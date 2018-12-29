Возможна ли стабилизация курса рубля в 2019 году

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
29.12.18   Редакция

В Белоруссии беременным запретили водить

(0)
 
28.12.18   Редакция

Специалист по сну объясняет, что происходит с вашим организмом и мозгом, если вы не высыпаетесь

(0)
 
27.12.18   Редакция

Космонавты и початки кукурузы: взгляд на некоторые праздничные украшения советских времен

(0)
 
27.12.18  

Без России и без света? Как проходит отключение Прибалтики от БРЭЛЛ

(0)
26.12.18   Редакция

Израиль вновь наносит воздушные удары по целям в Сирии

(0)

последние за вчера, 28.12.18  
 
22:44   Редакция

Специалист по сну объясняет, что происходит с вашим организмом и мозгом, если вы не высыпаетесь

(0)
 
20:54   Редакция

Предупреждения из Евразии

(0)
20:32   Редакция

Крым приблизится к рекордному числу туристов по итогам года

(0)
19:33   Редакция

Путин подписал закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги

(0)
18:20   Редакция

Врио губернатора Петербурга включился в решение проблемы с бастующими «метростроевцами»

(0)
 
13:30   Редакция

Не является ли арест Канадой представительницы Huawei попыткой саботировать переговоры Трампа с Си?

(0)
 
10:31   Редакция

Отравление Скрипаля: неудачная попытка убийства с отпечатками пальцев Кремля

(0)
 
03:42   Редакция

Alahednews (Ливан): Россия и Сирия угрожают нанести удар по Израилю в случае продолжения воздушных налетов

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 29.12.18 18:46
скаут: barkhatov64;
 
 

Возможна ли стабилизация курса рубля в 2019 году

Безусловно, это подавляющему большинству россиян не может нравиться, поскольку их сбережения обесцениваются, инфляция растет, увеличиваются цены на самые разные услуги и товары. Все перечисленные моменты явно указывают на надвигающийся или углубляющийся кризис в экономике России. Кстати, если временный финансовый кризис затронул и вас, можно попробовать оформить небольшой займ до получки на сайте, который собрал лучшие предложения по микрозаймам, кредитам и кредитным картам. Это сайт creditonline.su. Переходите по ссылке сейчас, и вы сможете получить деньги на свою карту уже через 5 минут. Так возможна ли стабилизация курса рубля в 2019 году? На сегодняшний день явно прослеживается параллель между ценой на нефть и курсом рубля. Дело в том, что наша экономика в подавляющем большинстве держится на экспорте своих энергоресурсов. К сожалению, мы ничего иного предложить сейчас не имеем возможности. Давление на рубль оказало и то, что ОПЕК постановила не снижать добычу нефти. Так как нас бюджет в большей степени состоит из денег, полученных от продажи нефти и газа, то правительство бы не смогло выполнять свои социальные обязательства, если бы не снизился курс рубля. Центробанк России если и вмешивается в формирование курса рубля посредством интервенций, то делает это тихо. Никто не знает, каков размер этих интервенций, которые все-таки мешают перекупщикам действовать уверенно. Вероятнее всего интервенции не были слишком значительными. К сожалению, если иностранная валюта и падает, то падает незначительно и очень редко, зато рост наблюдается ежедневно, причем рост довольно серьезный. Есть все предпосылки, что доллар вырастит в 2019 году до 80 рублей, а евро до 90 и выше. Несмотря на не слишком утешительные прогнозы, эксперты все-таки говорят о том, что бесконечно рубль падать не может. Возможно, что во втором квартале после обещанных 60 рублей за доллар наша валюта все-таки стабилизируется. Другим словами, стабилизация курса рубля в 2019 году, по мнению многих финансовых специалистов, является неизбежной. Так как рубль зависит в большей степени даже не от нехватки валюты, а от цен на нефть, он станет стабильным. Нефть по определению не сможет упасть слишком низко, тем более что ее добыча в России обходится дешевле, чем в некоторых других странах мира, а ниже чем стоимость добычи всегда востребованная нефть в любом случае не упадет. Эксперты говорят, что нефть не просто не подешевеет в 2019, но даже вырастит до 88-90 долларов за баррель. В общем, есть более или менее оптимистические прогнозы по поводу стабилизации и даже удорожания курса рубля в 2019 году, что не может не радовать многих граждан нашей страны.


статью прочитали: 60 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 