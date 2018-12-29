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опубликовано редакцией на Переводике 29.12.18 18:46 скаут: barkhatov64;

Ссылка на оригинал Возможна ли стабилизация курса рубля в 2019 году Безусловно, это подавляющему большинству россиян не может нравиться, поскольку их сбережения обесцениваются, инфляция растет, увеличиваются цены на самые разные услуги и товары. Все перечисленные моменты явно указывают на надвигающийся или углубляющийся кризис в экономике России. Кстати, если временный финансовый кризис затронул и вас, можно попробовать оформить небольшой займ до получки на сайте, который собрал лучшие предложения по микрозаймам, кредитам и кредитным картам. Это сайт creditonline.su. Переходите по ссылке сейчас, и вы сможете получить деньги на свою карту уже через 5 минут. Так возможна ли стабилизация курса рубля в 2019 году? На сегодняшний день явно прослеживается параллель между ценой на нефть и курсом рубля. Дело в том, что наша экономика в подавляющем большинстве держится на экспорте своих энергоресурсов. К сожалению, мы ничего иного предложить сейчас не имеем возможности. Давление на рубль оказало и то, что ОПЕК постановила не снижать добычу нефти. Так как нас бюджет в большей степени состоит из денег, полученных от продажи нефти и газа, то правительство бы не смогло выполнять свои социальные обязательства, если бы не снизился курс рубля. Центробанк России если и вмешивается в формирование курса рубля посредством интервенций, то делает это тихо. Никто не знает, каков размер этих интервенций, которые все-таки мешают перекупщикам действовать уверенно. Вероятнее всего интервенции не были слишком значительными. К сожалению, если иностранная валюта и падает, то падает незначительно и очень редко, зато рост наблюдается ежедневно, причем рост довольно серьезный. Есть все предпосылки, что доллар вырастит в 2019 году до 80 рублей, а евро до 90 и выше. Несмотря на не слишком утешительные прогнозы, эксперты все-таки говорят о том, что бесконечно рубль падать не может. Возможно, что во втором квартале после обещанных 60 рублей за доллар наша валюта все-таки стабилизируется. Другим словами, стабилизация курса рубля в 2019 году, по мнению многих финансовых специалистов, является неизбежной. Так как рубль зависит в большей степени даже не от нехватки валюты, а от цен на нефть, он станет стабильным. Нефть по определению не сможет упасть слишком низко, тем более что ее добыча в России обходится дешевле, чем в некоторых других странах мира, а ниже чем стоимость добычи всегда востребованная нефть в любом случае не упадет. Эксперты говорят, что нефть не просто не подешевеет в 2019, но даже вырастит до 88-90 долларов за баррель. В общем, есть более или менее оптимистические прогнозы по поводу стабилизации и даже удорожания курса рубля в 2019 году, что не может не радовать многих граждан нашей страны.

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