппозицией. Один из лидеров неоконсерваторов сказал, например: «Одним сообщением Трамп разрушает политику США на Ближнем Востоке». Это кажется странным выводом. Какую именно политику там можно уничтожить? Хаос царит в большей части страны. За последние десятилетия в мирном процессе не было подлинного прогресса. Более того, Соединенные Штаты потеряли много крови в трех последовательных неудачных войнах в стране. Не обращайте внимания, что операции США в Сирии никогда не имели какой-либо правовой основы, будь то в международном праве или в Конституции США.

Единственный смысл, который «Blob» может придать хаотической ситуации в Сирии, заключается в том, что, разумеется, если Соединенные Штаты уходят, это должно быть хорошо для России, верно? А что хорошо для России явно плохо для Америки, верно? На самом деле неправильно в обоих случаях. Как выяснилось, за последние несколько дней в российских средствах массовой информации было на удивление мало злорадства. Это, вероятно, результат того факта, что многие россияне могли почесать затылок, думая о природе российской «победы» - так много погибших и за какой именно приз: честь спокойствия и восстановления Сирии. Даже если Москва совершенно не способна вытащить «кролика из этой шляпы», сирийский народ, вероятно, все равно будет жить значительно лучше, если гражданская война окончательно закончится, независимо от того, под каким флагом. На самом деле, циничная позиция «Blob» - что гражданская война должна продолжаться неопределенное время - бессердечна до крайности и не знает об отчаянном положении людей.

Более того, мы можем только предположить, что те же самые члены «Blob» хотят, чтобы силы США оставались в Афганистане, истекая кровью еще 18 лет? Нам будет не хватать осторожного и порядочного генерала Джеймса Мэттиса, но не слишком ли он был осторожен? В разгар кризиса на Корейском полуострове эта осторожность была крайне необходима, но как насчет реформирования стратегии США в целом? Возможно, нет. Чтобы заглянуть за кулисы разворачивающейся «Новой холодной войны», этот выпуск «Bear Cave» рассматривает, как россияне реагируют на новости об уходе Мэттиса. Открывает ли смена руководства Пентагона широкие двери для кремлевской военной экспансии и усиленному «вмешательству» в Европу и на Ближний Восток, что подразумевало недавнее освещение в СМИ?

В раннем сообщении «Известия» объясняются некоторые рассуждения американского президента о том, что американские СМИ, похоже, забыли: «…Америке незачем там рисковать жизнями солдат и тратить миллионы бюджетных средств». Российский журналист, возможно, также имел в виду и лидеров своей страны, которые, в конце концов, еще более глубоко погрязли в сирийских болотах. Затем в этой российской статье цитируется британский источник новостей, объясняющий, что Америка ведет переговоры о выводе войск с Талибан: «В обмен Вашингтон надеется сохранить три военных базы в Афганистане, которые нужны Америке для противостояния влиянию Китая и России в стране». Это первая явная связь, которую этот автор увидел в российских СМИ, напрямую связывающую политику Афганистана с новой холодной войной - тревожная тенденция, безусловно. В статье приводятся оценка Андрея Кортунова, исполнительного директора Российского совета по международным делам. Кортунов придерживается довольно взвешенной точки зрения, отмечая, что Мэттис часто «ограничивал агрессивные импульсы Трампа и избегал чрезмерного применения силы». Однако, Кортунов также отмечает, что Мэттис советовал придерживаться жестких позиций в отношении Украины, Организации Североатлантического договора и Афганистана.

В статье дополнительно цитируется оценка Константина Косачева, сенатора в Совете Федерации и председателя комитета по международным делам. Косачев утверждает, что отставка Мэттиса может быть рассматрена как относительно «позитивный» сигнал, поскольку это может указывать на то, что Трамп не был согласен с настойчивостью Мэттиса об конфронтационных отношений как с Россией, так и с Китаем, а президент, возможно, также желает продолжить тщательное изучение развертывания войск США за рубежом. В этой российской статье, демонстрирующей впечатляющее знание американской политики, отмечается, что всего несколько месяцев назад президент упрекнул Мэттиса в том, что он «демократ».

В статье делается вывод о том, что нынешние маневры Трампа могут стать ранней попыткой заручиться поддержкой избирателей до выборов 2020 года. С впечатляющей объективностью отмечается, что, хотя президент должен разумно надеяться объединить свою команду за ключевой политикой, но в то же время, потерять Мэттиса, «…Трамп, по сути, лишает себя возможности услышать нестандартное заключение или критическую оценку, а стало быть, в своих решениях будет всё больше руководствоваться единоличным, подчас несколько однобоким мнением и рекомендациями советников».

В аналогичной статье в «Независимой газете», обсуждается та же цитата российского сенатора Косачева. В этой статье также приводятся мнения лидеров конгресса США, в том числе сенатора Марка Уорнера и Нэнси Пелоси. Цитируются слова Уорнера об отставке Мэттиса «ужасно» и комментарии Пелоси также отмечают, что «Мы все должны быть обеспокоены сейчас». Затем долго цитируют сенатора Марко Рубио, предполагающего, что отставка Мэттиса «ясно дает понять, что ожидается ряд серьезных политических ошибок, которые могут поставить под угрозу нашу страну, нанести ущерб нашим союзникам и расширить возможности наших противников». В этой статье отмечается, что России «придется действовать в Сирии, не оглядываясь на США», вряд ли можно предположить, что это« победа »для Москвы. Кажется, в комментарии даже есть небольшой намек на ностальгию, возможно отражающую идею того, что Сирия сейчас представляет собой чрезвычайно большую ответственность, для России, чтобы нести ее самостоятельно.

Гражданская война в Сирии не заканчивается. Однако уход американских войск вполне может сигнализировать о начале конца. Теперь могут начаться серьезные дипломатические маневры среди основных игроков, на кону которых стоят подлинные интересы, в том числе Турция, Иран, Израиль, Саудовская Аравия и, да, Россия. То, что Москва достаточно хорошо ладит с каждым из этих игроков, говорит о том, что сейчас есть хороший шанс на мир. Даже если решение США прямо не указывает на мир, это означает, что Вашингтон больше не будет играть роль «помехи» и, поэтому, следует важному изречению «не навреди».

Нет практически никаких свидетельств того, что Москва может навязать свою волю Ближнему Востоку, не говоря уже о ситуации в Сирии. Скорее, перед Кремлем стоит сложная задача – попытаться работать со всеми игроками. Американцы должны быть довольны тем, что их солдаты возвращаются домой и не находятся под угрозой, и что различным «махинациям», которые растратили сотни миллионов долларов налогоплательщиков в Сирии, придет конец. Будем надеяться, что те же аргументы против мошенничества, растраты, незаконности и второстепенных интересов США приведут к смелому решению положить конец дорогостоящей и пагубной интервенции Америки в Афганистане.

За последние два десятилетия в политике Америки на Ближнем Востоке было сделано слишком много ошибок, чтобы отследить их, в том числе последние ошибки, связанные с делом Хашогги. Однако американцы также должны отмечать редкие обстоятельства, при которых было принято правильное решение. Так обстоит дело с решением Трампа о том, что операции США в Сирии должны быть немедленно прекращены.

Lyle J. Goldstein

Мнения в его колонках полностью его собственные и не отражают официальные оценки военно-морского флота США или какого-либо другого органа правительства США.

статью прочитали: 33 человек

Комментарии Материалы по теме