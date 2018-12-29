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опубликовано редакцией на Переводике 29.12.18 18:48
скаут: barkhatov64;
 
 

В Белоруссии беременным запретили водить

Ранее женщинам, на сроке от 7 месяцев беременности, было запрещено управление транспортным средством. На данный момент срок изменился до 3 месяцев. Помимо беременных, запрещено вождение людям со стойкой диплопией, с дефектами костей черепа, а также хронической сердечной недостаточностью, болезнями органов дыхания и злокачественными новообразованиями четвертой группы и рядом других серьезных заболеваний. Это сделано в целях безопасности, так как головокружение, токсикоз, смена артериального давления и различные боли могут угрожать безопасности будущей мамы и ребенка, а также повышают риск ДТП. Новый закон вступит в силу через две недели. Ранее сообщалось, что в Белоруссии планируют ввести уголовную ответственность за публичную реабилитацию нацизма. Нарушителю будет грозить срок до пяти лет.


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